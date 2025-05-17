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Атопический дерматит: его стадии и как облегчить симптомы

Атопический дерматит, известный также как экзема, — это хроническое воспалительное заболевание кожи, сопровождающееся зудом, сухостью, покраснением и раздражением. Это состояние поражает как детей, так и взрослых, им страдает примерно 10% населения мира.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Атопический дерматит: его стадии и облегчение симптомов

Атопический дерматит: его стадии и облегчение симптомов / © Credits

Хотя у экземы много форм, атопический дерматит является наиболее распространенной. Он протекает в три стадии: острую, подострую и хроническую, и каждая из них требует особого подхода к лечению. Понимание этих стадий поможет вам справиться с симптомами, уменьшить обострение и поддерживать здоровье кожи, об этом рассказало издание Real Simple.

Причины возникновения атопического дерматита

Причины атопического дерматита комплексны:

  • Генетическая предрасположенность — если в семье есть случаи аллергии, астмы или экземы, риск возрастает.

  • Гиперактивная иммунная система — чрезмерная реакция на раздражители.

  • Факторы окружающей среды — пыль, шерсть животных, холод, сухой воздух, химические вещества в косметике или моющих средствах.

  • Стресс — эмоциональное напряжение часто провоцирует обострение.

Интересно: барьерная функция кожи у людей с атопическим дерматитом нарушена — она теряет влагу быстрее и легче подвергается аллергенам.

Три стадии атопического дерматита

Острая стадия: обострение и сильное воспаление

Как выглядит:

Кожа резко воспаляется, появляются покраснение, зуд, пузырьки, влажные участки, корочки и выраженное жжение. Часто сопровождается интенсивным дискомфортом, иногда бессонницей.

Что делать:

  • Устраните потенциальные триггеры (аллергены, стресс, контакт с раздражителями).

  • Используйте местные противовоспалительные препараты: стероидные мази — краткосрочно, по предписанию врача; нестероидные кремы — для деликатных зон.

  • Принимайте антигистаминные средства для уменьшения зуда.

  • Делайте холодные компрессы — это естественный способ снять воспаление.

  • Используйте увлажняющие средства сразу после мытья (в пределах 3 мин), выбирайте кремы без ароматизаторов и спирта.

  • В случае инфекции (желтые корочки, гной) — немедленно обратитесь к врачу, может потребоваться антибиотикотерапия.

Подострая стадия: период заживления

Как выглядит:

Уменьшение воспаления, но кожа еще остается сухой, шелушится, сохраняются трещины, иногда зуд. Зрительно это не такая яркая, но все еще раздраженная кожа.

Что делать:

  • Продолжайте лечение, начатое в острой фазе, но уже в более легкой форме (например, кремы вместо мазей, уменьшение концентрации стероидов).

  • Увлажнение — ключевой момент. Ищите средства с церамидами, гиалуроновой кислотой или коллоидным овсом.

  • Следите за гигиеной: короткий душ (до 10 мин), теплая вода, мягкое мыло без ПАВ.

  • Избегайте тесной синтетической одежды и горячих ванн.

  • Если есть зуд — продолжайте прием антигистаминных препаратов, но только при необходимости.

  • Следите за психологическим состоянием — стресс очень часто становится скрытым триггером. Попытайтесь медитацию, дыхательные практики, ароматерапию.

Хроническая стадия: длительные симптомы

Как выглядит:

Кожа становится грубой, утолщенной, появляется лихенификация (напоминает кожу слона), изменение цвета, глубокие трещины. Частое расчесывание приводит к появлению узелков и даже рубцов.

Что делать:

  • Усиленное лечение: местные стероиды (высшей силы действия — по назначению врача), инъекционные биологические препараты — подходят для средне- и тяжелой степени.

  • В сложных случаях — системная терапия.

  • Постоянный уход за кожей: гипоаллергенные кремы несколько раз в день, регулярная профилактика рецидивов.

  • Психоэмоциональная поддержка: терапия с психотерапевтом или дерматопсихологом, если экзема оказывает влияние на качество жизни.

  • Физиотерапия и светолечение могут улучшить состояние без медикаментов.

  • Избегание хронического травмирования кожи (расчесывание) — важное условие для предотвращения осложнений.

Советы ежедневного ухода

  • Используйте плотные кремы или мази, а не лосьоны.

  • Увлажняйте кожу минимум дважды в день.

  • Избегайте использования ароматизированной косметики, агрессивного мыла, жестких полотенец.

  • Стирка — только с гипоаллергенным порошком, без кондиционера.

  • Включите увлажнитель воздуха в отопительный сезон.

  • Заведите дневник симптомов — это поможет отследить триггеры.

Когда обращаться к врачу

  • Симптомы не исчезают больше недели, несмотря на лечение.

  • Кожа начинает гноиться, трещины глубокие или появляется сильная боль.

  • Вы испытываете эмоциональное истощение, стыд или тревогу, связанную с вашим состоянием.

  • Требуется индивидуальное назначение биологической терапии.

Атопический дерматит — не только физическое, но и психологическое испытание. Однако благодаря современным методам лечения, правильному уходу и поддержке медицинских специалистов можно контролировать заболевание, уменьшить количество обострений и значительно улучшить качество жизни.

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