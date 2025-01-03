Болезнь Крона: все, что вам нужно знать для поддержания здоровья

Болезнь Крона – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к таким симптомам, как диарея, спазмы в животе и даже кровавый стул.

Издание Healthline рассказало, что диетические изменения и медикаментозная терапия способны облегчить течение заболевания. Однако для многих пациентов в будущем может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве.

Болезнь Крона относится к группе воспалительных заболеваний кишечника. Несмотря на значительный прогресс в лечении за последние десятилетия, сегодня лекарства против болезни Крона не существует.

Это заболевание может поражать любую часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — от полости рта до заднего прохода, но чаще всего страдают тонкая и толстая кишки. Оно способно поражать отдельные участки ЖКТ, оставляя другие нетронутыми. Тяжесть болезни варьируется от легкой до тяжелой и в сложных случаях она может угрожать жизни пациента.

Симптомы болезни Крона

Симптомы заболевания обычно развиваются постепенно и могут с течением времени усиливаться. Реже они возникают внезапно. На ранних стадиях болезнь Крона может проявляться следующими признаками:

диарея

спазмы в животе

кровь в кале

лихорадка

усталость

потеря аппетита

непонятная потеря веса

ощущение неполного стула кишечника

частая потребность в дефекации

По мере прогрессирования болезни симптомы могут стать более серьезными:

перианальная фистула (аномальное соединение тканей)

язвы (от рта до заднего прохода)

воспаление суставов и кожи

анемия, вызывающая одышку или снижение физической выносливости

Раннее выявление и диагностика позволяют избежать осложнений и начать эффективное лечение.

Варианты болезни Крона

Существует пять основных типов болезни Крона в зависимости от расположения пораженного участка ЖКТ:

Илеит – поражение тонкой кишки. Колит — поражение толстой кишки Илеоколит – поражение тонкой и толстой кишки. Гастродуоденальная форма – поражение желудка и двенадцатиперстной кишки. Еюноилеит – поражение подвздошной кишки.

Также заболевание может проявляться как перианальная болезнь, включающая свищи, инфекции глубоких тканей и язвы вокруг анального отверстия.

Причины и факторы риска

Точная причина болезни Крона до сих пор неизвестна. Одной из гипотез является аутоиммунный характер заболевания, при котором иммунная система атакует собственные ткани организма, вызывая воспаление.

Факторы риска включают:

генетическую предрасположенность

курение

прием определенных лекарств (антибиотики, оральные контрацептивы)

проживание в городской среде

Диагностика

Диагностика болезни Крона предполагает использование различных методов:

анализы крови и кала

эндоскопия и колоноскопия (с биопсией)

визуализационные методы (КТ, МРТ)

Врачи учитывают результаты этих тестов вместе с симптомами и историей пациента для диагноза. Повторное обследование может потребоваться для контроля прогресса болезни.

Лечение

На сегодняшний день лекарств против болезни Крона нет, но ее симптомы можно контролировать с помощью:

Медикаментов

противодиарейных средств;

противовоспалительных препаратов;

биологических средств;

иммуномодуляторов;

антибиотиков (для уменьшения инфекций и заживления свищей).

Хирургии

Приблизительно 80% пациентов с болезнью Крона нуждаются в хирургическом вмешательстве. Основные виды операций:

стриктуропластика;

резекция кишки;

создание утомления;

коллектомия или проктоколектомия.

Диеты

Питание имеет важное значение при контроле симптомов. Рекомендации:

уменьшение потребления клетчатки;

ограничение жиров и молочных продуктов;

употребление достаточного количества воды;

прием витаминных и минеральных добавок.

Альтернативные методы лечения

Некоторые пациенты используют комплементарную и альтернативную медицину:

пробиотики;

пребиотики;

рыбий жир;

акупунктура.

Перед применением дополнительных методов лечения следует проконсультироваться с врачом.

Знание о болезни Крона помогает лучше понимать ее природу, избегать обострений и жить полноценной жизнью.

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