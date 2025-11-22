- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 3 мин
Атипичная пневмония и COVID: какая между ними разница и что нужно знать, чтобы защитить себя
Коронавирусы давно изучают в медицине, но большинство украинцев впервые узнали о них во время пандемии COVID. В то же время старые вспышки, часто остаются менее понятными. Чтобы разобраться, стоит знать основные различия между ними, а также как они влияют на здоровье человека.
Когда в 2003 году мир заговорил о SARS, или атипичной пневмонии, это казалось далеким, почти нереальным сюжетом из новостей, экзотический вирус, который появился неизвестно где, мгновенно стал глобальной угрозой и заставил государства пересмотреть базовые протоколы безопасности.
Тогда казалось, что это уникальная, разовая история, что человечество получило предупреждение и может с облегчением выдохнуть. Прошло менее двух десятилетий и COVID превратил это предупреждение в новую реальность, об этом рассказало издание Health Line.
Атипичная пневмония
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome — тяжелый острый респираторный синдром) — это вирусная атипичная пневмония, которая впервые появилась в 2002-2003 годах. Термин «атипичная пневмония» используется для описания пневмоний, вызванных вирусами или нетипичными бактериями, в отличие от «обычной» бактериальной пневмонии. SARS вызывает тяжелую пневмонию с высокой температурой, удушьем и быстрым прогрессированием респираторных осложнений. Источником вируса считают летучих мышей, а промежуточным хозяином — циветту (вид диких кошачьих).
COVID
COVID вызывает вирус SARS-CoV-2, который также относится к семейству коронавирусов. Симптомы подобны SARS: кашель, повышенная температура, затруднение дыхания. Однако COVID легче передается, ведь вирусная нагрузка в носу и горле достигает пика на ранних стадиях, часто еще до проявления симптомов, что делает контроль сложнее.
Что объединяет атипичную пневмонию и COVID
Хотя коронавирусы уже давно существуют рядом с людьми, некоторые вызывают обычную простуду, но три из них изменили ход современной медицины и глобального взаимодействия:
SARS-CoV в 2003-м
MERS в 2012-м
SARS-CoV-2 в 2019-м.
У атипичной пневмонии и COVID есть определенные общие черты, а именно то, что это респираторные вирусы, которые вероятно начали свой путь у животных, затем попали к человеку через промежуточного носителя и поразили мир в тот момент, когда человечество чувствовало стабильность.
Общие симптомы, схожие механизмы передачи, близкие молекулярные принципы, но при этом совершенно разные последствия.
Основные различия между атипичной пневмонией и COVID
Тяжесть течения: атипичная пневмония часто бывает более тяжелой, с высокой смертностью, тогда как COVID варьирует от легкого до тяжелого состояния.
Передача: атипичная пневмония передается преимущественно от людей с выраженными симптомами, тогда как COVID может передаваться до появления симптомов.
Глобальный масштаб: атипичную пневмонию удалось локализовать и полностью остановить благодаря раннему выявлению, изоляции и отслеживанию контактов. COVID же распространяется легче, особенно из-за легкого течения у большинства пациентов и глобальной мобильности населения.
Советы
Вакцинация и прививки остаются ключевыми для профилактики.
Маски и дистанция эффективны для снижения риска передачи вирусов респираторного тракта.
Раннее тестирование помогает выявить COVID даже на начальных стадиях.
Витамины, питание, сон и физическая активность укрепляют иммунную систему, помогая организму легче переносить инфекцию.
Атипичная пневмония и COVID — это респираторные инфекции от коронавирусов, но COVID распространяется быстрее и чаще у него легкое течение, а это затрудняет контроль. SARS — это классический пример вирусной атипичной пневмонии, которая была локализована благодаря строгим мерам, тогда как COVID стал глобальным вызовом современности.