- Дата публикации
-
- Категория
- Актуальная тема
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 3 мин
Атопический дерматит: его стадии и как облегчить симптомы
Атопический дерматит, известный также как экзема, — это хроническое воспалительное заболевание кожи, сопровождающееся зудом, сухостью, покраснением и раздражением. Это состояние поражает как детей, так и взрослых, им страдает примерно 10% населения мира.
Хотя у экземы много форм, атопический дерматит является наиболее распространенной. Он протекает в три стадии: острую, подострую и хроническую, и каждая из них требует особого подхода к лечению. Понимание этих стадий поможет вам справиться с симптомами, уменьшить обострение и поддерживать здоровье кожи, об этом рассказало издание Real Simple.
Причины возникновения атопического дерматита
Причины атопического дерматита комплексны:
Генетическая предрасположенность — если в семье есть случаи аллергии, астмы или экземы, риск возрастает.
Гиперактивная иммунная система — чрезмерная реакция на раздражители.
Факторы окружающей среды — пыль, шерсть животных, холод, сухой воздух, химические вещества в косметике или моющих средствах.
Стресс — эмоциональное напряжение часто провоцирует обострение.
Интересно: барьерная функция кожи у людей с атопическим дерматитом нарушена — она теряет влагу быстрее и легче подвергается аллергенам.
Три стадии атопического дерматита
Острая стадия: обострение и сильное воспаление
Как выглядит:
Кожа резко воспаляется, появляются покраснение, зуд, пузырьки, влажные участки, корочки и выраженное жжение. Часто сопровождается интенсивным дискомфортом, иногда бессонницей.
Что делать:
Устраните потенциальные триггеры (аллергены, стресс, контакт с раздражителями).
Используйте местные противовоспалительные препараты: стероидные мази — краткосрочно, по предписанию врача; нестероидные кремы — для деликатных зон.
Принимайте антигистаминные средства для уменьшения зуда.
Делайте холодные компрессы — это естественный способ снять воспаление.
Используйте увлажняющие средства сразу после мытья (в пределах 3 мин), выбирайте кремы без ароматизаторов и спирта.
В случае инфекции (желтые корочки, гной) — немедленно обратитесь к врачу, может потребоваться антибиотикотерапия.
Подострая стадия: период заживления
Как выглядит:
Уменьшение воспаления, но кожа еще остается сухой, шелушится, сохраняются трещины, иногда зуд. Зрительно это не такая яркая, но все еще раздраженная кожа.
Что делать:
Продолжайте лечение, начатое в острой фазе, но уже в более легкой форме (например, кремы вместо мазей, уменьшение концентрации стероидов).
Увлажнение — ключевой момент. Ищите средства с церамидами, гиалуроновой кислотой или коллоидным овсом.
Следите за гигиеной: короткий душ (до 10 мин), теплая вода, мягкое мыло без ПАВ.
Избегайте тесной синтетической одежды и горячих ванн.
Если есть зуд — продолжайте прием антигистаминных препаратов, но только при необходимости.
Следите за психологическим состоянием — стресс очень часто становится скрытым триггером. Попытайтесь медитацию, дыхательные практики, ароматерапию.
Хроническая стадия: длительные симптомы
Как выглядит:
Кожа становится грубой, утолщенной, появляется лихенификация (напоминает кожу слона), изменение цвета, глубокие трещины. Частое расчесывание приводит к появлению узелков и даже рубцов.
Что делать:
Усиленное лечение: местные стероиды (высшей силы действия — по назначению врача), инъекционные биологические препараты — подходят для средне- и тяжелой степени.
В сложных случаях — системная терапия.
Постоянный уход за кожей: гипоаллергенные кремы несколько раз в день, регулярная профилактика рецидивов.
Психоэмоциональная поддержка: терапия с психотерапевтом или дерматопсихологом, если экзема оказывает влияние на качество жизни.
Физиотерапия и светолечение могут улучшить состояние без медикаментов.
Избегание хронического травмирования кожи (расчесывание) — важное условие для предотвращения осложнений.
Советы ежедневного ухода
Используйте плотные кремы или мази, а не лосьоны.
Увлажняйте кожу минимум дважды в день.
Избегайте использования ароматизированной косметики, агрессивного мыла, жестких полотенец.
Стирка — только с гипоаллергенным порошком, без кондиционера.
Включите увлажнитель воздуха в отопительный сезон.
Заведите дневник симптомов — это поможет отследить триггеры.
Когда обращаться к врачу
Симптомы не исчезают больше недели, несмотря на лечение.
Кожа начинает гноиться, трещины глубокие или появляется сильная боль.
Вы испытываете эмоциональное истощение, стыд или тревогу, связанную с вашим состоянием.
Требуется индивидуальное назначение биологической терапии.
Атопический дерматит — не только физическое, но и психологическое испытание. Однако благодаря современным методам лечения, правильному уходу и поддержке медицинских специалистов можно контролировать заболевание, уменьшить количество обострений и значительно улучшить качество жизни.