Атопический дерматит у детей и взрослых: симптомы и лечение

Атопический дерматит у взрослых редко возникает спонтанно и обычно является рецидивом детского заболевания. Следует помнить, что выделяют три фазы этого заболевания.

Атопический дерматит (АтД) – это заболевание, возникающее в любом возрасте, хотя, безусловно, чаще всего встречается у младенцев и детей. По оценкам ВОЗ, атопическим дерматитом страдают около 20% детей и от 1% до 3% взрослых. Это заболевание считается одной из самых серьезных дерматологических и аллергических проблем в современном мире.

О симптомах, опасности и лечении утопического дерматита у детей и взрослых мы поговорили с врачом семейной медицины Кристиной Шевченко.

Что такое атопический дерматит

Атопический дерматит (АтД, или атопическая экзема) — очень распространенное хроническое воспалительное неинфекционное заболевание кожи. Главные сопутствующие симптомы – сильный зуд и покраснение кожи, а также периоды ремиссий и сильных рецидивов. Хотя АтД может возникнуть в любом возрасте, обычно заболевание начинается в детстве, тяжесть которого изменяется с годами.

В дерматологической практике выделяют три формы атопического дерматита:

детский – развивается от рождения до 2-летнего возраста. Высыпания локализуются преимущественно на щеках, мочках ушей, волосистой части головы, а в тяжелых случаях могут охватывать все тело;

детский – относится к детям от 3 до 11 лет. Изменения появляются преимущественно на локтях и коленях, коже шеи, а также часто встречается атопический дерматит на кистях рук;

ювенильный/взрослый атопический дерматит — изменения локализуются в тех же местах, что и в детскую фазу, дополнительно могут появляться в верхней части тела и вокруг рта. Их наличие часто обусловлено сезонностью, они могут усиливаться весной, осенью и зимой, а летом исчезать.

Атопический дерматит гораздо чаще встречается у детей, родители которых также страдали или до сих пор борются с этим заболеванием. Следует иметь в виду, что такой вид экземы часто сосуществует с другими видами атопии, такими как бронхиальная астма, пищевая аллергия или аллергический ринит.

Причины атопического дерматита и факторы его развития

В целом непосредственной причиной поражения кожи по АтД является аномальный иммунный ответ организма на различные обстоятельства (в частности, на компоненты питания, ингаляционные аллергены и другие элементы), проявляющийся в виде симптомов заболевания — шелушащихся красных участков сухой кожи. Косвенные причины атопического дерматита у взрослых и детей многофакторны, и среди этих факторов можно выделить следующие:

Генетические. Считается, что дети родителей, страдающих атопическим дерматитом, имеют около 70% вероятности развития заболевания, в то время как дети, у которых только один из родителей страдает АтД, — 30-35%.

Аллергия. У больных атопическим дерматитом можно ожидать обострения симптомов через контакт с аллергенами, например, такими распространенными, как пыль, глютен, лактоза, цветочная пыльца и т.д.

Ослабленный гидролипидный барьер. У пациентов с АтД признаки заболевания ухудшаются при нарушении или повреждении природного защитного барьера кожи, состоящего из молекул воды и липидов (именно поэтому регулярное использование смягчающих средств по АтД является столь важным элементом ухода за кожей людей с атопией).

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Кроме того, было предложено еще две гипотезы для объяснения воспалительных поражений при атопическом дерматите. Первая гипотеза касается дисбаланса адаптивной иммунной системы; вторая гипотеза касается дефектного кожного барьера. Теория иммунологического фактора утверждает, что атопический дерматит возникает вследствие дисбаланса Т-клеток, особенно Т-хелперных клеток типов 1, 2, 17 и 22, а также регуляторных Т-клеток. Вторая теория – дефектов кожного барьера – возникла недавно и основана на мутации в гене филаггрина. Этот ген кодирует структурные белки в роговом и зернистом слоях кожи, которые помогают связывать кератиноциты вместе. При дефектах генов производится меньше филаггрина, что приводит к дисфункции кожного барьера и трансэпидермальной потере воды, что и вызывает экзему.

В течении заболевания большое значение имеет эмоциональный стресс, который сам по себе не является непосредственной причиной симптомов, но из-за воздействия на нервную систему может стать пусковым фактором развития дерматита.

Симптомы атопического дерматита у детей и взрослых: как их распознать

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Первые симптомы обычно появляются в возрасте около 3 месяцев, их характерная локализация – лицо, уши и кожа головы. Поражения красные и шелушащиеся, сопровождаются зудом, что часто мешает ребенку заснуть. В период от 2 до 12 лет изменения на поверхности кожи начинают проявляться симметрично на характерных участках тела, в частности, в коленных и локтевых ямках, а также на тыльной стороне кистей и стоп. Кожные высыпания остаются на шее, лице (чаще вокруг рта и глаз, могут сопровождаться конъюнктивитом), могут укрывать и волосистую часть головы. Также стоит отметить, что сами кожные изменения могут приобретать разный вид — от крупных, красных пятен до участков с мелкими пустулами и волдырями.

Общим признаком всех фаз заболевания является стойкий кожный зуд. Другие основные симптомы атопического дерматита у взрослых: покраснение и сухость кожи, ее шелушение и склонность к рецидивирующим бактериальным инфекциям. В 100% случаев АтД сочетается с лихенизацией (утолщением) эпидермиса. Очаги поражения чаще всего располагаются на локтях и коленях, на лице и шее, но могут охватывать все тело.

Способы коррекции и лечения атопического дерматита

Лечение атопического дерматита – длительный и сложный процесс, здесь применяются как фармакологические, так и немедикаментозные методы.

Основу терапии атопического дерматита составляет уход за специальными средствами, которые называются эмолентами. Это средства на жировой основе, задача которых — восстановление липидного слоя кожи и поддержание нормального эпидермального барьера.

При уходе за атопической кожей следует избегать косметики, содержащей раздражающие вещества, ароматизаторов и консервантов. При сопутствующей пищевой аллергии необходимо соблюдать соответствующую элиминационную диету. Следует наблюдать за своим организмом и избегать факторов, усиливающих кожные изменения (аллергия, стресс, ОРЗ, ОРВИ).

Дополнительно к вышеописанному рекомендуется фототерапия с использованием ультрафиолетового излучения. Такая терапия состоит во влиянии поверхности кожи, пораженной патологическим процессом, специально подобранным пучком света. Фототерапия, особенно в сочетании с медикаментозными препаратами, уменьшает зуд и воспалительные реакции на коже. Однако этот метод не применяется для детей младше 12 лет.

Что касается применения лекарственных средств, то в течение многих лет основой фармакологического лечения АтД были глюкокортикостероидные препараты местного назначения – эмульсии, кремы, мази.

Еще одной местной терапией при атопическом дерматите является использование мазей, так называемых ингибиторов кальциневрина, где основное действующее вещество такролимус и пимекролимус. Основное преимущество – отсутствие побочных эффектов, характерных для стероидной терапии и возможность профилактического применения.

Если у пациента отмечается отсутствие удовлетворительного ответа на местную терапию АтД, возможно применение препаратов системного действия, то есть таблеток или капсул для приема внутрь. Первой линией такой терапии пероральные глюкокортикоиды, которые назначают коротким курсом. Другой группой системных препаратов являются так называемые иммунодепрессанты, подавляющие чрезмерную активность иммунной системы.

И все же хочется еще раз напомнить, что основой борьбы с атопическим дерматитом является бережная гигиена и ежедневный, а главное, правильный уход за кожей, который сможет подобрать врач-дерматолог. Помните, что здесь важна регулярность и последовательность. Важно поддерживать надлежащий режим ухода за кожей не только в моменты обострения, но и в периоды полной ремиссии.

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