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Аура мигрени: что это и как ее распознать
Головная боль может быть просто неприятной, а может — буквально остановить жизнь. Особенно, если речь идет о мигренье с аурой.
Этот тип мигрени — более сложный и часто пугает людей своими странными и неожиданными симптомами: перед глазами мигают огоньки, речь становится сбивчивой, а в теле — странное покалывание. Так что такое эта «аура», опасно ли это и главное — как себе помочь, рассказало издание Medical News Today.
Что такое аура мигрени
Аура — это неврологические симптомы, которые могут возникать за 10–60 мин до приступа мигрени или сопровождать ее. Это своеобразный предупредительный сигнал организма, приближающийся приступ.
Аура чаще всего проявляется в виде:
зрительных нарушений (мерцание света, зигзаги, «туннельное зрение», временная слепота);
сенсорных ощущений (поколевание, онемение, слабость с одной стороны тела);
трудностей с речью (утрата способности формулировать предложение, бормотание).
Приблизительно 25–30% людей с мигренью сталкиваются с симптомами ауры. У женщин в три раза больший риск переживать эти эпизоды, особенно в возрасте от 18 до 44 лет.
Какими бывают ауры: симптомы и типы
Зрительные симптомы
Самая распространенная форма ауры:
мигающие огоньки
зигзагообразные линии
слепые пятна
вспышки света
временная потеря зрения
Они часто начинаются в центре зрения и постепенно смещаются к периферии.
Сенсорные симптомы
покалывание или онемение в руках, лице или ногах
ощущение «странного» тела (как будто конечность изменяет размер)
головокружение
нарушение равновесия
Языковые симптомы
трудности с произношением слов
путаница языка
временная афазия (невозможность говорить или понимать язык)
Другие редкие проявления
спутанность сознания
тревога или паника
потеря памяти
чутье запахов, которых нет
временный паралич
Типы мигрени с аурой
Классическая мигрень с аурой — самая распространенная, со зрительными или сенсорными нарушениями.
Гемиплегическая мигрень — редкая форма с мышечной слабостью или параличом с одной стороны тела.
Мигрень ствола мозга — сопровождается головокружением, проблемами с языком, слухом, координацией.
Ретинальная мигрень — потеря зрения только на один глаз.
Что провоцирует мигрень с аурой
Причины ауры окончательно не изучены, но есть подозрения, что вызывает временное снижение активности в определенных участках мозга. К распространенным триггерам относятся:
Гормональные колебания (менструация, беременность, контрацептивы)
Яркий свет или резкие запахи
Алкоголь, особенно красное вино
Стресс, эмоциональное или физическое истощение
Недосыпание или чрезмерный сон
Пропущенный прием пищи
Пища с добавками: глутамат натрия, обработанные мясные продукты, сыры
Как лечить мигрень с аурой
Лекарство во время нападения:
Ибупрофен, аспирин или парацетамол
Специализированные средства от мигрени
Триптаны — блокируют болевые сигналы в мозге
Препараты от тошноты
Профилактика для частых мигреней:
Антидепрессанты
Противосудорожные препараты
Бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов
Инъекции ботулотоксина
Транскраниальная магнитная стимуляция — современные медицинские устройства для уменьшения интенсивности боли.
Домашний уход: что делать во время нападения
Прилечь в тихой, темной комнате
Приложить холодный компресс ко лбу
Отключить экраны и яркий свет
Постараться уснуть
Профилактика
Заведите дневник мигрени, чтобы обнаружить триггеры
Спите достаточно и соблюдайте режим
Избегайте пропуска приема пищи
Пейте достаточно воды
Практикуйте йогу, медитацию, глубокое дыхание
Уменьшите употребление кофеина и алкоголя
Когда обратиться к врачу
Обязательно проконсультируйтесь с врачом, если:
аура длится более 60 мин
симптомы проявляются только в одном глазу
есть подозрение на нарушение речи или слабость в теле
симптомы появились впервые
Это важно для исключения более серьезных состояний, таких как инсульт, опухоли, разрыв сетчатки и т.д.
Мигрень с аурой — это не приговор. Знание собственных триггеров, своевременное лечение и изменение образа жизни помогают значительно уменьшить частоту и интенсивность приступов.