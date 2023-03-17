Беременность и зрение: офтальмолог развеивает мифы и дает полезные советы

С первых дней беременности тело женщины меняется, и с этим процессом все еще связано много мифов и опасений. Например, можно ли потерять зрение во время родов и нормально ли, когда зрение заметно ухудшается во время вынашивания.

Главный врач медицинского центра "Новый Зрение" в Черкассах, офтальмохирург Татьяна Александровна Петровская поделилась, как все работает на самом деле и когда может понадобиться помощь врача.

Подготовка к беременности

Начинать всегда нужно с подготовки. Конечно, не каждую беременность удается предусмотреть, но в любом случае, как только женщина узнает о том, что беременна, или планирует родить, стоит пройти обследование — здесь путь начинается с акушерского учета и гинеколога.

Когда женщина встанет на акушерский учет, врач отправит ее на осмотр к ряду специалистов. В этом списке всегда есть офтальмолог, чтобы заранее понять и предупредить возможные осложнения, предоставить рекомендации. Это могут быть как общие советы по образу жизни, так и предложения по лечению, если есть значительные проблемы.

Все зависит от результатов осмотра, поэтому так важно проходить его регулярно – тогда больше шансов, что возможные негативные изменения врач заметит заранее и все удастся вылечить на ранней стадии. Но уж если говорить о беременности и подготовке к ней, то особое наблюдение требуется:

женщинам с сахарным диабетом. Во время беременности это заболевание может развиваться более агрессивно и стать причиной серьезных проблем со зрением. В таких случаях следует ходить на осмотр в течение всего времени беременности и после родов. Часто женщинам с сахарным диабетом рекомендуют рожать путем кесарева сечения.

женщинам, которые носят контактные линзы. Во время беременности меняется гормональный фон, а один из "главных" гормонов беременности – прогестерон. Он ответственен за то, чтобы женщина смогла успешно выносить и родить. А еще он может повлиять на возможность носить контактные линзы, поэтому нужно на всякий случай приобрести очки. Это понадобится в будущем: ведь молодым родителям часто приходится вставать к ребенку в любое время суток, а в 4 утра искать линзы, вероятно, не слишком удобно.

женщинам с миопией. Миопия – это состояние зрения, когда человек видит только близко расположенные предметы (близорукость). Иногда пациенткам с таким заболеванием рекомендуют также рожать путем кесарева сечения. Но это всегда комплекс многих факторов и нужно рассматривать каждую беременность в отдельности. Сама по себе близорукость, даже в очень тяжелом состоянии, – не показание для кесарева сечения.

женщинам со сложными глазными заболеваниями. Возвращаемся к важности качественной подготовки – только офтальмолог при осмотре может дать конкретные советы, исходя из конкретного случая.

Далее поговорим о том, из-за каких болезней зрения нужно обязательно делать кесарево сечение.

Беременность

Во время беременности зрение может ухудшиться, у некоторых женщин начинает прогрессировать близорукость. В таком случае всегда нужно обращаться к врачу, чтобы установить причины и понять, это временные изменения или требуется дополнительная помощь.

Если изменения временны. К примеру, из-за действия прогестерона. Этот гормон обеспечивает успешное зачатие и течение беременности. Но из-за него также может измениться роговица или хрусталик глаза и, соответственно, зрение ухудшится. После родов, когда прогестерона в организме не будет так много, зрение восстановится. Когда дело в этом или в других временных причинах, врач может подобрать новые очки на период вынашивания.

Если изменения постоянны. Также врач во время осмотра сможет выявить причины и подобрать нужное лечение. Не стоит оставлять проблему ухудшения зрения на самотек или прислушиваться к самопровозглашенным экспертам. Только специалист может сказать, вернется ли зрение в норму после рождения ребенка.

Но зрение может не только ухудшиться или остаться в том же состоянии, но и улучшиться! Это бывает у женщин, страдающих аутоиммунными болезнями, например, рассеянный склероз. А во время беременности развивается иммунная терпимость, ведь организму нужно успешно выносить плод. Именно из-за этой толерантности может улучшиться состояние не только зрения, но и других органов.

Если же офтальмолог не давал особых советов или не обнаружил заболеваний зрения, но зрение ухудшилось (особенно если это произошло внезапно), начали появляться вспышки перед глазами, мушки, двоение — сразу нужно обращаться к акушеру-гинекологу. И уж если врач не находит причин такого состояния, беременной женщине следует обратиться к офтальмологу.

Главный совет, который следует соблюдать при вынашивании, если нет противопоказаний: во время беременности и кормления умеренно заниматься физической активностью, гулять и стараться не проводить за смартфоном и ноутбуком 24/7. Из-за компьютерного синдрома может возникнуть сухость глаза, прогрессировать близорукость и общее состояние ухудшится.

Роды

Много мифов существует о том, что беременность может приводить к нарушениям зрения, а во время родов можно потерять зрение, поэтому обязательно нужно делать кесарево сечение. На самом деле большинство женщин даже с плохим зрением могут рожать самостоятельно без последствий для глаз.

Согласно унифицированному клиническому протоколу, существует только 4 показания к обязательному кесареву сечению:

геморрагическая ретинопатия. Это заболевание сетчатки, из-за которого возникают внутриглазные кровоизлияния;

открытые травмы глаза, когда нарушена целостность глазного яблока;

острый приступ глаукомы. Это состояние, когда внезапно внутри глаза значительно повышается давление;

перфоративная язва роговицы. Это тяжелое воспаление роговицы глаза, когда она утончается и разрывается.

Все эти состояния случаются очень редко, благодаря современной медицине их вовремя обнаруживают, и в абсолютном большинстве случаев роды не влияют на состояние зрения, поэтому беременная женщина может свободно решать, как она хочет рожать.

Ну а лучше всего – сделать всестороннее обследование организма еще на этапе планирования беременности или же на ранних этапах, например, при постановке на учет, чтобы исключить риски на более позднем периоде и чтобы беременность прошла легко и доставляла только радость.

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