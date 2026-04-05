Культура «ранних подъемов» давно стала символом успеха. Она подкреплена примерами известных людей, таких как Тим Кук, Ричард Брэнсон и Дженифер Энистон. Их утренние ритуалы, от планирования дня до спорта, выглядят как формула продуктивности.

Однако наука говорит другое, просыпаться рано — не значит автоматически быть более эффективным. Многим людям это может даже вредить, начиная с той же производительности, заканчивая здоровьем, об этом рассказало издание RTÉ.

Биология не любит шаблонов

Главный фактор, который определяет, когда вам легче просыпаться и работать, — это хронотип. Это ваш естественный биологический ритм, когда вы чувствуете пик энергии, когда хочется спать и как быстро вы засыпаете.

Важно понимать, что хронотип в значительной степени заложен генетически.

«Жаворонки» и «совы»

Людей условно разделяют на три типа:

Жаворонки — легко просыпаются рано, активны с утра

Совы — продуктивны вечером, тяжело встают вечером

Промежуточный тип — большинство из нас

С возрастом все это может меняться, например, подростки чаще «совы, а люди постарше — „жаворонки“. То есть ваш ритм — это не „лень“, а биология.

Ранний подъем не работает для всех

Существует популярная идея, что если начать просыпаться раньше, то автоматически станете эффективнее. Но исследования показывают, что хронотип трудно изменить, а насильственное смещение режима создает дефицит сна, за ним снижается концентрация и ухудшается настроение. Это в немалой степени касается «сов».

Когда жизнь не совпадает с телом

Есть даже такой термин — социальный джетлаг. Это разница между вашим естественным ритмом и графиком работы или учебы. Как следствие имеем хроническую усталость, стресс, снижение производительности и риски для здоровья, включая гипертонию, ожирение и диабет. Проще говоря, организм живет в одном часовом поясе, а жизнь — в другом.

Почему «жаворонки» выглядят успешнее

Исследования действительно показывают, что «жаворонки» часто имеют лучшие академические результаты, реже имеют вредные привычки и чаще занимаются спортом.

Но причина не в «утренней суперсиле». Секрет в том, что современный мир построен под ранний график. Те, чей ритм совпадает с системой, просто имеют меньше препятствий.

В начале новый режим может давать эффект, а именно, больше мотивации, ощущение контроля и прилив энергии, но это кратковременно. Со временем организм возвращается к своему ритму и появляется усталость.

Как понять свой хронотип

Попробуйте простые шаги:

Ведите дневник сна (будни и выходные)

Обращайте внимание, когда у вас пик энергии

Оцените, как быстро засыпаете, например, до 30 мин — ваш режим подходит к «жаворонку», больше часа, возможно, вы «сова»

Также показательный момент — переход на летнее время, если легко адаптируетесь — ближе к «жаворонку».

Можно ли изменить свой ритм

Кардинально — нет, но мягко скорректировать — так, например, ложиться чуть раньше, даже в выходные, получать больше утреннего света и ограничивать использование экранов вечером. Однако есть пределы и это нормально.

Ранний подъем сам по себе не делает вас успешными. Настоящая продуктивность — это соответствие ритма жизни вашей биологии, достаточный сон и стабильный режим.

Миф о 5:00 утра привлекателен, ведь он простой и понятный, однако реальность сложнее, мы разные, и наши тела работают по-разному. Вместо того чтобы заставлять себя жить «как надо», стоит найти свой ритм и строить жизнь вокруг него. Потому что самая эффективная версия вас — не та, которая просыпается раньше, а та, которая живет в гармонии с собой.