Безопасно ли использование ботокса в долгосрочной перспективе / © www.credits

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Но насколько безопасен ботокс в долгосрочной перспективе, есть ли подводные камни, о которых стоит знать до того, как вы решитесь на процедуру. Разобраться в этом вопросе и дать на него ответ попробовало издание Medical News Today

Что такое ботокс

Ботокс — это торговое название препарата onabotulinumtoxinA, очищенного токсина ботулизма типа А. Он временно блокирует нервно-мышечную передачу, в результате чего мышцы перестают сокращаться. В косметологии это позволяет разгладить морщины, которые образуются в результате мимической активности, например, на лбу, между бровями или вокруг глаз.

Кроме эстетических целей, ботокс также применяется в медицине — для лечения хронической боли, гиперактивного мочевого пузыря, косоглазия, мышечных спазмов и тому подобное.

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Долгосрочное использование: стоит ли волноваться

В целом, ботокс считается безопасным для длительного использования, если его вводит квалифицированный специалист и с соблюдением рекомендованных доз. Тем не менее, как и любое медицинское средство, он не является абсолютно безопасным для всех.

Самое серьезное предостережение

FDA (Управление продовольствия и медикаментов — США) присвоило ботоксу «boxed warning», то есть самый высокий уровень предостережения. Оно касается возможности распространения токсина за пределы места инъекции. В редких случаях это может привести к серьезным побочным эффектам, подобным ботулизму: слабость мышц, проблемы с дыханием, глотанием, речью.

Возможны долговременные побочные эффекты

мышечная слабость;

нарушение работы мочевого пузыря;

обострение имеющихся нервно-мышечных заболеваний (например, миастении);

очень редко — язва роговицы (при введении в зону глаз).

Однако эти эффекты случаются крайне редко, особенно при косметических инъекциях в малых дозах.

Что говорит наука

Ботокс не вызывает зависимости, не накапливается в организме и не связан с развитием рака. В частности FDA подтвердили отсутствие связи между ботоксом и онкологическими заболеваниями. Напротив, токсин ботулизма сейчас даже исследуется как средство для облегчения симптомов у некоторых онкобольных.

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Большинство пациентов (особенно косметологических) получают ботокс регулярно — каждые 3-6 месяцев — в течение многих лет без осложнений. В некоторых случаях может снижаться эффективность препарата из-за развития антител, но такие случаи — исключение.

Ботокс и качество жизни

Кроме чисто медицинского аспекта, ботокс может положительно влиять на психоэмоциональное состояние женщины. Разглаживание морщин может снижать проявления тревожности и улучшать самооценку. В некоторых случаях — даже уменьшать симптомы депрессии, хотя этот эффект требует дальнейших изучений.

Также ботокс является эффективным средством для лечения гипергидроза (чрезмерного потоотделения), что существенно повышает комфорт и социальную активность женщин, страдающих от этой проблемы.

На что обратить внимание перед процедурой

Консультация врача: только сертифицированный врач-косметолог или дерматолог может безопасно сделать инъекцию.

Медицинский анамнез: обязательно сообщите врачу о любых хронических заболеваниях, аллергии, приеме медикаментов.

Качество препарата: убедитесь, что используется официально зарегистрированный препарат, а не сомнительный аналог.

Соблюдение интервалов: не стоит вводить ботокс чаще, чем раз в 3 месяца, даже если эффект кажется недостаточным.

Ботокс — это не волшебная палочка, но при разумном использовании он может стать безопасным и эффективным инструментом для поддержания молодости, комфорта и уверенности. В долгосрочной перспективе риски — минимальны, если вы выбираете профессионала, ответственно относитесь к процедуре и следите за своим здоровьем.

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Помните, каждое вмешательство — это индивидуальный выбор. Настоящая красота начинается с любви к себе, а ботокс — лишь один из возможных инструментов ее подчеркивания.