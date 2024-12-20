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Болезнь Паркинсона: полезные занятия, которые могут снизить симптомы болезни

Болезнь Паркинсона: полезные занятия, которые могут снизить симптомы болезни

Болезнь Паркинсона: полезные занятия, которые могут снизить симптомы болезни / Фото: Associated Press

Болезнь Паркинсона — неврологическое расстройство, которое прогрессирует и снижает уровень дофамина в мозге. Это приводит к тремору и потере равновесия.

К сожалению, пока не существует лекарства против этого заболевания, поэтому лечение сосредоточено на облегчении симптомов и улучшении качества жизни.

Активность – ключевой элемент в поддержке физического и эмоционального здоровья людей с болезнью Паркинсона. Вязание, рисование, разгадывание ребусов, а также физические упражнения, такие как езда на велосипеде или йога, могут помочь укрепить мышцы, развить мелкую моторику и уменьшить риск развития деменции.

Издание HealthLine рассказало о видах деятельности, которые помогают улучшить качество жизни людей с болезнью Паркинсона, а также рекомендации для сидетелей.

Воздействие стадий болезни на выбор занятий

На ранних стадиях болезни Паркинсона тремор обычно возникает в покое и исчезает во время действия. Именно в этот период многие предложенные занятия могут быть наиболее эффективными, ведь они способствуют укреплению мышц, поддержанию хорошего настроения и равновесия.

На поздних стадиях тремор может проявляться даже при выполнении действий, что делает определенные занятия неудобными или даже опасными. Также могут возникать трудности с хождением или ощущение головокружения после вставания. В таких случаях приоритетом становятся упражнения, направленные на сохранение равновесия и безопасного хождения.

Вязание и рисование

Такие художественные занятия, как вязание или рисование, способствуют развитию мелкой моторики и помогают создать что-то собственноручно. Это не только поддерживает координацию движений, но и снижает уровень стресса. Кроме того, творчество помогает:

  • сосредоточитьсь на движениях рук
  • снизить уровень тревожности
  • получить удовольствие от завершенного проекта

Стоит узнать, ведь много где проводятся групповые занятия по вязанию или рисованию, которые становятся прекрасной возможностью для социализации. Это особенно важно для людей с болезнью Паркинсона, которые могут ощущать изоляцию.

Пение

Вокальные упражнения, в частности, пение, помогают укрепить мышцы голосового аппарата и улучшить контроль над голосом. Это очень полезно для тех, кто сталкивается с голосовым тремором или трудностями в общении.

Пение также развивает память, улучшает настроение и способствует социальному взаимодействию, если оно происходит в группе.

Разгадывание ребусов

Кроссворды, головоломки и другие задачи для ума являются ценным когнитивным упражнением. Они способствуют:

  • улучшению концентрации
  • сохранению памяти
  • развития логического мышления

Эта деятельность особенно полезна для предотвращения когнитивных изменений, которые могут возникать на поздних стадиях болезни.

Игра в видеоигры и виртуальную реальность

Современные технологии, такие как видеоигры или виртуальная реальность, могут способствовать развитию координации ума и тела. Эти виды деятельности также требуют стратегического мышления, памяти и решения проблем, что положительно влияет на когнитивные способности.

Помимо цифровых игр, настольные развлечения могут быть отличной альтернативой без использования экрана.

Приготовление пищи

Кулинария позволяет выполнять последовательность действий, развивать память и организационные навыки. Она также может быть социальной активностью, ведь процесс приготовления или общая трапеза способствуют объединению семьи и друзей.

На более поздних стадиях болезни человеку может понадобиться помощь на кухне, но привлечение к простым задачам (например, смешивание или украшение) помогает поддерживать чувство полезности.

Медитация и ведение дневника

Медитация способствует расслаблению, снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние. Это особенно важно для людей с болезнью Паркинсона, которые могут испытывать депрессию из-за изменений в здоровье.

Ведение дневника помогает:

  • сохранять воспоминания
  • организовывать мнения
  • тренировать мелкую моторику через писание

Физические упражнения

Регулярная физическая активность оказывает положительное влияние на баланс, гибкость и силу мышц. Рекомендуемые виды упражнений:

  • Йога – улучшает гибкость и снимает стресс
  • Плавание – развивает равновесие и улучшает выносливость.
  • Езда на велосипеде – способствует координации и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Физическая активность может замедлить прогресс болезни и улучшить качество жизни даже на поздних стадиях.

Активность является важным элементом в борьбе с болезнью Паркинсона. Рисование, вязание, пение, разгадывание ребусов, медитация или физические упражнения — каждый может найти занятие по душе, которое не только снизит симптомы, но и придаст радости жизни.

Не существует универсального подхода — важно выбирать то, что доставляет удовольствие. Консультация с лечащим врачом или терапевтом поможет определить наилучшие виды деятельности в зависимости от стадии болезни. Позаботьтесь о себе или близких и помните, даже маленькие шаги могут оказать большое влияние.

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