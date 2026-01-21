Безопасно ли есть снег / © Associated Press

Реклама

Почти каждый из нас в детстве пробовал снег, просто так, с ладони или сразу из воздуха. Сегодня же тренд на «снежные» рецепты, от снежных конусов до горячего какао со снегом, активно путешествует по соцсетям, рассказало издание Cleveland Clinic.

Однако, не стоит забывать, что снег — это не просто замороженная вода. Во время формирования он собирает пыль, пыльцу и мелкие химические частицы из воздуха, а когда падает на землю, еще и контакт с поверхностями, которые могут быть далеки от стерильности.

Когда не стоит есть снег

Существуют четкие ситуации, когда от зимнего «перекуса» лучше отказаться:

Реклама

Если снега уже кто-то касался. Снег, по которому ходили, который убирали лопатой или на который наезжали машины, может содержать следы бензина, масел и других токсинов.

Если у него есть цвет. Желтый, серый или черный снег — абсолютное табу. Причины могут быть разные и далеко не все из них безопасны. Правило простое: есть можно только идеально белый снег.

Если это первый снегопад. Первые часы снегопада — не лучший момент для дегустации. Именно тогда снег активно «впитывает» загрязнения из воздуха и с поверхности земли: соль, удобрения и химикаты.

Город или природа, есть ли значение

Безопасность снега напрямую зависит от того, где вы живете. В крупных городах воздух содержит значительно больше загрязняющих веществ из-за транспорта и промышленности. В сельской местности воздух, как правило, чище, а значит и снег — потенциально безопаснее.

Может ли снег обезвоживать

Звучит парадоксально, но да — может. Хоть снег и состоит из воды, организм тратит энергию, чтобы его растопить. Если есть много снега, затраты энергии могут превышать пользу от полученной жидкости.

К тому же в больших количествах снег может снижать температуру тела. В обычных зимних играх это не проблема, но если использовать снег как основной источник «воды», есть риск переохлаждения.

Можно ли есть снег

Да — но с умом и в малых количествах. Стоит придерживаться простых критериев. Снег должен быть:

Реклама

нетронутым

чисто белым

из верхнего слоя

не с первого часа снегопада

Если хотя бы один пункт вызывает сомнения — лучше воздержаться.

Снег может быть безопасной и даже ностальгической зимней радостью, если подходить к этому ответственно. Несколько снежинок во время игры с детьми или прогулки — это не преступление против здоровья. Но превращать снег в полноценный ингредиент без учета условий — не лучшая идея.