Боль в горле: врач рассказал, какая бывает, что вызывает и как лечить

Боль в горле чаще всего является симптомом фарингита или другой инфекции верхних дыхательных путей. Такая инфекция может быть вызвана вирусами (намного чаще) или бактериями (редко).

Боль в горле обычно является ранним симптомом простуды. Однако следует помнить, что боль в горле может быть и симптомом других заболеваний: гриппа, ангины, кори или инфекционного мононуклеоза. При этом важно отличать вирусную инфекцию от бактериальной. Это поможет вам решить, когда боль в горле можно вылечить самостоятельно (например, леденцами), а когда необходимо обратиться к врачу.

Как отличить вирусный фарингит от бактериального? Как лечить боль в горле и в каких случаях бежать к врачу, рассказывает врач семейной медицины Кристина Шевченко.

Симптомы боли и воспаления в горле

Вирусный и бактериальный фарингит имеют очень схожие клинические проявления. Когда врач осматривает горло, он видит красноту, воспалительный процесс, припухлость. При этом боль в горле может быть разного характера и проявляться как жжение, царапание, покалывание; могут быть проблемы с глотанием – болезненные ощущения. При воспалительном процессе в горле страдают и лимфатические узлы на шее — они становятся припухшими и болезненными.

Боль в горле чаще всего является симптомом безвредных вирусных инфекций, не требующих назначения антибиотиков (в данном случае антибиотики не тормозят развитие вирусных инфекций, они только ослабляют организм). Боль в горле, вызванная вирусами (т.е. в подавляющем большинстве случаев), лечится симптоматически — принимаем анальгетики и противовоспалительные препараты для горла, а если температура превышает 38°С - еще и жаропонижающие.

Вирусный фарингит

Вирусный фарингит в большинстве своем проявляется болью, усиливающейся во время глотания. Больной жалуется на жжение, першение и резь в горле, жалуется на высокую температуру и общее недомогание. Слизистая глотки отечная, гиперемированная, наблюдается увеличение миндалин и шейных лимфатических узлов. Вирусный фарингит часто сопровождается насморком, кашлем, ознобом, иногда болью в мышцах и суставах.

Вирусный фарингит сам по себе не является опасной инфекции, однако возможны осложнения. Чаще они возникают у маленьких детей, перенесших бактериальную суперинфекцию, что приводит к развитию ангины, отита, пневмонии или бронхита. При подозрении на вирусную инфекцию следует обратиться к врачу, который распишет тактику лечения.

Бактериальная ангина

Бактериальный фарингит составляет около 15% всех болей в горле. Обычно он протекает тяжелее, чем вирусный фарингит, и нуждается в лечении антибиотиками. Инфекцию чаще всего вызывают гноеобразующие бактерии из группы стрептококков и иногда стафилококки. Поражая наш организм, они приводят к высокой температуре (39-40°С) и значительному увеличению лимфатических узлов, а также миндалин; при этом боль от горла часто иррадиирует в ухо.

Заболевание сопровождается значительной слабостью, иногда могут быть головные боли, боли в животе, рвота или диарея (особенно у детей). Симптомы бактериального фарингита развиваются быстрее симптомов вирусного воспаления. Бактериальная инфекция быстро распространяется на гортань, трахею, бронхи и легкие. Невылеченная бактериальная инфекция приводит к опасным осложнениям заболеваний сердца, почек или суставов, поэтому в этом случае необходимо начинать антибактериальную терапию.

Грибковая ангина

Грибковый фарингит встречается относительно редко и чаще всего спровоцирован грибком рода Candida albicans. В данном случае грибковому поражению горла способствуют интенсивная антибактериальная терапия и понижение иммунитета. При грибковом поражении наблюдают утренний кашель с отхаркиванием желеобразных выделений серо-коричневого цвета и неприятным запахом. У больного возникает чувство инородного тела в горле, с которым он пытается бороться постоянным кряхтением и глотанием.

Другие причины боли в горле

Боль в горле может являться признаком и других, более опасных заболеваний, чем ангина. Так, в более редких случаях такой симптом, как боль в горле, является следствием таких заболеваний:

инфекционный мононуклеоз;

дифтерия;

гонорея;

ВИЧ-инфекция;

подострый вирусный тиреоидит.

Боль в горле также может быть вызвана вредными факторами окружающей среды, такими как сигаретный дым или очень сухой воздух. Контакт с ними раздражает слизистую и вызывает кашель и боль в горле.

Как лечить боль в горле

Мы не лечим вирусную инфекцию антибиотиками, а фокусируемся на борьбе с неприятными симптомами. Поэтому, как правило, рекомендуются местные анестетики в виде спреев или леденцов для горла.

В случае бактериальных инфекций необходимо включать антибиотики во избежание опасных осложнений. Могут назначаться различные противобактериальные препараты, чаще последнего поколения, имеющие более высокую эффективность и меньшие побочные эффекты.

Если боли в горле развиваются на фоне грибковой инфекции, то фармакотерапия проводится с использованием типичных противогрибковых средств.

Нельзя недооценивать боль, которая не проходит после нескольких дней симптоматического лечения. Вам нужно обратиться к врачу, потому что это может означать, что мы имеем дело с более серьезным заболеванием, например, ангиной, в случае которой необходимо введение антибиотиков. Ангина дает характерные симптомы – увеличиваются лимфатические узлы, на миндалинах появляется белый налет, быстро усиливается боль в горле, затрудняется глотание. Ангину следует лечить интенсивно и, конечно, под контролем врача, потому что заболевание может повлечь за собой очень серьезные системные осложнения.

Температура и боль в горле: когда обращаться к врачу

Боль в горле обычно можно вылечить с помощью домашних средств или препаратов, купленных в аптеке. Однако, если вы чувствуете какие-либо из таких симптомов, вам следует обратиться к врачу:

лихорадка > 38°С в течение более 3 дней, несмотря на прием жаропонижающих средств;

боль в горле усиливается или не улучшается в течение 5-7 дней (резистентность к анальгетикам);

затрудненное дыхание, чувство пережатого горла;

слюнотечение и затрудненное глотание;

отек шеи или языка;

утрата голоса.

Если симптомы не уменьшаются в течение 5-7 дней, следует как можно скорее записаться на прием к врачу общей практики, а лучше - сразу к отоларингологу.

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