Аура мигрени: что это и как ее распознать / © www.credits

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Этот тип мигрени — более сложный и часто пугает людей своими странными и неожиданными симптомами: перед глазами мигают огоньки, речь становится сбивчивой, а в теле — странное покалывание. Так что такое эта «аура», опасно ли это и главное — как себе помочь, рассказало издание Medical News Today.

Что такое аура мигрени

Аура — это неврологические симптомы, которые могут возникать за 10–60 мин до приступа мигрени или сопровождать ее. Это своеобразный предупредительный сигнал организма, приближающийся приступ.

Аура чаще всего проявляется в виде:

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зрительных нарушений (мерцание света, зигзаги, «туннельное зрение», временная слепота);

сенсорных ощущений (поколевание, онемение, слабость с одной стороны тела);

трудностей с речью (утрата способности формулировать предложение, бормотание).

Приблизительно 25–30% людей с мигренью сталкиваются с симптомами ауры. У женщин в три раза больший риск переживать эти эпизоды, особенно в возрасте от 18 до 44 лет.

Какими бывают ауры: симптомы и типы

Зрительные симптомы

Самая распространенная форма ауры:

мигающие огоньки

зигзагообразные линии

слепые пятна

вспышки света

временная потеря зрения

Они часто начинаются в центре зрения и постепенно смещаются к периферии.

Сенсорные симптомы

покалывание или онемение в руках, лице или ногах

ощущение «странного» тела (как будто конечность изменяет размер)

головокружение

нарушение равновесия

Языковые симптомы

трудности с произношением слов

путаница языка

временная афазия (невозможность говорить или понимать язык)

Другие редкие проявления

спутанность сознания

тревога или паника

потеря памяти

чутье запахов, которых нет

временный паралич

Типы мигрени с аурой

Классическая мигрень с аурой — самая распространенная, со зрительными или сенсорными нарушениями.

Гемиплегическая мигрень — редкая форма с мышечной слабостью или параличом с одной стороны тела.

Мигрень ствола мозга — сопровождается головокружением, проблемами с языком, слухом, координацией.

Ретинальная мигрень — потеря зрения только на один глаз.

Что провоцирует мигрень с аурой

Причины ауры окончательно не изучены, но есть подозрения, что вызывает временное снижение активности в определенных участках мозга. К распространенным триггерам относятся:

Гормональные колебания (менструация, беременность, контрацептивы)

Яркий свет или резкие запахи

Алкоголь, особенно красное вино

Стресс, эмоциональное или физическое истощение

Недосыпание или чрезмерный сон

Пропущенный прием пищи

Пища с добавками: глутамат натрия, обработанные мясные продукты, сыры

Как лечить мигрень с аурой

Лекарство во время нападения:

Ибупрофен, аспирин или парацетамол

Специализированные средства от мигрени

Триптаны — блокируют болевые сигналы в мозге

Препараты от тошноты

Профилактика для частых мигреней:

Антидепрессанты

Противосудорожные препараты

Бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов

Инъекции ботулотоксина

Транскраниальная магнитная стимуляция — современные медицинские устройства для уменьшения интенсивности боли.

Домашний уход: что делать во время нападения

Прилечь в тихой, темной комнате

Приложить холодный компресс ко лбу

Отключить экраны и яркий свет

Постараться уснуть

Профилактика

Заведите дневник мигрени, чтобы обнаружить триггеры

Спите достаточно и соблюдайте режим

Избегайте пропуска приема пищи

Пейте достаточно воды

Практикуйте йогу, медитацию, глубокое дыхание

Уменьшите употребление кофеина и алкоголя

Когда обратиться к врачу

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если:

аура длится более 60 мин

симптомы проявляются только в одном глазу

есть подозрение на нарушение речи или слабость в теле

симптомы появились впервые

Это важно для исключения более серьезных состояний, таких как инсульт, опухоли, разрыв сетчатки и т.д.

Мигрень с аурой — это не приговор. Знание собственных триггеров, своевременное лечение и изменение образа жизни помогают значительно уменьшить частоту и интенсивность приступов.