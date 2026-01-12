- Дата публикации
Безопасны ли вейпы для здоровья вашего сердца, если раньше вы курили обычные сигареты
Электронные сигареты когда-то презентовали как безопасную альтернативу обычным сигаретам и даже как способ бросить курить. Однако новый метаанализ показал, что для сердца они могут быть опаснее, чем мы думали. Особенно это касается тех, кто раньше курил обычные сигареты.
Вейпинг стал модным трендом последних лет: цветные устройства, ароматизированные жидкости и возможность «побаловаться» никотином без дыма. Однако действительно ли электронные сигареты безопасны для сердца и сосудов, рассказало издание News-Medical. Исследователи из BMC Public Health проанализировали данные из 12 крупных исследований, в которых приняли участие более 430 тысяч человек для оценки риска инфаркта миокарда и более 1 миллиона — для инсульта. И результаты несколько пугают.
Что показал анализ
У вейперов на 53% выше шансы инфаркта по сравнению с теми, кто не пользовался электронными сигаретами.
Среди бывших курильщиков, которые сейчас пользуются вейпом, риск инфаркта более чем удвоился.
Относительно инсульта результаты были менее однозначны: общий риск у вейперов не повышался, но среди бывших курильщиков он возрастал на 73%.
Те, кто никогда не курил обычные сигареты, и пользовался только электронными, значительного повышения риска не имели.
Важность исследования
На первый взгляд, может показаться, что «вейп не так вреден, как обычная сигарета», но стоит помнить, что в составе жидкостей для вейпинга есть пропиленгликоль и глицерин, которые при нагревании образуют альдегиды — соединения, которые могут повреждать сосуды и сердце. То есть даже «чистый» никотин из вейпа нельзя считать абсолютно безопасным.
Электронные сигареты не должны рассматриваться как безопасные или «защитные» для сердца.
Людям, которые раньше курили и решили перейти на вейп, следует быть особенно осторожными.
Необходимы дальнейшие крупные долговременные исследования, чтобы точно понять риски.
Мода на вейпинг не означает отсутствие риска. Для сердца и сосудов он может быть опасен, особенно если вы раньше курили. Поэтому прежде чем выбирать электронную сигарету как «меньшее зло», стоит хорошо взвесить все риски. Лучше рассматривать вейп как временный инструмент, а не безопасную альтернативу, и не забывать, что здоровье сердца всегда важнее трендовой привычки.