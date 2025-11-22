Атипичная пневмония и COVID: какая между ними разница и что нужно знать, чтобы защитить себя

Легкие / © Associated Press

Когда в 2003 году мир заговорил о SARS, или атипичной пневмонии, это казалось далеким, почти нереальным сюжетом из новостей, экзотический вирус, который появился неизвестно где, мгновенно стал глобальной угрозой и заставил государства пересмотреть базовые протоколы безопасности.

Тогда казалось, что это уникальная, разовая история, что человечество получило предупреждение и может с облегчением выдохнуть. Прошло менее двух десятилетий и COVID превратил это предупреждение в новую реальность, об этом рассказало издание Health Line.

Атипичная пневмония

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome — тяжелый острый респираторный синдром) — это вирусная атипичная пневмония, которая впервые появилась в 2002-2003 годах. Термин «атипичная пневмония» используется для описания пневмоний, вызванных вирусами или нетипичными бактериями, в отличие от «обычной» бактериальной пневмонии. SARS вызывает тяжелую пневмонию с высокой температурой, удушьем и быстрым прогрессированием респираторных осложнений. Источником вируса считают летучих мышей, а промежуточным хозяином — циветту (вид диких кошачьих).

COVID

COVID вызывает вирус SARS-CoV-2, который также относится к семейству коронавирусов. Симптомы подобны SARS: кашель, повышенная температура, затруднение дыхания. Однако COVID легче передается, ведь вирусная нагрузка в носу и горле достигает пика на ранних стадиях, часто еще до проявления симптомов, что делает контроль сложнее.

Что объединяет атипичную пневмонию и COVID

Хотя коронавирусы уже давно существуют рядом с людьми, некоторые вызывают обычную простуду, но три из них изменили ход современной медицины и глобального взаимодействия:

SARS-CoV в 2003-м

MERS в 2012-м

SARS-CoV-2 в 2019-м.

У атипичной пневмонии и COVID есть определенные общие черты, а именно то, что это респираторные вирусы, которые вероятно начали свой путь у животных, затем попали к человеку через промежуточного носителя и поразили мир в тот момент, когда человечество чувствовало стабильность.

Общие симптомы, схожие механизмы передачи, близкие молекулярные принципы, но при этом совершенно разные последствия.

Основные различия между атипичной пневмонией и COVID

Тяжесть течения: атипичная пневмония часто бывает более тяжелой, с высокой смертностью, тогда как COVID варьирует от легкого до тяжелого состояния. Передача: атипичная пневмония передается преимущественно от людей с выраженными симптомами, тогда как COVID может передаваться до появления симптомов. Глобальный масштаб: атипичную пневмонию удалось локализовать и полностью остановить благодаря раннему выявлению, изоляции и отслеживанию контактов. COVID же распространяется легче, особенно из-за легкого течения у большинства пациентов и глобальной мобильности населения.

Советы

Вакцинация и прививки остаются ключевыми для профилактики.

Маски и дистанция эффективны для снижения риска передачи вирусов респираторного тракта.

Раннее тестирование помогает выявить COVID даже на начальных стадиях.

Витамины, питание, сон и физическая активность укрепляют иммунную систему, помогая организму легче переносить инфекцию.

Атипичная пневмония и COVID — это респираторные инфекции от коронавирусов, но COVID распространяется быстрее и чаще у него легкое течение, а это затрудняет контроль. SARS — это классический пример вирусной атипичной пневмонии, которая была локализована благодаря строгим мерам, тогда как COVID стал глобальным вызовом современности.