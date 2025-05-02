ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Актуальная тема
Количество просмотров
63
Время на прочтение
3 мин

Аура мигрени: что это и как ее распознать

Головная боль может быть просто неприятной, а может — буквально остановить жизнь. Особенно, если речь идет о мигренье с аурой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Аура мигрени: что это и как ее распознать

Аура мигрени: что это и как ее распознать / © www.credits

Этот тип мигрени — более сложный и часто пугает людей своими странными и неожиданными симптомами: перед глазами мигают огоньки, речь становится сбивчивой, а в теле — странное покалывание. Так что такое эта «аура», опасно ли это и главное — как себе помочь, рассказало издание Medical News Today.

Что такое аура мигрени

Аура — это неврологические симптомы, которые могут возникать за 10–60 мин до приступа мигрени или сопровождать ее. Это своеобразный предупредительный сигнал организма, приближающийся приступ.

Аура чаще всего проявляется в виде:

  • зрительных нарушений (мерцание света, зигзаги, «туннельное зрение», временная слепота);

  • сенсорных ощущений (поколевание, онемение, слабость с одной стороны тела);

  • трудностей с речью (утрата способности формулировать предложение, бормотание).

Приблизительно 25–30% людей с мигренью сталкиваются с симптомами ауры. У женщин в три раза больший риск переживать эти эпизоды, особенно в возрасте от 18 до 44 лет.

Какими бывают ауры: симптомы и типы

Зрительные симптомы

Самая распространенная форма ауры:

  • мигающие огоньки

  • зигзагообразные линии

  • слепые пятна

  • вспышки света

  • временная потеря зрения

Они часто начинаются в центре зрения и постепенно смещаются к периферии.

Сенсорные симптомы

  • покалывание или онемение в руках, лице или ногах

  • ощущение «странного» тела (как будто конечность изменяет размер)

  • головокружение

  • нарушение равновесия

Языковые симптомы

  • трудности с произношением слов

  • путаница языка

  • временная афазия (невозможность говорить или понимать язык)

Другие редкие проявления

  • спутанность сознания

  • тревога или паника

  • потеря памяти

  • чутье запахов, которых нет

  • временный паралич

Типы мигрени с аурой

  • Классическая мигрень с аурой — самая распространенная, со зрительными или сенсорными нарушениями.

  • Гемиплегическая мигрень — редкая форма с мышечной слабостью или параличом с одной стороны тела.

  • Мигрень ствола мозга — сопровождается головокружением, проблемами с языком, слухом, координацией.

  • Ретинальная мигрень — потеря зрения только на один глаз.

Что провоцирует мигрень с аурой

Причины ауры окончательно не изучены, но есть подозрения, что вызывает временное снижение активности в определенных участках мозга. К распространенным триггерам относятся:

  • Гормональные колебания (менструация, беременность, контрацептивы)

  • Яркий свет или резкие запахи

  • Алкоголь, особенно красное вино

  • Стресс, эмоциональное или физическое истощение

  • Недосыпание или чрезмерный сон

  • Пропущенный прием пищи

  • Пища с добавками: глутамат натрия, обработанные мясные продукты, сыры

Как лечить мигрень с аурой

Лекарство во время нападения:

  • Ибупрофен, аспирин или парацетамол

  • Специализированные средства от мигрени

  • Триптаны — блокируют болевые сигналы в мозге

  • Препараты от тошноты

Профилактика для частых мигреней:

  • Антидепрессанты

  • Противосудорожные препараты

  • Бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов

  • Инъекции ботулотоксина

  • Транскраниальная магнитная стимуляция — современные медицинские устройства для уменьшения интенсивности боли.

Домашний уход: что делать во время нападения

  • Прилечь в тихой, темной комнате

  • Приложить холодный компресс ко лбу

  • Отключить экраны и яркий свет

  • Постараться уснуть

Профилактика

  • Заведите дневник мигрени, чтобы обнаружить триггеры

  • Спите достаточно и соблюдайте режим

  • Избегайте пропуска приема пищи

  • Пейте достаточно воды

  • Практикуйте йогу, медитацию, глубокое дыхание

  • Уменьшите употребление кофеина и алкоголя

Когда обратиться к врачу

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если:

  • аура длится более 60 мин

  • симптомы проявляются только в одном глазу

  • есть подозрение на нарушение речи или слабость в теле

  • симптомы появились впервые

Это важно для исключения более серьезных состояний, таких как инсульт, опухоли, разрыв сетчатки и т.д.

Мигрень с аурой — это не приговор. Знание собственных триггеров, своевременное лечение и изменение образа жизни помогают значительно уменьшить частоту и интенсивность приступов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie