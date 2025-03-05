Боль в пояснице утром: 5 распространенных причин и 5 домашних средств, облегчающих дискомфорт

Утреннее пробуждение с болью в пояснице может помешать вашему дню еще до начала. Независимо от того, тупая она или острая, утренняя боль в спине является распространенным явлением и может возникать по разным причинам.

Причины утренней боли в пояснице могут быть простыми, например, это может быть неудобное положение во время сна, но иногда боль может сигнализировать о заболевании.

Если вы устали начинать свой день с боли, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить или даже предотвратить это.

Woman`sWorld обсудил с экспертами, почему утром возникает боль в пояснице и что вы можете сделать, чтобы проснуться без боли.

Что вызывает боль в пояснице утром

Вот некоторые из самых распространенных причин, по которым вы можете просыпаться с болью в спине:

Неподдерживающий матрас. Матрасы должны поддерживать позвоночник в нейтральном положении, утверждает доктор Кевин Ли, хиропрактик. Матрас, слишком мягкий или потерявший сопротивление из-за чрезмерного износа, приводит к тому, что человек спит как в гамаке. Эта позиция в течение ночи может вызвать боли в спине.

Матрасы должны поддерживать позвоночник в нейтральном положении, утверждает доктор Кевин Ли, хиропрактик. Матрас, слишком мягкий или потерявший сопротивление из-за чрезмерного износа, приводит к тому, что человек спит как в гамаке. Эта позиция в течение ночи может вызвать боли в спине. Плохая поза для сна. Плохая поза во время сна является одной из самых распространенных причин: если ваш позвоночник неправильно выравнивается во время сна, это может привести к скованности и дискомфорту утром, предостерегает доктор Эдмонд Хакими. Сон в неудобной позе, например, на животе или в позе эмбриона, может напрячь мышцы нижней части спины и позвоночника.

Плохая поза во время сна является одной из самых распространенных причин: если ваш позвоночник неправильно выравнивается во время сна, это может привести к скованности и дискомфорту утром, предостерегает доктор Эдмонд Хакими. Сон в неудобной позе, например, на животе или в позе эмбриона, может напрячь мышцы нижней части спины и позвоночника. Воспаление. Воспаление может привести к расширению суставов в течение ночи, говорит Ли. Движение и давление помогают проталкивать жидкость внутрь и из сустава, но во время сна движений меньше, что позволяет этой дополнительной жидкости накапливаться.

Воспаление может привести к расширению суставов в течение ночи, говорит Ли. Движение и давление помогают проталкивать жидкость внутрь и из сустава, но во время сна движений меньше, что позволяет этой дополнительной жидкости накапливаться. Основные болезни. Воспалительные состояния, такие как артрит или дегенеративная болезнь диска, могут также обостряться утром. Они обычно вызывают большую скованность после длительных периодов бездействия, например во время сна, говорит доктор Хакими. Если у вас фибромиалгия, боли в мышцах могут сделать утро особенно неудобным. Другие заболевания, такие как ишиас или грыжа межпозвонковых дисков, могут способствовать постоянной боли.

Воспалительные состояния, такие как артрит или дегенеративная болезнь диска, могут также обостряться утром. Они обычно вызывают большую скованность после длительных периодов бездействия, например во время сна, говорит доктор Хакими. Если у вас фибромиалгия, боли в мышцах могут сделать утро особенно неудобным. Другие заболевания, такие как ишиас или грыжа межпозвонковых дисков, могут способствовать постоянной боли. Повседневная деятельность и стресс. Даже такие простые вещи, как напряжение мышц или стресс от активности предыдущего дня, могут способствовать боли в спине, когда вы просыпаетесь, отмечает доктор Хакими. Стресс часто приводит к напряжению мышц и неправильной осанке, поскольку сгорбленность может вызвать дальнейшее напряжение. Управление стрессом с помощью медитации, йоги или практики осознанности может помочь облегчить боль в спине.

Как успокоить боль в пояснице утром

Эти простые эффективные домашние средства помогают облегчить боль в спине, которая усиливается утром.

Потянитесь перед тем, как встать с кровати. Одна из самых простых и эффективных вещей — легкая утренняя растяжка, прежде чем встать с постели, отмечает доктор Хакими. Попытайтесь подтянуть колени к груди поочередно, лежа на спине и осторожно поворачивая нижнюю часть тела из стороны в сторону. Эти движения могут ослабить напряженные мускулы.

Одна из самых простых и эффективных вещей — легкая утренняя растяжка, прежде чем встать с постели, отмечает доктор Хакими. Попытайтесь подтянуть колени к груди поочередно, лежа на спине и осторожно поворачивая нижнюю часть тела из стороны в сторону. Эти движения могут ослабить напряженные мускулы. Поменяйте положение для сна. Даже с великолепным матрасом нижнюю часть спины должна поддерживать ваша поза для сна, говорит Ли. Тем, кто спит на спине, может быть полезно иметь небольшую подушку под коленями, чтобы снизить давление на спину. Людям, спящим на боку, обычно лучше иметь небольшую подушку между коленями со слегка изогнутыми коленями, чтобы избежать напряжения бедер и предотвратить скручивание нижней части спины и таза.

Даже с великолепным матрасом нижнюю часть спины должна поддерживать ваша поза для сна, говорит Ли. Тем, кто спит на спине, может быть полезно иметь небольшую подушку под коленями, чтобы снизить давление на спину. Людям, спящим на боку, обычно лучше иметь небольшую подушку между коленями со слегка изогнутыми коленями, чтобы избежать напряжения бедер и предотвратить скручивание нижней части спины и таза. Поменяйте матрас. Вы также можете рассмотреть вопрос об обновлении матраса, особенно если он стар и не имеет должной поддержки. Ищите матрас средней жесткости, поддерживающий естественный изгиб вашего позвоночника, советует доктор Хакими.

Вы также можете рассмотреть вопрос об обновлении матраса, особенно если он стар и не имеет должной поддержки. Ищите матрас средней жесткости, поддерживающий естественный изгиб вашего позвоночника, советует доктор Хакими. Использовать теплотерапию. Использование грелки в течение 10-15 минут, когда вы просыпаетесь, расслабляет напряженные мышцы и улучшает приток крови в эту область, говорит доктор Хакими. Если фактором является воспаление, некоторые люди считают, что лучше работает чередование тепла и холода – использование льда для уменьшения отека и тепла для облегчения напряжения.

Использование грелки в течение 10-15 минут, когда вы просыпаетесь, расслабляет напряженные мышцы и улучшает приток крови в эту область, говорит доктор Хакими. Если фактором является воспаление, некоторые люди считают, что лучше работает чередование тепла и холода – использование льда для уменьшения отека и тепла для облегчения напряжения. Двигайтесь в течение дня. Движение необходимо для поддержания здоровья суставов, — призывает Лес. Избегайте чрезмерного сиденья, особенно на диване или в не поддерживающем кресле. Совершайте короткие прогулки и слегка потянитесь, избегая всего, что усиливает или вызывает новую боль.

Когда обратиться к врачу по поводу боли в пояснице утром

Хотя случайная боль в спине утром является обычным явлением, вам следует обратиться к врачу, если боль не исчезает или сильна. Боль, которая длится более двух дней или непонятна, является показателем для обращения к врачу, особенно если боль усиливается. Большинство травм легче лечить, чем раньше им оказать помощь, слишком долгое ожидание может усугубить проблему или позволить ей превратиться в нечто хроническое.

Если боль в спине распространяется вниз по ногам, особенно если вы чувствуете онемение, покалывание или слабость, это может являться признаком поражения нервов, например, ишиаса. Другие тревожные признаки включают непонятную потерю веса, лихорадку или проблемы с контролем кишечника/мочевого пузыря, говорит доктор Хакими. Эти симптомы и боли в спине могут быть связаны с чем-то более серьезным, например, инфекцией или заболеванием позвоночника, и их должен как можно скорее оценить врач. Это тоже верно, если симптомы боли в спине возникают после падения или травмы.

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