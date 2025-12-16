- Дата публикации
Боль в правом боку живота: возможные причины и симптомы
У боли в правом боку живота может быть множество причин, от незначительных проблем с пищеварением до серьезных состояний, таких как аппендицит.
Важны место и интенсивность боли, поскольку они помогают определить, что именно ее вызвало. Боль может возникать из-за проблем с пищеварительной системой, мочевыделительными органами, репродуктивной системой или даже мышцами. В некоторых случаях боль кратковременная, а иногда требует неотложной медицинской помощи. Что именно может болеть и о причинах возникновения боли рассказало издание Tua Saúde.
Пищеварительная система
Избыток газов
Причиной боли может быть растяжение кишечника газами. Боль часто возникает после еды, имеет характер спазма и может ощущаться как тяжесть в животе.
Симптомы: вздутие, ощущение сытости, отрыжка, повышенное газообразование.
Что делать: пить достаточно воды, при необходимости врач может назначить мягкие слабительные или ферментные препараты.
Синдром раздраженного кишечника (СРК)
СРК сопровождается болью в животе, диареей, запорами и вздутием. Боль часто уменьшается после дефекации.
Лечение: врач оценивает состояние, чтобы исключить другие причины. Может быть назначена спазмолитическая терапия, диетические корректировки и изменения режима питания.
Желчнокаменная болезнь
Боль в правом верхнем боку живота может свидетельствовать о камне в желчном пузыре. Боль длительная, иногда отдает в спину или левый бок.
Симптомы: тошнота, рвота, потеря аппетита, повышение температуры, желтуха.
Лечение: ультразвуковое обследование, возможно хирургическое удаление камня. Бессимптомные камни иногда не требуют операции.
Аппендицит
Боль начинается как спазм вокруг пупка и через несколько часов концентрируется в нижнем правом боку живота.
Симптомы: тошнота, рвота, диарея или запор, лихорадка.
Что делать: срочно обращаться к врачу, часто нужна операция.
Острый гепатит
Воспаление печени может вызвать боль в правом верхнем боку.
Симптомы: тошнота, рвота, потеря аппетита, темная моча, желтуха.
Лечение: отдых, гидратация, легкая пища, при необходимости медикаменты, назначенные врачом.
Панкреатит
Боль преимущественно ощущается в верхнем боку, отдает в спину и левое плечо, часто после еды или алкоголя.
Симптомы: тошнота, рвота, лихорадка, пониженное давление и желтуха.
Лечение: срочное обращение к врачу, обследование (УЗИ, КТ), возможно медикаментозное или хирургическое лечение.
Мочевыделительная система
Камни в почках
Могут блокировать поток мочи и вызвать сильную боль, которая часто отдает в спину или гениталии.
Симптомы: тошнота, рвота, боль при мочеиспускании, кровь в моче, лихорадка при инфекции.
Лечение: срочное обследование, лекарственные средства для уменьшения боли и воспаления.
Инфекция почек
Инфекция мочевыводящих путей, которая распространилась на почки, может вызвать боль в правом боку.
Симптомы: боль в спине, лихорадка, боль при мочеиспускании и тошнота.
Лечение: антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты по назначению врача.
Структурные причины
Паховая грыжа
Возникает из-за слабости в стенке живота, когда часть кишечника выступает через нее.
Симптомы: боль или дискомфорт в правом боку, ощущение тяжести.
Лечение: хирургическая операция с укреплением стенки живота.
Женские причины
Боль во время овуляции
Обычно мягкая боль в правом боку живота, которая появляется во время овуляции.
Что делать: обычно проходит сам, можно облегчить обезболивающими или теплым компрессом.
Кисты яичников
Могут быть бессимптомными, но большие кисты вызывают боль в нижнем боку.
Симптомы: вздутие, изменения менструального цикла, боль во время секса.
Лечение: врач может назначить наблюдение, медикаменты или операцию.
Эндометриоз
Клетки, подобные эндометрию, растут вне матки, вызывают хроническую боль, которая обостряется во время менструации.
Симптомы: боль в животе, спине, вздутие и проблемы с фертильностью.
Лечение: консультация гинеколога, противовоспалительные, гормональные препараты или хирургия.
Перекрут яичников
Вызывает сильную внезапную боль в нижнем правом боку и требует экстренной помощи.
Воспалительные заболевания таза
Инфекции верхних половых органов, часто связанные с ЗППП (Заболевания, передающиеся половым путем).
Симптомы: боль во время секса, тошнота, атипичные выделения, боль при мочеиспускании.
Лечение: антибиотики или хирургическое вмешательство.
Мужские причины
Перекрут яичка
Сильная внезапная боль, которая отдает в живот, требует неотложного лечения.
Симптомы: отек, тошнота, рвота, одно яичко расположено выше другого.
Лечение: срочно в больницу, обычно требуется операция.
Тревожные сигналы
Необходимо немедленно обращаться к врачу, если:
боль внезапная, очень сильная или локализованная.
есть лихорадка, проблемы с дыханием.
повышенное давление, учащенное сердцебиение, холодный пот.
тошнота и диарея, которые не проходят.
В таких случаях врач может назначить УЗИ, КТ или другие обследования для точного диагноза. Правильная диагностика и своевременное лечение помогают избежать осложнений и улучшить качество жизни. Не игнорируйте сильную или постоянную боль в правом боку живота, ведь это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.