Банановая диета: вкусный способ похудеть и улучшить настроение

Банановая диета: как вкусно похудеть и улучшить настроение / © Credits

Реклама

Банановая диета, созданная в Японии в 2008 году, быстро завоевала популярность в стране восходящего солнца, а затем и во всем мире, об этом рассказало издание Tua Saúde. Она простая, недорогая и, главное, делает утро немного слаще без вреда для фигуры.

Суть банановой диеты

Утренняя банановая диета — это употребление бананов на завтрак в любом количестве, а через 15-30 мин после этого — питье теплой воды или несладкого чая. Бананы содержат клетчатку, которая помогает дольше чувствовать сытость, а также триптофан и магний, которые улучшают настроение и уменьшают тревожность.

Важно: научных доказательств, что эта диета сама по себе способствует похудению, нет. Поэтому для достижения результата лучше проконсультироваться с диетологом и составить индивидуальный план питания.

Реклама

Основные правила

Ешьте только бананы на завтрак, в любом количестве. Жуйте тщательно, чтобы организм успел понять, что он сыт. Пейте достаточно воды в течение дня, вода помогает уменьшить чувство голода. Ранний вечерний прием пищи: ужинайте минимум за 3 часа до сна и не позднее 20:00. Сбалансированное питание в течение дня: овощи, цельные злаки, белки и бобовые. Желательно добавлять элементы японской кухни и рис. Полноценный сон: ложитесь спать до полуночи и спите не менее 7 часов. Подъем без будильника, если это возможно. Стресс от сигнала может провоцировать переедание. Регулярная физическая активность: ходьба, силовые упражнения или танцы помогут улучшить обмен веществ и эффективность диеты.

Пример дневного питания

Завтрак : бананы и теплая вода или несладкий чай

Обед : легкий салат из овощей, порция белка, например, курица, рыба и бобовые, небольшая порция риса или цельнозерновые.

Полдник : фрукты или орехи

Ужин: овощной суп или запеченные овощи с белковым компонентом

Помните: это лишь пример и меню следует подбирать индивидуально вместе со специалистом.

Чего избегать

Сахаросодержащие продукты: сладости, мороженое, газированные напитки.

Жирные блюда: жареное, пицца, чипсы и фастфуд.

Бананы богаты клетчаткой, которая замедляет пищеварение и держит голод под контролем. Магний и триптофан помогают уменьшить стресс и улучшить настроение, а это снижает вероятность «эмоционального переедания».

Банановая диета — не магия, она работает как часть сбалансированного образа жизни, а не как самостоятельный метод похудения.