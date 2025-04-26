Боль в правой стороне живота: 7 причин и способов лечения

Боль в правой стороне живота: 10 причин и способов лечения / © Getty Images

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Важно не игнорировать симптом, а попытаться понять его природу, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь, а как это сделать рассказало издание Tua Saúde.

Аппендицит

Одно из самых известных и опасных заболеваний, связанных с болью в правом боку. Воспаление аппендикса обычно начинается с тупой боли вокруг пупка, которая постепенно смещается в нижнюю правую часть живота. Другие симптомы — тошнота, рвота, повышение температуры, потеря аппетита.

Что делать: немедленно обратиться к врачу. Аппендицит нуждается в хирургическом вмешательстве.

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Холецистит (воспаление желчного пузыря)

Боль с правой стороны под ребрами может свидетельствовать о проблемах с желчным пузырем. Холецистит часто возникает из-за камней в желчном пузыре, блокирующих желчные протоки. Боль резкая, может иррадиировать в правое плечо или спину. Сопровождается тошнотой, горечью во рту, иногда повышением температуры.

Что делать: обратиться к гастроэнтерологу. Лечение включает диету, медикаменты или операцию.

Проблемы с печенью (гепатит, стеатоз, цирроз)

Печень расположена в верхней части правого подреберья. Ее поражения могут вызвать тягучую боль или чувство тяжести. Часто сопровождается желтухой (желтизной кожи и глазных белков), усталостью, тошнотой.

Что делать: сдать анализы крови на печеночные ферменты, УЗИ, проконсультироваться с лечащим врачом-гепатологом.

Заболевание почек (пиелонефрит, камни)

Почечные боли могут отдаваться в правую сторону спины или живота. При пиелонефрите — тупая щемящая боль, повышение температуры, частое мочеиспускание. Камни в почках дают внезапную, очень сильную боль — почечную колику.

Что делать: обратиться к урологу или нефрологу, пройти УЗИ почек, анализ мочи.

Гинекологические проблемы у женщин

У женщин боли в правой стороне могут быть связаны с воспалением яичника, кистой, внематочной беременностью или овуляцией.

Овуляторная боль — слабая, кратковременная.

Киста яичника — тягучая боль, нарушение менструального цикла.

Внематочная беременность — острая боль, головокружение, кровянистые выделения.

Что делать: обратиться к гинекологу. В случае резкой боли — срочно!

Синдром раздраженного кишечника (СПК) и метеоризм

Если боль сопровождается вздутием, ворчанием, запорами или поносами — возможно функциональное расстройство пищеварения.

Что делать: изменить диету, избегать стрессов, при необходимости обратиться к гастроэнтерологу.

Грыжа

Паховая или послеоперационная грыжа может вызвать боли в правой стороне, особенно во время физических нагрузок или напряжения.

Что делать: обследование у хирурга, в некоторых случаях оперативное лечение.

Когда следует немедленно обращаться к врачу

Не стоит медлить, если:

Боль не проходит в течение нескольких часов или усиливается;

Появилась высокая температура, тошнота, рвота;

Есть кровь в моче или кале;

Боль сопровождается потерей сознания, головокружением;

Есть подозрение на беременность и при этом острая боль.

Диагностика

Чтобы выяснить причину боли, врач может назначить:

УЗИ органов брюшной полости;

Анализы крови (общий, биохимия, печеночные пробы);

Анализ мочи;

КТ или МРТ (при сложной диагностике);

Гинекологическое УЗИ у женщин.

Лечение

Лечение зависит от причины:

Во время воспаления — антибиотики, спазмолитики;

При появлении камнях — диета, лекарства для растворения, иногда операция;

При функциональных нарушениях — коррекция питания, пробиотики, успокаивающие средства;

Во время острых состояний (аппендицит, внематочная беременность) — хирургическое вмешательство.

Боль в правой стороне нельзя игнорировать, даже если она кажется незначительной. Лучше один раз обратиться к врачу и выявить банальный метеоризм, чем упустить начало серьезного заболевания. Здоровье — это дар, который следует беречь каждый день.