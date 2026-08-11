Боль в плече после 40 лет может быть не следствием усталости, а признаком менопаузы / © www.credits

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Большинство из нас хотя бы раз просыпались с неприятными ощущениями в плече. Обычно мы объясняем это неудобной позой во время сна, длительной работой за компьютером или интенсивной тренировкой. Однако если дискомфорт не только не проходит, но и постепенно усиливается, а привычные движения становятся всё более затруднительными, стоит обратиться к врачу.

Именно так может проявляться синдром «замороженного плеча» — состояние, о котором в последнее время всё чаще говорят специалисты, об этом сообщило издание Women’s Health . По данным врачей, с ним хотя бы раз в жизни сталкиваются около 5% людей, а чаще всего он возникает у женщин в возрасте от 40 до 60 лет.

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Что такое «замороженное плечо»

В медицине это состояние называется адгезивным капсулитом. Несмотря на необычное название, суть его довольно проста: капсула, окружающая плечевой сустав, воспаляется, уплотняется и постепенно теряет эластичность. Из-за этого подвижность плеча резко ограничивается, а каждое движение может сопровождаться сильной болью.

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Врачи отмечают, что это одно из самых болезненных состояний, связанных с плечевым суставом. В некоторых случаях человек не может без дискомфорта одеться, расчесать волосы или даже поднять руку, чтобы достать чашку с верхней полки.

Болезнь, которая развивается постепенно

«Замороженное плечо» не возникает за одну ночь, оно проходит три основные стадии. Сначала появляются боль и постепенная скованность. Воспаление внутри сустава приводит к тому, что движения становятся всё менее свободными. На втором этапе боль может немного уменьшиться, однако плечо буквально «замирает». Из-за уплотнения тканей подвижность значительно ограничивается, поэтому выполнять привычные повседневные действия становится непросто. Лишь на третьей стадии постепенно начинается восстановление. Боль ослабевает, а амплитуда движений медленно восстанавливается. Однако даже в этот период скованность может сохраняться.

У большинства людей выздоровление занимает от полутора до двух лет, хотя в отдельных случаях этот процесс может затянуться ещё дольше.

Почему это происходит именно с женщинами

Точная причина развития синдрома до сих пор остается неизвестной. Однако врачи уверены, что существует четкая связь между «замороженным плечом» и периодом менопаузы.

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Причина кроется в гормональных изменениях. Эстроген участвует в регуляции воспалительных процессов и поддерживает уровень коллагена — белка, обеспечивающего эластичность соединительных тканей. Когда уровень этого гормона снижается, ткани могут становиться более уязвимыми к воспалению и уплотнению. Именно поэтому женщины в возрасте 40–60 лет сталкиваются с этой проблемой значительно чаще, чем мужчины или люди более молодого возраста.

В то же время ученые отмечают, что гормональная терапия может снижать риск развития этого состояния, однако окончательных доказательств пока недостаточно.

Кто входит в группу риска

Менопауза — не единственная причина. Синдром может развиться после травмы или операции, если плечевой сустав в течение длительного времени оставался малоподвижным.

Кроме того, врачи отмечают повышенный риск у людей с сахарным диабетом II типа и гипотиреозом. Почему именно эти заболевания влияют на развитие адгезивного капсулита, наука пока не может дать однозначного ответа. Иногда же «замороженное плечо» возникает без какой-либо очевидной причины.

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Можно ли вылечить это состояние?

Несмотря на распространенное мнение, что нужно просто ждать, современная медицина предлагает способы облегчить симптомы и ускорить выздоровление. Прежде всего врачи рекомендуют обратиться к ортопеду или специалисту по спортивной медицине, который подтвердит диагноз и составит индивидуальный план лечения.

Основой лечения является физическая реабилитация. Именно правильно подобранные упражнения помогают постепенно восстановить подвижность плеча. Терапевты могут также применять мануальные техники, а при необходимости врач назначает противовоспалительные препараты или инъекции.

В то же время специалисты предупреждают, что чрезмерная нагрузка может только ухудшить ситуацию. Выполнять упражнения нужно регулярно, но без резких движений и сильной боли.

Если причиной или сопутствующим фактором является диабет или заболевание щитовидной железы, важно также контролировать эти состояния совместно с врачом. Одна из главных ошибок — ждать, что боль пройдет сама по себе. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов сократить продолжительность болезни и избежать длительного ограничения подвижности. Если вы заметили, что боль в плече усиливается, а поднять руку становится всё труднее, не списывайте всё на усталость или возраст.

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