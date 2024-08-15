Безопасны ли солнцезащитные продукты для здоровья

Солнцезащитные средства – важная часть нашего ухода за кожей, ведь они защищают ее от ультрафиолетового излучения и его последствий.

На странице Poison Control рассказали о солнцезащитных средствах, их пользе и возможном вреде для нашего здоровья, также поделились информацией, как их правильно использовать.

Важность солнцезащитных продуктов для здоровья

Солнцезащитные средства широкого спектра действия защищают от двух видов опасного ультрафиолетового излучения: UV-A и UV-B. Химические солнцезащитные средства (пара-аминобензойная кислота, бензофеноны, циннаматы и салицилаты) поглощают ультрафиолетовые лучи, препятствуя их проникновению в кожу. Физические солнцезащитные средства (оксид цинка, диоксид титана) отражают ультрафиолетовые лучи от поверхности кожи.

Солнцезащитные средства есть в виде лосьонов, кремов и спреев. У этих продуктов есть рейтинг фактора защиты от солнца (SPF), при этом защита от солнечных ожогов улучшается с увеличением SPF. Солнцезащитные средства важны, поскольку они снижают риск солнечных ожогов, преждевременного старения и рака кожи.

Когда наносить средство на тело

Солнцезащитный крем следует наносить на всю открытую кожу, включая уши, нос и шею, за 15–30 минут до выхода на улицу. Повторять его нанесение нужно каждые 2 часа и после каждого погружения в воду. Крем можно использовать даже в пасмурную погоду, поскольку УФ-лучи могут проникать через облака.

Токсичность солнцезащитных средств

Как правило, они не считаются токсичными, если использовать их в соответствии с инструкциями. Токсичность продукта зависит от того, какие активные ингредиенты содержатся в нем. Раздражение кожи и другие побочные реакции чаще возникают при применении химических солнцезащитных средств. Солнцезащитные средства не относятся к известным веществам, которые считаются канцерогенами для человека (не вызывают рак).

Солнцезащитные средства во время беременности

Солнцезащитные средства обычно безопасны для использования на коже во время беременности, однако химические солнцезащитные средства содержат ингредиенты, которые поглощают ультрафиолетовое излучение и хотя эти ингредиенты в целом считаются безопасными, во время беременности лучше выбирать физические или минеральные солнцезащитные средства, содержащие оксид цинка или диоксид и отражают ультрафиолетовые лучи.

Солнцезащитные средства для новорожденных

Они не рекомендуются детям до 6 месяцев. Лучше держать малышей в тени, надевать им шляпки с большими полями и одежду из натуральных тканей. Один из вариантов – выбрать одежду, с маркировкой фактора защиты от ультрафиолета (UPF). Хотя существуют средства специально для малышей и вы можете использовать их.

Безопасны ли солнцезащитные продукты для здоровья / Фото: Credits

Аллергия на солнцезащитные средства

Солнцезащитные средства иногда могут вызвать раздражение кожи, сыпь и аллергический контактный дерматит. У некоторых людей они могут вызвать фотоаллергическую реакцию кожи, что увеличивает риск солнечных ожогов.

Что будет, если проглотить такой крем

Хотя эти средства не предназначены для употребления в пищу, наш организм обычно справляется с небольшим количеством солнцезащитного крема, если вы по какой-то причине его проглотили. Однако, у вас могут возникнуть такие симптомы как тошнота, рвота и диарея.

Может ли солнцезащитный крем вызвать раздражение глаз

Случайное попадание солнцезащитного средства в глаза более возможно при использовании спреев или при попытке нанести лосьон или крем на лицо ребенка. Поэтому лучше сбрызгивайте руки и протирайте ими лицо, чтобы минимизировать риск попадания крема в глаза, потому что это может вызвать их раздражение. Если такая ситуация произошла, сразу промойте глаза. Многие солнцезащитные кремы – водостойкие, а это может усложнить их промывание, поэтому может потребоваться немного больше времени для того, чтобы смыть средство.

Что делать, если вы вдохнули спрей

Лучшим решением будет просто подышать свежим воздухом. В принципе этого будет достаточно, но если вы испытываете проблемы с дыханием, сразу обратитесь за медицинской помощью.

Солнцезащитные средства обычно безопасны, хотя существуют определенные риски, следовательно, нужно быть осторожными и перед использованием лучше проводить патч-тест.

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