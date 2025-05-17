Атопический дерматит: его стадии и как облегчить симптомы

Атопический дерматит: его стадии и облегчение симптомов / © Credits

Реклама

Хотя у экземы много форм, атопический дерматит является наиболее распространенной. Он протекает в три стадии: острую, подострую и хроническую, и каждая из них требует особого подхода к лечению. Понимание этих стадий поможет вам справиться с симптомами, уменьшить обострение и поддерживать здоровье кожи, об этом рассказало издание Real Simple.

Причины возникновения атопического дерматита

Причины атопического дерматита комплексны:

Генетическая предрасположенность — если в семье есть случаи аллергии, астмы или экземы, риск возрастает.

Гиперактивная иммунная система — чрезмерная реакция на раздражители.

Факторы окружающей среды — пыль, шерсть животных, холод, сухой воздух, химические вещества в косметике или моющих средствах.

Стресс — эмоциональное напряжение часто провоцирует обострение.

Интересно: барьерная функция кожи у людей с атопическим дерматитом нарушена — она теряет влагу быстрее и легче подвергается аллергенам.

Реклама

Три стадии атопического дерматита

Острая стадия: обострение и сильное воспаление

Как выглядит:

Кожа резко воспаляется, появляются покраснение, зуд, пузырьки, влажные участки, корочки и выраженное жжение. Часто сопровождается интенсивным дискомфортом, иногда бессонницей.

Что делать:

Устраните потенциальные триггеры (аллергены, стресс, контакт с раздражителями).

Используйте местные противовоспалительные препараты: стероидные мази — краткосрочно, по предписанию врача; нестероидные кремы — для деликатных зон.

Принимайте антигистаминные средства для уменьшения зуда.

Делайте холодные компрессы — это естественный способ снять воспаление.

Используйте увлажняющие средства сразу после мытья (в пределах 3 мин), выбирайте кремы без ароматизаторов и спирта.

В случае инфекции (желтые корочки, гной) — немедленно обратитесь к врачу, может потребоваться антибиотикотерапия.

Подострая стадия: период заживления

Как выглядит:

Реклама

Уменьшение воспаления, но кожа еще остается сухой, шелушится, сохраняются трещины, иногда зуд. Зрительно это не такая яркая, но все еще раздраженная кожа.

Что делать:

Продолжайте лечение, начатое в острой фазе, но уже в более легкой форме (например, кремы вместо мазей, уменьшение концентрации стероидов).

Увлажнение — ключевой момент. Ищите средства с церамидами, гиалуроновой кислотой или коллоидным овсом.

Следите за гигиеной: короткий душ (до 10 мин), теплая вода, мягкое мыло без ПАВ.

Избегайте тесной синтетической одежды и горячих ванн.

Если есть зуд — продолжайте прием антигистаминных препаратов, но только при необходимости.

Следите за психологическим состоянием — стресс очень часто становится скрытым триггером. Попытайтесь медитацию, дыхательные практики, ароматерапию.

Хроническая стадия: длительные симптомы

Как выглядит:

Кожа становится грубой, утолщенной, появляется лихенификация (напоминает кожу слона), изменение цвета, глубокие трещины. Частое расчесывание приводит к появлению узелков и даже рубцов.

Реклама

Что делать:

Усиленное лечение: местные стероиды (высшей силы действия — по назначению врача), инъекционные биологические препараты — подходят для средне- и тяжелой степени.

В сложных случаях — системная терапия.

Постоянный уход за кожей: гипоаллергенные кремы несколько раз в день, регулярная профилактика рецидивов.

Психоэмоциональная поддержка: терапия с психотерапевтом или дерматопсихологом, если экзема оказывает влияние на качество жизни.

Физиотерапия и светолечение могут улучшить состояние без медикаментов.

Избегание хронического травмирования кожи (расчесывание) — важное условие для предотвращения осложнений.

Советы ежедневного ухода

Используйте плотные кремы или мази, а не лосьоны.

Увлажняйте кожу минимум дважды в день.

Избегайте использования ароматизированной косметики, агрессивного мыла, жестких полотенец.

Стирка — только с гипоаллергенным порошком, без кондиционера.

Включите увлажнитель воздуха в отопительный сезон.

Заведите дневник симптомов — это поможет отследить триггеры.

Когда обращаться к врачу

Симптомы не исчезают больше недели, несмотря на лечение.

Кожа начинает гноиться, трещины глубокие или появляется сильная боль.

Вы испытываете эмоциональное истощение, стыд или тревогу, связанную с вашим состоянием.

Требуется индивидуальное назначение биологической терапии.

Атопический дерматит — не только физическое, но и психологическое испытание. Однако благодаря современным методам лечения, правильному уходу и поддержке медицинских специалистов можно контролировать заболевание, уменьшить количество обострений и значительно улучшить качество жизни.