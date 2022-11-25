Белый или коричневый: какой рис более полезен

Коричневый рис позиционируют как более полезный для здоровья, в то время как белый рис фанаты здорового питания, напротив, демонизируют. Как обычно, истина где-то посередине.

Действительно ли коричневый рис намного полезнее белого риса, решил разобраться Womans World.

Почему коричневый рис считают более полезным

Есть несколько причин, по которым многие отдают предпочтение коричневому рису. Главный аргумент в том, что это цельное зерно. Разница между коричневым рисом и белым рисом заключается в том, что коричневый рис находится в необработанном, цельнозерновом виде. Из белого риса во время обработки удаляются отруби и зародыши.

Цельнозерновые считаются более полезными, поскольку содержат больше клетчатки. Клетчатка — это питательное вещество, которое, как известно, снижает уровень холестерина, контролирует уровень сахара в крови и регулирует пищеварение. Это правда, что коричневый рис содержит больше клетчатки, чем белый, поскольку он нерафинированный, но важно учитывать тип клетчатки.

Какая клетчатка содержится в коричневом рисе

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Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая.

Растворимая клетчатка поглощает воду и улучшает пищеварение. Она запускает перистальтику — сокращения кишечника, помогающие шлакам перемещаться по организму. Растворимая клетчатка также ферментируется в пищеварительном тракте, помогая поддерживать хороший баланс бактерий в кишечнике.

Нерастворимая клетчатка не впитывает воду или ферменты. Поскольку она вообще не расщепляется, то образует твердую массу в кишечнике. При употреблении в больших количествах она может вызвать воспаление, дискомфорт, вздутие живота, газы и многое другое.

Коричневый рис содержит нерастворимую клетчатку, и, как объясняет доктор натуропатической медицины Лиз Картер, это может негативно повлиять на ваш кишечник.

Коричневый рис богат жесткой, раздражающей нерастворимой клетчаткой. Белый рис — нет. С коричневым рисом очень трудно справиться людям с проблемами кишечника. Им лучше употреблять продукты, содержащие растворимую клетчатку, которые укрепляют здоровье кишечника. Если вы боретесь с проблемами пищеварения, такими как запоры, и хотите потреблять больше клетчатки, подумайте о том, чтобы добавить в свой рацион больше продуктов с растворимой клетчаткой.

Какие вредные вещества содержатся в коричневом рисе

Еще две причины, по которым вы можете отказаться от коричневого риса: фитиновая кислота и мышьяк. Коричневый рис содержит фитиновую кислоту, известную как антинутриент, потому что она фактически блокирует способность вашего организма усваивать определенные питательные вещества, такие как железо, цинк и кальций. Употребление в больших количествах может в конечном итоге привести к дефициту витаминов и минералов. Коричневый рис также содержит больше мышьяка, который является токсичным тяжелым металлом, который при употреблении в течение длительного времени может увеличить риск таких заболеваний, как рак, болезни сердца и диабет 2 типа.

Нам часто говорят, что есть что-то белое, прошедшее технологическую обработку, вредно. Но в этом случае обработка зерна фактически удаляет вызывающую воспаление клетчатку (что облегчает его переваривание) и снижает количество фитиновой кислоты и мышьяка, что делает белый рис более здоровым выбором!

Почему белый рис считают менее полезным

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Белый рис действительно имеет несколько более высокий гликемический индекс, чем коричневый рис, а это означает, что он может сильнее повышать уровень сахара в крови. Если у вас уже есть диабет 2 типа, преддиабет или высокий уровень сахара в крови, потребление белого риса лучше контролировать.

В любом случае лучше проконсультироваться по этому вопросу у своего врача или диетолога.

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