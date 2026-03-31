Безопасно ли брызгать парфюм на шею

Однако в последнее время в TikTok и новостных заголовках появились предупреждения, якобы парфюм на шее может вредить щитовидной железе. Правда ли это, рассказало издание Good Housekeeping, а также поделилось информацией, как пользоваться ароматом без риска для здоровья.

Основное опасение связано с эндокринными нарушителями, а именно химическими веществами, которые могут влиять на гормоны. Некоторые ингредиенты духов действительно способны влиять на эстроген или гормоны щитовидной железы, которые регулируют метаболизм. Из-за этого возник миф, что если брызгать на шею, где расположена щитовидная железа, это вредно.

Однако врачи успокаивают и говорят, что некоторые ароматы могут влиять на щитовидную железу, но это никак не связано с тем, что вы распыляете парфюм на шею.

Что на самом деле происходит

Кэтлин Вайн, эндокринолог из The Ohio State University Wexner Medical Center, описывает этот процесс так, парфюм попадает на кожу и начинает поглощаться в мелкие кровеносные сосуды. До щитовидной железы он дойдет только после разведения в крови, то есть концентрация очень низкая. Таким образом, никакого «быстрого пути» к щитовидной железе не существует и брызгать парфюм на шею не опаснее, чем на запястья или грудь.

Врачи добавляют, что научных данных, которые доказывали бы, что ежедневное использование парфюма влияет на щитовидную железу, пока нет.

Стоит ли избегать определенных химических веществ

Так, эндокринологи советуют ограничивать контакт с потенциальными эндокринными нарушителями, особенно фталатами и парабенами, которые часто используются в косметике, духах и моющих средствах.

Фталаты помогают запаху дольше «держаться» на коже, но могут повышать уровень гормона T3 в крови.

Синтетические мускусы и тяжелые древесные ароматы могут содержать галаксолид и тоналид, что тоже потенциально влияет на щитовидную железу.

Предостережение для беременных и кормящих женщин: щитовидная железа работает активнее во время беременности, поэтому контакт с химическими веществами следует ограничить.

Как безопасно пользоваться парфюмом

Не брызгайте близко к лицу, это уменьшит риск вдыхания и потенциального раздражения дыхательных путей.

Распыляйте в воздух, пройдите сквозь легкое облако парфюма, а только потом вдохните.

Астматикам врачи советуют избегать сильных ароматов, поскольку они могут спровоцировать приступ.

Брызгать парфюм на шею безопаснее, чем кажется, и никаких доказательств прямого влияния на щитовидную железу нет. В то же время осторожность с химическими компонентами, особенно во время беременности или при астме, никогда не помешает. Выбирайте продукты с проверенными ингредиентами, пользуйтесь ароматом с умом и ваш день будет начинаться с нотки уверенности и любимого аромата.