Болезнь Крона: все, что вам нужно знать для поддержания здоровья

Болезнь Крона – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к таким симптомам, как диарея, спазмы в животе и даже кровавый стул.
Издание Healthline рассказало, что диетические изменения и медикаментозная терапия способны облегчить течение заболевания. Однако для многих пациентов в будущем может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве.
Болезнь Крона относится к группе воспалительных заболеваний кишечника. Несмотря на значительный прогресс в лечении за последние десятилетия, сегодня лекарства против болезни Крона не существует.
Это заболевание может поражать любую часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — от полости рта до заднего прохода, но чаще всего страдают тонкая и толстая кишки. Оно способно поражать отдельные участки ЖКТ, оставляя другие нетронутыми. Тяжесть болезни варьируется от легкой до тяжелой и в сложных случаях она может угрожать жизни пациента.
Симптомы болезни Крона
Симптомы заболевания обычно развиваются постепенно и могут с течением времени усиливаться. Реже они возникают внезапно. На ранних стадиях болезнь Крона может проявляться следующими признаками:
- диарея
- спазмы в животе
- кровь в кале
- лихорадка
- усталость
- потеря аппетита
- непонятная потеря веса
- ощущение неполного стула кишечника
- частая потребность в дефекации
По мере прогрессирования болезни симптомы могут стать более серьезными:
- перианальная фистула (аномальное соединение тканей)
- язвы (от рта до заднего прохода)
- воспаление суставов и кожи
- анемия, вызывающая одышку или снижение физической выносливости
Раннее выявление и диагностика позволяют избежать осложнений и начать эффективное лечение.
Варианты болезни Крона
Существует пять основных типов болезни Крона в зависимости от расположения пораженного участка ЖКТ:
- Илеит – поражение тонкой кишки.
- Колит — поражение толстой кишки
- Илеоколит – поражение тонкой и толстой кишки.
- Гастродуоденальная форма – поражение желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Еюноилеит – поражение подвздошной кишки.
Также заболевание может проявляться как перианальная болезнь, включающая свищи, инфекции глубоких тканей и язвы вокруг анального отверстия.
Причины и факторы риска
Точная причина болезни Крона до сих пор неизвестна. Одной из гипотез является аутоиммунный характер заболевания, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма, вызывая воспаление.
Факторы риска включают:
- генетическую предрасположенность
- курение
- прием определенных лекарств (антибиотики, оральные контрацептивы)
- проживание в городской среде
Диагностика
Диагностика болезни Крона предполагает использование различных методов:
- анализы крови и кала
- эндоскопия и колоноскопия (с биопсией)
- визуализационные методы (КТ, МРТ)
Врачи учитывают результаты этих тестов вместе с симптомами и историей пациента для диагноза. Повторное обследование может потребоваться для контроля прогресса болезни.
Лечение
На сегодняшний день лекарств против болезни Крона нет, но ее симптомы можно контролировать с помощью:
Медикаментов
- противодиарейных средств;
- противовоспалительных препаратов;
- биологических средств;
- иммуномодуляторов;
- антибиотиков (для уменьшения инфекций и заживления свищей).
Хирургии
Приблизительно 80% пациентов с болезнью Крона нуждаются в хирургическом вмешательстве. Основные виды операций:
- стриктуропластика;
- резекция кишки;
- создание утомления;
- коллектомия или проктоколектомия.
Диеты
Питание имеет важное значение при контроле симптомов. Рекомендации:
- уменьшение потребления клетчатки;
- ограничение жиров и молочных продуктов;
- употребление достаточного количества воды;
- прием витаминных и минеральных добавок.
Альтернативные методы лечения
Некоторые пациенты используют комплементарную и альтернативную медицину:
- пробиотики;
- пребиотики;
- рыбий жир;
- акупунктура.
Перед применением дополнительных методов лечения следует проконсультироваться с врачом.
Знание о болезни Крона помогает лучше понимать ее природу, избегать обострений и жить полноценной жизнью.
Читайте также: