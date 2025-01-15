Болезнь зимней рвоты: что такое норовирус и как врачи советуют его лечить в домашних условиях

Во время лечения норовируса, известного как "болезнь зимней рвоты", важно предотвратить обезвоживание и успокоить желудок.
Норовирус, как правило, проходит сам по себе в течение нескольких дней, но его симптомы могут разрушать нашу повседневную жизнь. Эксперты предложили Woman`s World советы по лечению норовируса в домашних условиях и объяснили, когда пора обратиться к врачу.
Что такое норовирус
Несмотря на то, что его часто называют "желудочным гриппом", норовирус не связан с гриппом. Это вирусная инфекция, вызывающая гастроэнтерит или воспаление желудка и кишечника.
Симптомы норовируса
Может быть трудно связать симптомы непосредственно с норовирусом, поскольку многие общие признаки также связаны с разными типами вирусов.
Самыми распространенными признаками норовируса являются диарея и рвота, говорит Хале Пазвош, доктор медицинских наук. Симптомы могут начаться через 12 часов после контакта с вирусом. Многие пациенты также сообщают о дискомфорте/боли в животе, тошноте, усталости, лихорадке и головных или мышечных болях. Обычно симптомы исчезают спустя 1-3 дня.
Как распространяется норовирус
Норовирус очень заразен. Он может храниться на определенных поверхностях до 12 дней и устойчив к традиционным дезинфицирующим средствам на спиртовой основе. Он передается несколькими способами, объясняет Кетрин Шлаффер, доктор медицинских наук.
Они включают:
- Фекально-оральный, обычно возникающий из-за плохой гигиены рук после посещения туалета.
- Употребление пищи, зараженной инфицированной водой (часто упоминаются сырые моллюски, устрицы, фрукты и овощи, подвергшиеся воздействию зараженной воды) или другими способами.
- Загрязненные поверхности и предметы.
- Капли в воздухе от рвоты.
Лечение норовируса в домашних условиях
Хотя нет способа вылечить сам норовирус, вы можете справиться с симптомами с помощью некоторых простых средств для самолечения.
Вот что помогает:
- Оставайтесь гидратированным. Норовирус подвергает людям риск обезвоживания, говорит доктор Шлаффер, поэтому крайне важно пить много жидкости, чтобы восполнить потери желудочно-кишечного тракта. Это включает воду, прозрачные жидкости и растворы для оральной регидратации, а также простые супы, а доктор Пазвош рекомендует напитки из Электролитами Вы также должны избегать пищи, напитков или деятельности, которые могут ухудшить обезвоживание, таких как алкоголь, кофеин и изнурительные физические упражнения, предупреждает доктор Шлаффер.
- Успокойте живот. Норовирус может нанести вред вашему желудку, поэтому важно придерживаться продуктов, которые не вызывают его дальнейшего расстройства и усиления симптомов. Пюре для детского питания и закуски на основе желатина могут быть полезными (даже для взрослых), так как они удобны, обычно содержат простые ингредиенты и легко усваиваются, говорит доктор Шлаффер. Также важно избегать добавления сахара, придерживаться простых ингредиентов и проверять на этикетке наличие компонентов, которые могут вас раздражать, такие как молочные продукты, цитрусовые, острая пища, искусственные подсластители и другие добавки, отмечает она.
- Употребляйте небольшое количество пищи за раз. Радж Дасгупта, доктор медицинских наук, предлагает ограничить потребление твердой пищи, пока вы не сможете употреблять жидкость. Как только вы сможете, начните с мягкой пищи, как тосты, рис и бананы, предлагает он.
Когда обратиться к врачу для лечения норовируса
Хотя норовирус в конечном итоге излечивается сам по себе, некоторые симптомы могут потребовать визита к врачу за помощью.
Если вы чувствуете сильное обезвоживание, не можете сдерживать жидкость или если ваши симптомы длятся дольше, чем несколько дней, пора обратиться к врачу, говорит доктор Дасгупта. Врачи могут помочь с внутривенным введением жидкости, если обезвоживание сильно, предоставить лекарства для облегчения симптомов и дать вам советы по предотвращению осложнений, особенно если вы старше или имеете ослабленную иммунную систему.
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