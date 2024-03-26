Без прыщей: 4 золотых правила идеальной кожи

Уход за кожей – это не только о косметике, но и о здоровом образе жизни.

Эксперт по уходу за кожей и здоровье Дастин Портела предлагает простые, но эффективные советы, которые помогут вам иметь здоровую кожу.

Откажитесь от алкоголя

Избегайте употребления алкоголя, поскольку он истощает организм и способствует появлению проблем с кожей: сухость и акне.

Сон в приоритете

7-8 часов сна важно для восстановления кожи и поддержания ее здоровья. Во время сна организм активно производит коллаген, способствующий сохранению ее эластичности и вида.

Пейте воду

Начните свой день с воды, наполненной электролитами, чтобы обеспечить увлажнение кожи и сохранить ее сияние.

Рыбий жир

Добавление рыбьего жира в рацион способствует улучшению состояния кожи изнутри. Рыбий жир содержит полезные жирные кислоты, такие как Омега-3, которые увлажняют кожу и придают ей естественное сияние и здоровый вид.

Следуя этим четырем простым советам, вы сможете улучшить состояние своей кожи и наслаждаться ее сиянием и здоровьем. Запомните, что правильный уход за кожей – это не только об использовании косметики, но и здоровом образе жизни.

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