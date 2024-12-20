Болезнь Паркинсона: полезные занятия, которые могут снизить симптомы болезни

Болезнь Паркинсона — неврологическое расстройство, которое прогрессирует и снижает уровень дофамина в мозге. Это приводит к тремору и потере равновесия.

К сожалению, пока не существует лекарства против этого заболевания, поэтому лечение сосредоточено на облегчении симптомов и улучшении качества жизни.

Активность – ключевой элемент в поддержке физического и эмоционального здоровья людей с болезнью Паркинсона. Вязание, рисование, разгадывание ребусов, а также физические упражнения, такие как езда на велосипеде или йога, могут помочь укрепить мышцы, развить мелкую моторику и уменьшить риск развития деменции.

Издание HealthLine рассказало о видах деятельности, которые помогают улучшить качество жизни людей с болезнью Паркинсона, а также рекомендации для сидетелей.

Воздействие стадий болезни на выбор занятий

На ранних стадиях болезни Паркинсона тремор обычно возникает в покое и исчезает во время действия. Именно в этот период многие предложенные занятия могут быть наиболее эффективными, ведь они способствуют укреплению мышц, поддержанию хорошего настроения и равновесия.

На поздних стадиях тремор может проявляться даже при выполнении действий, что делает определенные занятия неудобными или даже опасными. Также могут возникать трудности с хождением или ощущение головокружения после вставания. В таких случаях приоритетом становятся упражнения, направленные на сохранение равновесия и безопасного хождения.

Вязание и рисование

Такие художественные занятия, как вязание или рисование, способствуют развитию мелкой моторики и помогают создать что-то собственноручно. Это не только поддерживает координацию движений, но и снижает уровень стресса. Кроме того, творчество помогает:

сосредоточитьсь на движениях рук

снизить уровень тревожности

получить удовольствие от завершенного проекта

Стоит узнать, ведь много где проводятся групповые занятия по вязанию или рисованию, которые становятся прекрасной возможностью для социализации. Это особенно важно для людей с болезнью Паркинсона, которые могут ощущать изоляцию.

Пение

Вокальные упражнения, в частности, пение, помогают укрепить мышцы голосового аппарата и улучшить контроль над голосом. Это очень полезно для тех, кто сталкивается с голосовым тремором или трудностями в общении.

Пение также развивает память, улучшает настроение и способствует социальному взаимодействию, если оно происходит в группе.

Разгадывание ребусов

Кроссворды, головоломки и другие задачи для ума являются ценным когнитивным упражнением. Они способствуют:

улучшению концентрации

сохранению памяти

развития логического мышления

Эта деятельность особенно полезна для предотвращения когнитивных изменений, которые могут возникать на поздних стадиях болезни.

Игра в видеоигры и виртуальную реальность

Современные технологии, такие как видеоигры или виртуальная реальность, могут способствовать развитию координации ума и тела. Эти виды деятельности также требуют стратегического мышления, памяти и решения проблем, что положительно влияет на когнитивные способности.

Помимо цифровых игр, настольные развлечения могут быть отличной альтернативой без использования экрана.

Приготовление пищи

Кулинария позволяет выполнять последовательность действий, развивать память и организационные навыки. Она также может быть социальной активностью, ведь процесс приготовления или общая трапеза способствуют объединению семьи и друзей.

На более поздних стадиях болезни человеку может понадобиться помощь на кухне, но привлечение к простым задачам (например, смешивание или украшение) помогает поддерживать чувство полезности.

Медитация и ведение дневника

Медитация способствует расслаблению, снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние. Это особенно важно для людей с болезнью Паркинсона, которые могут испытывать депрессию из-за изменений в здоровье.

Ведение дневника помогает:

сохранять воспоминания

организовывать мнения

тренировать мелкую моторику через писание

Физические упражнения

Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на баланс, гибкость и силу мышц. Рекомендуемые виды упражнений:

Йога – улучшает гибкость и снимает стресс

Плавание – развивает равновесие и улучшает выносливость.

Езда на велосипеде – способствует координации и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Физическая активность может замедлить прогресс болезни и улучшить качество жизни даже на поздних стадиях.

Активность является важным элементом в борьбе с болезнью Паркинсона. Рисование, вязание, пение, разгадывание ребусов, медитация или физические упражнения — каждый может найти занятие по душе, которое не только снизит симптомы, но и придаст радости жизни.

Не существует универсального подхода — важно выбирать то, что доставляет удовольствие. Консультация с лечащим врачом или терапевтом поможет определить наилучшие виды деятельности в зависимости от стадии болезни. Позаботьтесь о себе или близких и помните, даже маленькие шаги могут оказать большое влияние.

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