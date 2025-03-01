Бессонница: все, что вам нужно знать об этом состоянии

Бессонница – это расстройство, которое затрудняет засыпание, влияет на продолжительность и качество сна. Человек, страдающий бессонницей, может просыпаться слишком рано и больше не может заснуть.

В среднем взрослому человеку необходимо от 7 до 9 часов сна каждую ночь, в зависимости от возраста и особенностей организма. Качественный отдых жизненно важен для физического и психического здоровья. Впрочем, бессонница является распространенной проблемой, которая поднимает эти процессы, об этом рассказало издание MedicalNewsToday.

Если бессонница длится несколько недель, ее называют острой. Когда же нарушение сна наблюдается более трех месяцев, речь идет о хронической бессоннице. Кратковременные эпизоды бессонницы могут вызвать дневную усталость, проблемы с концентрацией и снижение работоспособности. А в долгосрочной перспективе это расстройство может увеличить риск развития серьезных заболеваний.

Как проявляется бессонница

Бессонница является одной из самых распространенных жалоб на качество сна. Человек, страдающий этим расстройством, сталкивается со следующими проявлениями:

Трудно уснуть или поддерживать сон

Частые ночные пробуждения

Раннее пробуждение без возможности повторного засыпания

Из-за недостатка сна могут возникать:

Усталость и вялость в течение дня

Общее физическое и психическое недомогание

Раздражительность, тревожность, смены настроения

Бессонница также может способствовать или углублять следующие состояния:

Ожирение

Депрессия

Гипертония

Диабет

Инсульт

Заболевание сердечно-сосудистой системы

Кроме того, нарушение сна негативно влияет на производительность в работе, обучении, а также способность концентрироваться на повседневных делах.

Причины возникновения бессонницы

Причины бессонницы могут быть как физиологическими, так и психологическими. Иногда это следствие временных факторов, например стресса или изменения режима дня. В других случаях бессонница связана с хроническими заболеваниями.

К наиболее распространенным причинам относятся:

Нарушение режима сна (ночная работа, перелеты между часовыми поясами)

Неподходящие условия для сна (шум, яркий свет, неудобный матрас)

Нехватка физических нагрузок

Стресс, депрессия, тревожность

Заболевания щитовидной железы

Хроническая боль, мигрень

Апноэ сна

Существуют также редкие случаи генетической бессонницы, например, роковая семейная бессонница, которая связана с повреждением мозга и, к сожалению, неизлечима.

Факторы риска

Риск бессонницы повышается в следующих случаях:

Старший возраст

Наличие в семье случаев бессонницы

Работа в ночные смены или частые командировки

Чрезмерный стресс

Женщины чаще склонны к бессоннице из-за гормональных изменений

Частые ночные пробуждения (например, уход за младенцем)

Употребление стимуляторов (кофе, никотин, алкоголь)

Использование гаджетов перед сном

Некоторые лекарственные препараты могут осложнять процесс засыпания. Например, антидепрессанты, бета-адренорецепторы, деконгестанты, стероиды и заменители никотина.

Диагностика бессонницы

Для диагностики бессонницы врач может использовать:

Оценку истории болезни

Физический обзор

Запись спящего режима

Полисомнографическое исследование (тестирование сна в лабораторных условиях)

Согласно диагностическим критериям, бессонница определяют, если трудности со сном продолжаются более трех месяцев и вызывают значительные нарушения в повседневной жизни.

Лечение бессонницы

Лечение зависит от причины расстройства. Чаще используют следующие методы:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) для улучшения спящего режима

Медикаментозная терапия (при необходимости)

Натуральные средства, такие как мелатонин (хотя его эффективность пока не доказана)

Домашние методы борьбы с бессонницей

Чтобы улучшить качество сна, следует следовать следующим советам:

Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время

Отказаться от гаджетов перед сном

Организовать комфортную среду для сна (темнота, тишина, удобная кровать)

Уменьшить употребление кофеина и алкоголя

Включить в рацион легкие перекусы перед сном, но избегать тяжелой пищи

Выполнять физические упражнения в течение дня, но не позднее чем за 4 часа до сна

Практиковать техники релаксации, например дыхательные упражнения или медитацию

Бессонница – это распространенное нарушение сна, которое может носить как кратковременный, так и хронический характер. Причины бессонницы могут быть разными – от стресса и неправильного режима дня до серьезных заболеваний. Если бессонница становится регулярной и негативно влияет на качество жизни, важно обратиться к врачу для определения причины и выбора соответствующего лечения.

Здоровый сон – залог хорошего самочувствия, продуктивности и эмоциональной стабильности. Поэтому берегите себя и заботьтесь о своем отдыхе.

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