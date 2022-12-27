Берегите зубы в праздники: четыре самых опасных новогодних продукта

В новогодние праздники мы обычно забываем о диетах и здоровом питании. И таким образом наносим вред не только тонкой талии, но и зубам.

Стоматолог-гигиенист рассказал Express.co.uk о лучших и худших продуктах и напитках для наших зубов.

Глинтвейн

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Это один из самых вредных для зубов новогодних напитков. Высокий уровень кислотности глинтвейна может сделать зубы уязвимыми для эрозии эмали и кариеса, в то время как дубильные вещества и красители в красном вине могут окрасить зубы.

Вдобавок к этому употребление слишком большого количества алкоголя может иссушить ротовую полость, уменьшая количество слюны, что приведет к появлению неприятного запаха изо рта и может способствовать развитию кариеса. Дело в том, что слюна помогает предотвратить кариес и заболевания десен, поскольку она естественным образом очищает зубы, смывая остатки пищи и предотвращая длительное кислотное воздействие на зубную эмаль. Когда вы испытываете сухость во рту или обезвоживание, бактерии могут цепляться за зубную эмаль, увеличивая риск развития кариеса.

Шоколад, пироги и торты

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Большое количество сахара в десертах может вызвать образование вредного зубного налета, который, если оставить его на зубах, может привести к кариесу. Штолен и пудинги с сухофруктами внутри также вредны для зубов из-за содержания сахара и липкости.

Коробки с шоколадом также вредны для ваших зубов. Каждый раз, когда вы едите сладкую пищу, бактерии во рту питаются сахаром, образуя кислоты зубного налета. Частые кислотные атаки со временем могут разрушить структуру зуба. Регулярные перекусы сахаром не дадут зубам шанса оправиться от кислотных атак.

Если вам не удается обуздать свою тягу к праздничным десертам, постарайтесь по крайней мере увеличить потребление воды.

Гусь, утка, индейка и буженина

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Белковая пища, безусловно, полезна для зубов, но не в том случае, когда она между ними застревает, а, когда вы едите мясо и птицу, это может происходить довольно часто. Обязательно используйте зубную ленту, зубную нить или межзубные щетки после новогоднего ужина или бутерброда с мясом, чтобы удалить нежелательный мусор из промежутков между зубами, куда обычная зубная щетка не может добраться.

Орехи

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Возможно, лучший вариант перекуса на Новый год - это орехи. Они богаты питательными веществами, которые приносят пользу вашим зубам. Среди лучших вариантов — бразильские орехи и кешью. Арахис также полезен в качестве источника витамина D и кальция, которые могут помочь укрепить зубы и кости.

Но тут вам нужно быть очень осторожными, не пытайтесь разгрызть орехи зубами и следите за тем, чтобы мелкие частички скорлупы не попали в массу из толченых орехов - это может быть очень опасно.

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