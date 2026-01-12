Безопасны ли вейпы для здоровья вашего сердца, если раньше вы курили обычные сигареты

Безопасны ли электронные сигареты для здоровья вашего сердца, если раньше вы курили обычные сигареты / © Associated Press

Вейпинг стал модным трендом последних лет: цветные устройства, ароматизированные жидкости и возможность «побаловаться» никотином без дыма. Однако действительно ли электронные сигареты безопасны для сердца и сосудов, рассказало издание News-Medical. Исследователи из BMC Public Health проанализировали данные из 12 крупных исследований, в которых приняли участие более 430 тысяч человек для оценки риска инфаркта миокарда и более 1 миллиона — для инсульта. И результаты несколько пугают.

Что показал анализ

У вейперов на 53% выше шансы инфаркта по сравнению с теми, кто не пользовался электронными сигаретами.

Среди бывших курильщиков, которые сейчас пользуются вейпом, риск инфаркта более чем удвоился.

Относительно инсульта результаты были менее однозначны: общий риск у вейперов не повышался, но среди бывших курильщиков он возрастал на 73%.

Те, кто никогда не курил обычные сигареты, и пользовался только электронными, значительного повышения риска не имели.

Важность исследования

На первый взгляд, может показаться, что «вейп не так вреден, как обычная сигарета», но стоит помнить, что в составе жидкостей для вейпинга есть пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании образуют альдегиды — соединения, которые могут повреждать сосуды и сердце. То есть даже «чистый» никотин из вейпа нельзя считать абсолютно безопасным.

Электронные сигареты не должны рассматриваться как безопасные или «защитные» для сердца.

Людям, которые раньше курили и решили перейти на вейп, следует быть особенно осторожными.

Необходимы дальнейшие крупные долговременные исследования, чтобы точно понять риски.

Мода на вейпинг не означает отсутствие риска. Для сердца и сосудов он может быть опасен, особенно если вы раньше курили. Поэтому прежде чем выбирать электронную сигарету как «меньшее зло», стоит хорошо взвесить все риски. Лучше рассматривать вейп как временный инструмент, а не безопасную альтернативу, и не забывать, что здоровье сердца всегда важнее трендовой привычки.