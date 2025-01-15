Болезнь зимней рвоты: что такое норовирус и как врачи советуют его лечить в домашних условиях

Во время лечения норовируса, известного как "болезнь зимней рвоты", важно предотвратить обезвоживание и успокоить желудок.

Норовирус, как правило, проходит сам по себе в течение нескольких дней, но его симптомы могут разрушать нашу повседневную жизнь. Эксперты предложили Woman`s World советы по лечению норовируса в домашних условиях и объяснили, когда пора обратиться к врачу.

Что такое норовирус

Несмотря на то, что его часто называют "желудочным гриппом", норовирус не связан с гриппом. Это вирусная инфекция, вызывающая гастроэнтерит или воспаление желудка и кишечника.

Симптомы норовируса

Может быть трудно связать симптомы непосредственно с норовирусом, поскольку многие общие признаки также связаны с разными типами вирусов.

Самыми распространенными признаками норовируса являются диарея и рвота, говорит Хале Пазвош, доктор медицинских наук. Симптомы могут начаться через 12 часов после контакта с вирусом. Многие пациенты также сообщают о дискомфорте/боли в животе, тошноте, усталости, лихорадке и головных или мышечных болях. Обычно симптомы исчезают спустя 1-3 дня.

Как распространяется норовирус

Норовирус очень заразен. Он может храниться на определенных поверхностях до 12 дней и устойчив к традиционным дезинфицирующим средствам на спиртовой основе. Он передается несколькими способами, объясняет Кетрин Шлаффер, доктор медицинских наук.

Они включают:

Фекально-оральный, обычно возникающий из-за плохой гигиены рук после посещения туалета.

Употребление пищи, зараженной инфицированной водой (часто упоминаются сырые моллюски, устрицы, фрукты и овощи, подвергшиеся воздействию зараженной воды) или другими способами.

Загрязненные поверхности и предметы.

Капли в воздухе от рвоты.

Лечение норовируса в домашних условиях

Хотя нет способа вылечить сам норовирус, вы можете справиться с симптомами с помощью некоторых простых средств для самолечения.

Вот что помогает:

Оставайтесь гидратированным. Норовирус подвергает людям риск обезвоживания, говорит доктор Шлаффер, поэтому крайне важно пить много жидкости, чтобы восполнить потери желудочно-кишечного тракта. Это включает воду, прозрачные жидкости и растворы для оральной регидратации, а также простые супы, а доктор Пазвош рекомендует напитки из Электролитами Вы также должны избегать пищи, напитков или деятельности, которые могут ухудшить обезвоживание, таких как алкоголь, кофеин и изнурительные физические упражнения, предупреждает доктор Шлаффер.

Норовирус подвергает людям риск обезвоживания, говорит доктор Шлаффер, поэтому крайне важно пить много жидкости, чтобы восполнить потери желудочно-кишечного тракта. Это включает воду, прозрачные жидкости и растворы для оральной регидратации, а также простые супы, а доктор Пазвош рекомендует напитки из Электролитами Вы также должны избегать пищи, напитков или деятельности, которые могут ухудшить обезвоживание, таких как алкоголь, кофеин и изнурительные физические упражнения, предупреждает доктор Шлаффер. Успокойте живот. Норовирус может нанести вред вашему желудку, поэтому важно придерживаться продуктов, которые не вызывают его дальнейшего расстройства и усиления симптомов. Пюре для детского питания и закуски на основе желатина могут быть полезными (даже для взрослых), так как они удобны, обычно содержат простые ингредиенты и легко усваиваются, говорит доктор Шлаффер. Также важно избегать добавления сахара, придерживаться простых ингредиентов и проверять на этикетке наличие компонентов, которые могут вас раздражать, такие как молочные продукты, цитрусовые, острая пища, искусственные подсластители и другие добавки, отмечает она.

Норовирус может нанести вред вашему желудку, поэтому важно придерживаться продуктов, которые не вызывают его дальнейшего расстройства и усиления симптомов. Пюре для детского питания и закуски на основе желатина могут быть полезными (даже для взрослых), так как они удобны, обычно содержат простые ингредиенты и легко усваиваются, говорит доктор Шлаффер. Также важно избегать добавления сахара, придерживаться простых ингредиентов и проверять на этикетке наличие компонентов, которые могут вас раздражать, такие как молочные продукты, цитрусовые, острая пища, искусственные подсластители и другие добавки, отмечает она. Употребляйте небольшое количество пищи за раз. Радж Дасгупта, доктор медицинских наук, предлагает ограничить потребление твердой пищи, пока вы не сможете употреблять жидкость. Как только вы сможете, начните с мягкой пищи, как тосты, рис и бананы, предлагает он.

Когда обратиться к врачу для лечения норовируса

Хотя норовирус в конечном итоге излечивается сам по себе, некоторые симптомы могут потребовать визита к врачу за помощью.

Если вы чувствуете сильное обезвоживание, не можете сдерживать жидкость или если ваши симптомы длятся дольше, чем несколько дней, пора обратиться к врачу, говорит доктор Дасгупта. Врачи могут помочь с внутривенным введением жидкости, если обезвоживание сильно, предоставить лекарства для облегчения симптомов и дать вам советы по предотвращению осложнений, особенно если вы старше или имеете ослабленную иммунную систему.

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