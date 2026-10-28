Боль в желудке, изжога и неприятный запах изо рта: врач рассказал о первых симптомах гастрита

первые симптомы гастрита / © Credits

Реклама

Мы часто списываем изжогу на кофе, тяжесть в животе — на сытный ужин, а вздутие — на неудачное сочетание продуктов. Иногда причина действительно кроется в рационе. Однако когда неприятные ощущения становятся регулярными, откладывать визит к врачу не стоит.

Боль или жжение в верхней части живота, тошнота, отрыжка и ощущение переполненного желудка могут сопровождать различные заболевания пищеварительной системы. В то же время даже характерные симптомы не позволяют самостоятельно поставить диагноз. По словам врача Юрия Габорца, важно вовремя замечать изменения в самочувствии, пересматривать пищевые привычки и при необходимости обращаться к гастроэнтерологу.

Реклама

Симптомы, которые не стоит игнорировать

Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, особенно если они повторяются или усиливаются:

Реклама

Боль или жжение в верхней части живота. Могут возникать натощак, после еды или ночью.

Тяжесть и чувство переполнения после еды. Даже обычная порция может сопровождаться дискомфортом.

Изжога и отрыжка. Иногда они связаны с гастроэзофагеальным рефлюксом, когда содержимое желудка попадает обратно в пищевод.

Тошнота и вздутие живота. Такие проявления могут иметь различные причины, от особенностей питания до заболеваний органов пищеварения.

Устойчивый неприятный запах изо рта. В частности, запах, напоминающий тухлые яйца, иногда сопровождает нарушения пищеварения, однако также может быть связан с состоянием полости рта или другими причинами.

Белый налет на языке. Сам по себе он не является специфическим признаком гастрита, его появление может зависеть от гигиены полости рта, обезвоживания и других факторов.

Если такие симптомы регулярно повторяются, не стоит ограничиваться самолечением или просто исключать отдельные продукты. Лучше обратиться к семейному врачу или гастроэнтерологу, чтобы выяснить причину.

Гастрит

Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Он может иметь различные причины, в частности инфекцию Helicobacter pylori, воздействие некоторых лекарственных препаратов и другие факторы. Особого внимания требует атрофический гастрит, при котором слизистая оболочка постепенно теряет нормальные железы. У части пациентов такое состояние связано с повышенным риском рака желудка. Однако это не означает, что любой гастрит обязательно приведет к онкологическому заболеванию.

Важно также понимать, что по симптомам невозможно определить, есть ли у человека атрофия слизистой. Для установления диагноза врач может назначить обследование на H. pylori, гастроскопию с биопсией и другие исследования в зависимости от клинической ситуации.

Отдельный тревожный признак — черный, дегтеобразный стул. Он может свидетельствовать о кровотечении в верхних отделах пищеварительного тракта. В таком случае необходима неотложная медицинская помощь, особенно если наблюдаются слабость, головокружение, боль в животе или рвота с кровью.

Реклама

Здоровье желудка нужно беречь с детства

Детский и подростковый возраст — период активного роста, изменения пищевых привычек и повышенной эмоциональной нагрузки. Нерегулярное питание, избыток сладостей и снеков, а также недостаточное количество полноценных приемов пищи могут негативно влиять на общее самочувствие.

У подростков стресс и тревожность также могут сказываться на работе пищеварительной системы, например, влиять на моторику кишечника, аппетит и восприятие боли. В то же время объяснять все симптомы исключительно нервным напряжением не стоит, за стойкими жалобами могут скрываться и другие причины.

Родителям важно обращать внимание, если ребенок регулярно жалуется на боль в животе, отказывается от еды, испытывает тошноту или у него наблюдаются длительные нарушения стула.

Изжога, тяжесть в желудке после еды, тошнота или отрыжка не всегда свидетельствуют о серьезном заболевании. Однако если эти симптомы повторяются, мешают жить или усиливаются, важно не игнорировать их и выяснить причину вместе с врачом.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров