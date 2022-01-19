Аутоиммунный тиреоидит: чем он опасен для женщин и как его выявить

Аутоиммунный тиреоидит: чем он опасен для женщин и как его выявить

Когда женщина начинает вдруг набирать вес, быстро уставать, отмечает ухудшение памяти, сухость кожи, ломкость ногтей, обычно это списывает на перегруженность на работе и недостаток витаминов. Женщина и не подозревает, что это могут быть проявления аутоиммунного тиреоидита – болезни, которую сложно выявить и определить самостоятельно.

Учитывая, что эта болезнь связана с нарушением менструального цикла, бесплодием и прерыванием беременности (выкидышами), она представляет большую угрозу именно для женщин. Кстати, это заболевание диагностируется у женщин в 7-10 раз чаще, чем у мужчин. И потому когда женщина обращается со своими сугубо женскими проблемами к гинекологу, то в первую очередь выясняет, есть ли у пациентки аутоиммунный тиреоидит.

О симптомах, диагностике и лечении заболевания рассказала Наталья Заднепрянец – врач по ультразвуковой диагностике житомирской клиники " Частная медицинская практика Русланы Вовк ".

Когда иммунная система становится врагом

Когда иммунная система организма восстает против собственных тканей и органов – это и есть аутоиммунные заболевания. Среди них – аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хашимото). Это воспалительное заболевание щитовидной железы, при котором организм начинает вырабатывать антитела против своих же клеток щитовидной железы. Пока неизвестно, почему иммунная система человека в какой-то момент начинает воспринимать собственную железу как чужеродный орган? Антитела повреждают клетки щитовидной железы, участвующие в синтезе тиреоидных гормонов. В результате уровень гормонов падает и развивается гипотиреоз.

При понижении функции щитовидной железы страдают все органы и системы организма. Больной ощущает общую слабость, быструю утомляемость, отеки, набор веса, выпадение волос, сухость кожи, ломкость ногтей. Со стороны нервной системы наблюдается выраженная сонливость, ухудшение памяти, внимание, невозможность сосредоточиться. Со стороны сердечно-сосудистой системы – слабый жидкий пульс. Что касается репродуктивной системы, то это нарушение менструального цикла может быть бесплодие, а также прерывание беременности. У мужчин наблюдается нарушение эрекции.

Вообще симптомы этой болезни очень общие и не специфичные. Они могут быть характерны для многих других заболеваний. Даже для здоровых людей в условиях стресса и усталости.

Причины заболевания

Точной и полной информации о причинах развития болезни сегодня нет, однако выделяют ряд причин, которые могут побуждать возникновение болезни. Это хронические инфекции в организме, воспалительные процессы в щитовидной железе, бесконтрольный прием лекарственных препаратов, прием большого количества йода в любой форме, частые стрессы, перенесенные ОРВИ и простуды, беременность и роды, генетическая предрасположенность и другие.

Доказано, что эта болезнь наследственная, поэтому если в семье есть родные с такой патологией, нужно обязательно пройти диагностику, даже если человек не испытывает никаких симптомов. Тем более что влияние гормонов щитовидной железы отражается на работе всех систем организма.

Как диагностируется заболевание?

При подозрении на нарушение функций щитоподобной железы нужно сдать анализ крови на уровень тиреоидных гормонов (АТ-ТПО, АТ-ТТГ, ТТГ, Т3, Т4), по показаниям проводят сцинтиграфию и тонкоигольную биопсию. А еще нужно сделать УЗИ. Это самый доступный и безопасный метод диагностики. Он позволяет полностью визуализировать железу, оценить ее объемы, структуру, эхогенность, кровотечение и состояние региональных лимфатических узлов.

Для этой болезни характерно увеличение объема железы, изменение контуров, снижение эхогенности, а также диффузная неоднородность железы, повышение кровотока в железе и увеличение региональных лимфатических узлов. Иногда даже при профилактическом обследовании врач видит изменения, характерные для болезни Хашимото. Если врач-гинеколог, к которому обратилась женщина, обнаруживает признаки этой болезни, специалист направляет пациентку к эндокринологу. Гинекологические и эндокринологические заболевания очень связаны между собой, поэтому пациенту нужна помощь как гинеколога так и эндрокринолога.

Как лечить?

Лечение зависит от многих факторов, потому подбирается индивидуально для каждого пациента. Болезнь невозможно полностью вылечить, процесс лечения очень длительный, но специальные препараты позволяют стабилизировать и контролировать состояние больного и улучшить качество его жизни. Часто люди пытаются лечиться народными методами, но они могут облегчить состояние и никогда не заменят специальной медикаментозной терапии.

Если вовремя не обратиться к врачу, то...

Если вовремя не начать лечиться у специалиста, могут возникнуть серьезные осложнения. Например, витилиго (нарушение пигментации кожи), дистрофические изменения хрящевой ткани суставов, сахарный диабет, бесплодие и другие. Поэтому нужно своевременно обратиться к специалисту и выполнять все его назначения.

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