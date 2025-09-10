"Беременный нос": врач рассказала, почему у женщин меняется внешность и стоит ли волноваться из-за этого

Беременность / © Credits

В последнее время в соцсетях активно обсуждают феномен под названием «беременный нос». Но действительно ли он существует, рассказала врач Dr Brooke Vandermolen.

Термин «беременный нос» («pregnancy nose») не является официальным медицинским диагнозом. Это скорее народное название, которое описывает увеличение или отек носа во время беременности. Некоторые женщины замечают, что их нос становится шире или отечным по мере развития беременности.

Причина — гормональные изменения, особенно повышенный уровень эстрогена и прогестерона. Они стимулируют расширение кровеносных сосудов и увеличивают кровоток. В результате слизистые оболочки, в частности в носу, становятся отечными, а сам нос может стать более крупным на вид.

Опасно ли это

В большинстве случаев «беременный нос» — абсолютно безопасное явление, которое не вредит ни маме, ни ребенку.

Отек исчезает в течение 4-6 недель после родов, когда гормональный фон нормализуется и объем крови уменьшается.

Иногда этот процесс сопровождается заложенностью носа, который называют ринитом беременных.

Когда нужно насторожиться

Несмотря на то, что изменения в носу чаще всего безвредны, интенсивные отеки лица, рук или ног, в сочетании с:

повышенным артериальным давлением,

сильными головными болями,

появлением «мушек» перед глазами,

могут свидетельствовать о преэклампсии — опасном осложненном состоянии беременности. В таком случае следует немедленно обратиться к врачу.

Можно ли предотвратить появление «беременного носа»

К сожалению, повлиять на этот процесс невозможно, он связан с естественными изменениями в организме. Однако есть несколько советов, которые помогут чувствовать себя комфортнее:

поддерживайте правильный питьевой режим, но не превышайте норму, согласованную с врачом

избегайте употребления чрезмерно соленой пищи, которая может усиливать отеки

регулярно делайте легкие физические упражнения или прогулки на свежем воздухе,

используйте увлажнитель воздуха дома, чтобы уменьшить сухость и заложенность носа.

«Беременный нос» — это временное явление, вызванное гормональными изменениями и увеличением объема крови. Он не опасен и обычно исчезает после родов. Самое важное — внимательно следить за своим состоянием и вовремя консультироваться с врачом, если появляются тревожные симптомы.

Помните, что каждое изменение во время беременности — это часть уникального пути к материнству, и почти все они — временные.