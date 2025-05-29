Биполярное расстройство: симптомы этого состояния и на что нужно обратить внимание / © Credits

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Биполярное расстройство — это состояние, сопровождающееся резкими изменениями настроения, энергии и активности, и может оказывать существенное влияние на повседневную жизнь, работу, отношения и благополучие, об этом рассказало издание Medical News Today.

Хотя в обществе до сих пор существует много мифов о психических расстройствах, важно понимать: биполярное расстройство — это не «характер» или «слабость», а медицинский диагноз, требующий внимания, понимания и поддержки. И несмотря на сложность, с ним можно жить полноценно и счастливо. Благодаря современным подходам к диагностике и лечению многие люди ведут успешную жизнь, занимаются любимым делом, строят отношения и достигают целей.

Биполярное расстройство (ранее — маниакально-депрессивный психоз) — это психическое заболевание, характеризующееся чередованием маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных эпизодов. Это не просто «настроение качается» — это глубокие изменения в мироощущении, уровне энергии, мышлении и поведении.

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Типы биполярного расстройства: не все они одинаковы

Выделяют три основных типа биполярного расстройства:

Биполярное расстройство I типа. Характеризуется хотя бы одним маниакальным эпизодом, обычно с сопутствующими депрессивными фазами. Мания может быть столь сильной, что требует госпитализации. Биполярное расстройство II типа. Преобладают депрессивные эпизоды, но есть и не менее одного периода гипомании — менее выраженной, но все же возвышенной активности. Циклотимическое расстройство (циклотимия). Умеренные колебания настроения не достигают уровня клинической мании или глубокой депрессии, но могут существенно влиять на качество жизни.

Основные симптомы

Мания или гипомания

Внезапное чувство эйфории или раздражительности

Ускоренное мышление, болтливость

Потребность в меньшем количестве сна

Рискованные решения: импульсивные покупки, сексуальные приключения, конфликты

Вера в собственную «особую миссию» или чрезвычайные способности

Депрессивная фаза

Утрата интереса к любимым занятиям

Чувство усталости, апатии, безнадежности

Проблемы со сном (недосыпание или наоборот — чрезмерная сонливость)

Снижение концентрации, памяти

Мнения о смерти или самоубийстве

Психотические симптомы могут возникать в тяжелых эпизодах: галлюцинации, бред, утрата связи с реальностью.

Что вызывает биполярное расстройство

Биполярное расстройство не имеет единственной причины, но есть несколько факторов, повышающих риск его развития:

Наследственность — если у одного из близких родственников был этот диагноз, риск возрастает. Биохимический дисбаланс — нарушение в работе нейромедиаторов мозга (в частности, дофамина и серотонина). Стрессовые события — травма, потеря близкого человека, рождение ребенка или развод. Гормональные изменения — особенно после родов или во время менопаузы.

Женский аспект: женщины чаще страдают так называемой послеродовой манией или депрессией. Это может быть первым проявлением биполярного расстройства.

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Как устанавливается диагноз

Диагноз устанавливает психиатр или психотерапевт. Обычно используют:

Клиническая беседа и опросники

Наблюдение за поведением и настроением

Исключение других причин (гормональные, неврологические нарушения)

Важно: часто биполярное расстройство путают с депрессией или тревожными расстройствами, особенно на ранних стадиях. Это может отсрочить правильное лечение.

Как лечится биполярное расстройство

Биполярное расстройство — это пожизненное состояние, но с правильным подходом можно контролировать симптомы и жить полноценной жизнью.

Медикаментозная терапия

Стабилизаторы настроения

Антипсихотические препараты — особенно во время мании

Антидепрессанты с осторожностью и только в комбинации со стабилизаторами, чтобы не спровоцировать манию

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Семейная терапия — важно для уменьшения конфликтов

Тренинги по эмоциональному самоконтролю

Поддерживающие мероприятия

Регулярный сон и питание

Снижение стресса

Физическая активность

Женские группы поддержки или терапевтические сообщества

Биполярное расстройство и повседневная жизнь

Жизнь с биполярным расстройством нуждается в осознанности. Но женщина с таким диагнозом может:

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работать и строить карьеру

рожать и воспитывать детей

быть в отношениях

иметь богатую эмоциональную и творческую жизнь

Главное — не игнорировать симптомы, не отказываться от помощи и не прекращать лечение без консультации с врачом.

Когда обращаться за помощью

Если вы близкий вам человек:

имеете мысли о самоубийстве

ведет себя импульсивно, агрессивно или опасно

внезапно теряет связь с реальностью

Не медлите. Обратитесь к кризисной помощи или позвоните в скорую. В Украине действует Национальная горячая линия по психическому здоровью.

Биполярное расстройство — это не приговор. Это вызов, требующий знания, поддержки и принятия. Люди, прошедшие путь от диагноза до стабильной жизни, доказывают: забота о психическом здоровье — это не только лечение, это акт любви к себе.

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