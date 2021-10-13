"Бессмертная" Генриетта Лакс, изменившая мир медицины

Генриетта Лакс умерла от рака шейки матки в 1951 году, но ее клетки до сих пор используются в медицинских исследованиях.

В 1951 году молодая мать пятерых детей по имени Генриетта Лакс посетила больницу Джонса Хопкинса с жалобами на вагинальное кровотечение. При осмотре гинеколог доктор Ховард Джонс обнаружил большую злокачественную опухоль на шейке матки. В то время больница Джона Хопкинса была одной из немногих больниц, где лечили бедных афроамериканцев.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о Генриетте Лакс и о том, как ее "вечные" клетки помогают ученым.

Кто такая Генриетта Лакс?

Генриетта Лакс родилась 1 августа 1920 года в Роаноке, штат Вирджиния, и получила имя Лоретта Плезант, которое она позже изменила. Через несколько лет после своего рождения ее мать, Элиза Лакс Плезант, умерла во время родов одного из братьев и сестер Генриетты. Отец Генриетты, Джонни Плезант, не мог заботиться о своих 10 детях, и они были разделены между семьей в Кловере, штат Вирджиния. Там семья обрабатывала табачные поля, на которых их предки работали в качестве рабов.

Генриетта Лакс / Associated Press

Родив двоих детей, Генриетта вышла замуж за своего двоюродного брата Дэвида "Дэй" Лакса. В 1941 году пара и их дети переехали на станцию ​​Тернер, недалеко от Дандолка, штат Мэриленд.

В феврале 1951 года Генриетта обратилась в больницу Джона Хопкинса в Балтиморе, США, с обеспокоенностью по поводу вагинального кровотечения. Врач обнаружил на ее шейке матки опухоль размером почти в 20 см. Позже диагностика подтвердила – это был рак.

Наследие Генриетты Лакс

Как показывают медицинские записи, миссис Лакс начала лечиться радием от рака шейки матки. Это было лучшее лечение этой ужасной болезни, доступное в то время. Образец ее раковых клеток, извлеченный во время биопсии, был отправлен в ближайшую лабораторию доктора Джорджа Гея.

В течение многих лет доктор Гей, известный исследователь онкологии и вирусов, собирал клетки у всех пациентов, которые обращались в больницу Джона Хопкинса с раком шейки матки, но каждый образец быстро умирал в лаборатории. Но после взятия образца тканей опухоли Генриетты, врач обнаружил, что клетки ее опухоли не похожи ни на какие другие, которые он когда-либо видел, – клетки опухоли Лакс не только не умирали, но и удваивались каждые 24 часа.

Сегодня эти невероятные клетки, получившие прозвище "клетки HeLa" по первым двум буквам ее имени и фамилии, используются для изучения воздействия токсинов, лекарств, гормонов и вирусов на рост раковых клеток без проведения экспериментов на людях. И хотя, миссис Лакс в конечном итоге скончалась в возрасте 31 года, ее клетки продолжают оказывать влияние на мир медицины.

Разработка вакцины против полиомиелита, открытие связи между раком и вирусом папилломы человека, распознавание механизма проникновения SARS-CoV-2 в клетки организма – все это человечество обязано HeLa, которые широко используются во всем мире.

Линия "бессмертных" клеток HeLa

Примерно через десять лет после открытия линии клеток HeLa выяснилось, что клетки могут инфицировать другие колонии по воздуху и даже через грязные руки.

Позже, в 1970-х годах, возник ряд вопросов о генетической чистоте клеток Лакс. Ученым нужно было найти членов семьи Генриетты и с их помощью создать "карту хромосом". Родственники не могли поверить, что раковые клетки Генриетты остались живы, и были возмущены тем, что образцы были взяты у нее без ее согласия.

Спустя много лет, уже в 2010 году, вышла книга американской журналистки Ребекки "Бессмертие Генриетты Лакс" ("The Immortal Life of Henrietta Lacks"). И снова возник вопрос этической дилеммы – клетки были взяты без согласия Лакс или ее семьи.

В 2013 году исследователям удалось расшифровать геном киотской версии линии HeLa для проекта ENCODE. Вместо 46 хромосом (как в нормальных клетках) были обнаружены лишние копии – от 76 до 80 хромосом, большинство из которых были сильно изменены. По словам ученых, именно это могло быть причиной развития очень агрессивной раковой опухоли у Генриетты Лакс.

Американские научно-исследовательские институты здравоохранения приняли решение, что геном должен храниться в специальной базе данных под контролем рабочей группы, в которой, помимо прочего, участвуют родственники Генриетты Лакс. Теперь, чтобы использовать клетки Лакс, исследователи должны упоминать имя Генриетты в своих научных статьях.

Всегда новые открытия

В 1953 году было выявлено, что клетки HeLa легко заражаются тремя вирусами полиомиелита. Это позволило разработать инактивированную вакцину, которая позже начала использоваться во всем мире.

В 1960-е годы клетки HeLa были выращены в ходе исследовании, проводимого на борту советского космического аппарата. В начале 2000-х клетки отправили на космическую станцию ​​"Мир", чтобы исследовать вероятность повреждения генома космическими лучами.

В 1984 году ученые из Германии выявили вирус ВПЧ 18 типа в линии HeLa. Они подозревали, что клетки могли стать раковыми именно из-за вируса типа HPV18. Спустя некоторое время глава исследовательской группы Харальд цур Хаузен был удостоен Нобелевской премии за доказательство этой гипотезы. Теперь известно, что этот вирус вызывает большинство случаев рака шейки матки.

После вспышки эпидемии Covid-19 исследователи хотели выяснить, как коронавирус проникает в клетки человека, "обманывая" мембранную защиту. Для этого использовались различные клеточные линии, в том числе линия HeLa. Было известно, что SARS-CoV, "старший брат" SARS-CoV-2, прикрепляется к рецептору ACE2 мембраны и проникает через него. Ученые подозревали, что этот механизм может работать и с новым коронавирусом. Однако оказалось, что SARS-CoV-2 "плохо" заражает клетки HeLa из-за слишком малого количества рецепторов.

Затем китайские исследователи модифицировали геном так, чтобы клетки на поверхности секретировали полноценный белок ACE2, чтобы вирус мог проникнуть внутрь. Таким образом, ученые доказали, что это "входная дверь" для инфекции. В настоящее время клеточная линия HeLa продолжает использоваться для тестирования вакцин против Covid-19.

По разным оценкам, с момента открытия клеток HeLa исследователи вырастили более 50 миллионов тонн клеток и опубликовали более 70 000 научных статей. В 2017 году американский художник Кадир Нельсон назвал Генриетту Лакс "матерью современной медицины".

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