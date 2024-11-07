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Боли в горле: какие продукты и напитки помогут облегчить дискомфорт

Боли в горле: какие продукты и напитки помогут облегчить дискомфорт

Боли в горле: какие продукты и напитки помогут облегчить дискомфорт / Фото: Credits

Боль в горле может создавать значительный дискомфорт, усложнять глотание и мешать нормальной жизни. Чтобы не допустить дальнейшего раздражения, важно подбирать питание, которое облегчит симптомы и будет способствовать быстрому выздоровлению.

Издание HealthLine рассказало о продуктах и напитках, которые особенно полезны, когда болит горло, а также назвало те, которых лучше избегать.

Какие продукты выбрать

Мягкая и легкоусвояемая пища – лучший выбор во время боли в горле. Ее текстура позволяет избежать раздражения, а умеренная температура способствует уменьшению воспаления. Употребление теплой пищи и напитков, а также полоскание горла теплой соленой водой поможет успокоить неприятные ощущения.

  • Теплая вареная паста – отлично подойдут макароны с сыром.
  • Овсянка или крупа – согревают и питают.
  • Желатиновые десерты – приятные на вкус и мягкие.
  • Йогурт (без фруктовых добавок) – мягкий и полезный для иммунитета.
  • Вареные овощи – обеспечивают необходимые витамины без нагрузки на горло.
  • Фруктовые или овощные смузи – питают и успокаивают.
  • Картофельное пюре – легкое для глотания и полезное.
  • Супы на бульонах – обеспечивают увлажнение и витамины.
  • Молоко и некислые соки (виноградный, яблочный) – увлажняют и поддерживают силы.
  • Вареные яйца – источник белка.
  • Фруктовое мороженое – охлаждает и помогает облегчить боль.

Чего следует избегать

Есть ряд продуктов, которые могут усугубить боль и раздражение, поэтому их следует исключить из рациона.

  • Крекеры, сухой хлеб и чипсы – могут поцарапать слизистую горла.
  • Острые приправы и соусы – усиливают раздражение.
  • Газированные напитки – вызывают чувство изжоги.
  • Алкоголь – сушит слизистую горла.
  • Кислые фрукты и соки (цитрусовые) – могут раздражать горло из-за кислотности.
  • Сырые овощи – слишком жесткие для глотания.
  • Горячие блюда и напитки – усиливают раздражение и могут усугубить воспаление.

Лечение больного горла

  • Первый способ облегчить боль – полоскание теплой водой с солью, оно уменьшает отек и снимает боль. Для этого растворите столовую ложку соли в стакане теплой воды, затем прополощите горло и выплюньте.
  • Травяные средства тоже могут помочь. Выбирайте чаи и спреи с корнем солодки или жимолости, однако учитывайте возможные побочные действия и консультируйтесь с врачом, особенно во время беременности.
  • Средства без рецепта, такие как пастилки для горла, также могут снять боль. При использовании лекарства обязательно следуйте инструкциям на упаковке.

Если боль в горле не исчезает в течение недели или сопровождается температурой и отеком желез, следует обратиться к врачу для консультации. Часто причиной является вирусная инфекция (простуда или грипп), а иногда могут понадобиться антибиотики в случае бактериальной инфекции.

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