Боль в правом боку живота: возможные причины и симптомы

Важны место и интенсивность боли, поскольку они помогают определить, что именно ее вызвало. Боль может возникать из-за проблем с пищеварительной системой, мочевыделительными органами, репродуктивной системой или даже мышцами. В некоторых случаях боль кратковременная, а иногда требует неотложной медицинской помощи. Что именно может болеть и о причинах возникновения боли рассказало издание Tua Saúde.

Пищеварительная система

Избыток газов

Причиной боли может быть растяжение кишечника газами. Боль часто возникает после еды, имеет характер спазма и может ощущаться как тяжесть в животе.

Симптомы : вздутие, ощущение сытости, отрыжка, повышенное газообразование.

Что делать: пить достаточно воды, при необходимости врач может назначить мягкие слабительные или ферментные препараты.

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

СРК сопровождается болью в животе, диареей, запорами и вздутием. Боль часто уменьшается после дефекации.

Лечение: врач оценивает состояние, чтобы исключить другие причины. Может быть назначена спазмолитическая терапия, диетические корректировки и изменения режима питания.

Желчнокаменная болезнь

Боль в правом верхнем боку живота может свидетельствовать о камне в желчном пузыре. Боль длительная, иногда отдает в спину или левый бок.

Симптомы : тошнота, рвота, потеря аппетита, повышение температуры, желтуха.

Лечение: ультразвуковое обследование, возможно хирургическое удаление камня. Бессимптомные камни иногда не требуют операции.

Аппендицит

Боль начинается как спазм вокруг пупка и через несколько часов концентрируется в нижнем правом боку живота.

Симптомы : тошнота, рвота, диарея или запор, лихорадка.

Что делать: срочно обращаться к врачу, часто нужна операция.

Острый гепатит

Воспаление печени может вызвать боль в правом верхнем боку.

Симптомы : тошнота, рвота, потеря аппетита, темная моча, желтуха.

Лечение: отдых, гидратация, легкая пища, при необходимости медикаменты, назначенные врачом.

Панкреатит

Боль преимущественно ощущается в верхнем боку, отдает в спину и левое плечо, часто после еды или алкоголя.

Симптомы : тошнота, рвота, лихорадка, пониженное давление и желтуха.

Лечение: срочное обращение к врачу, обследование (УЗИ, КТ), возможно медикаментозное или хирургическое лечение.

Мочевыделительная система

Камни в почках

Могут блокировать поток мочи и вызвать сильную боль, которая часто отдает в спину или гениталии.

Симптомы : тошнота, рвота, боль при мочеиспускании, кровь в моче, лихорадка при инфекции.

Лечение: срочное обследование, лекарственные средства для уменьшения боли и воспаления.

Инфекция почек

Инфекция мочевыводящих путей, которая распространилась на почки, может вызвать боль в правом боку.

Симптомы : боль в спине, лихорадка, боль при мочеиспускании и тошнота.

Лечение: антибиотики, обезболивающие и противовоспалительные препараты по назначению врача.

Структурные причины

Паховая грыжа

Возникает из-за слабости в стенке живота, когда часть кишечника выступает через нее.

Симптомы : боль или дискомфорт в правом боку, ощущение тяжести.

Лечение: хирургическая операция с укреплением стенки живота.

Женские причины

Боль во время овуляции

Обычно мягкая боль в правом боку живота, которая появляется во время овуляции.

Что делать: обычно проходит сам, можно облегчить обезболивающими или теплым компрессом.

Кисты яичников

Могут быть бессимптомными, но большие кисты вызывают боль в нижнем боку.

Симптомы : вздутие, изменения менструального цикла, боль во время секса.

Лечение: врач может назначить наблюдение, медикаменты или операцию.

Эндометриоз

Клетки, подобные эндометрию, растут вне матки, вызывают хроническую боль, которая обостряется во время менструации.

Симптомы : боль в животе, спине, вздутие и проблемы с фертильностью.

Лечение: консультация гинеколога, противовоспалительные, гормональные препараты или хирургия.

Перекрут яичников

Вызывает сильную внезапную боль в нижнем правом боку и требует экстренной помощи.

Воспалительные заболевания таза

Инфекции верхних половых органов, часто связанные с ЗППП (Заболевания, передающиеся половым путем).

Симптомы : боль во время секса, тошнота, атипичные выделения, боль при мочеиспускании.

Лечение: антибиотики или хирургическое вмешательство.

Мужские причины

Перекрут яичка

Сильная внезапная боль, которая отдает в живот, требует неотложного лечения.

Симптомы : отек, тошнота, рвота, одно яичко расположено выше другого.

Лечение: срочно в больницу, обычно требуется операция.

Тревожные сигналы

Необходимо немедленно обращаться к врачу, если:

боль внезапная, очень сильная или локализованная.

есть лихорадка, проблемы с дыханием.

повышенное давление, учащенное сердцебиение, холодный пот.

тошнота и диарея, которые не проходят.

В таких случаях врач может назначить УЗИ, КТ или другие обследования для точного диагноза. Правильная диагностика и своевременное лечение помогают избежать осложнений и улучшить качество жизни. Не игнорируйте сильную или постоянную боль в правом боку живота, ведь это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.