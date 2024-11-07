Боли в горле: какие продукты и напитки помогут облегчить дискомфорт

Боль в горле может создавать значительный дискомфорт, усложнять глотание и мешать нормальной жизни. Чтобы не допустить дальнейшего раздражения, важно подбирать питание, которое облегчит симптомы и будет способствовать быстрому выздоровлению.

Издание HealthLine рассказало о продуктах и напитках, которые особенно полезны, когда болит горло, а также назвало те, которых лучше избегать.

Какие продукты выбрать

Мягкая и легкоусвояемая пища – лучший выбор во время боли в горле. Ее текстура позволяет избежать раздражения, а умеренная температура способствует уменьшению воспаления. Употребление теплой пищи и напитков, а также полоскание горла теплой соленой водой поможет успокоить неприятные ощущения.

Теплая вареная паста – отлично подойдут макароны с сыром.

– отлично подойдут макароны с сыром. Овсянка или крупа – согревают и питают.

– согревают и питают. Желатиновые десерты – приятные на вкус и мягкие.

– приятные на вкус и мягкие. Йогурт (без фруктовых добавок) – мягкий и полезный для иммунитета.

(без фруктовых добавок) – мягкий и полезный для иммунитета. Вареные овощи – обеспечивают необходимые витамины без нагрузки на горло.

– обеспечивают необходимые витамины без нагрузки на горло. Фруктовые или овощные смузи – питают и успокаивают.

– питают и успокаивают. Картофельное пюре – легкое для глотания и полезное.

– легкое для глотания и полезное. Супы на бульонах – обеспечивают увлажнение и витамины.

– обеспечивают увлажнение и витамины. Молоко и некислые соки (виноградный, яблочный) – увлажняют и поддерживают силы.

(виноградный, яблочный) – увлажняют и поддерживают силы. Вареные яйца – источник белка.

– источник белка. Фруктовое мороженое – охлаждает и помогает облегчить боль.

Чего следует избегать

Есть ряд продуктов, которые могут усугубить боль и раздражение, поэтому их следует исключить из рациона.

Крекеры, сухой хлеб и чипсы – могут поцарапать слизистую горла.

– могут поцарапать слизистую горла. Острые приправы и соусы – усиливают раздражение.

– усиливают раздражение. Газированные напитки – вызывают чувство изжоги.

– вызывают чувство изжоги. Алкоголь – сушит слизистую горла.

– сушит слизистую горла. Кислые фрукты и соки (цитрусовые) – могут раздражать горло из-за кислотности.

(цитрусовые) – могут раздражать горло из-за кислотности. Сырые овощи – слишком жесткие для глотания.

– слишком жесткие для глотания. Горячие блюда и напитки – усиливают раздражение и могут усугубить воспаление.

Лечение больного горла

Первый способ облегчить боль – полоскание теплой водой с солью, оно уменьшает отек и снимает боль. Для этого растворите столовую ложку соли в стакане теплой воды, затем прополощите горло и выплюньте.

Травяные средства тоже могут помочь. Выбирайте чаи и спреи с корнем солодки или жимолости, однако учитывайте возможные побочные действия и консультируйтесь с врачом, особенно во время беременности.

Средства без рецепта, такие как пастилки для горла, также могут снять боль. При использовании лекарства обязательно следуйте инструкциям на упаковке.

Если боль в горле не исчезает в течение недели или сопровождается температурой и отеком желез, следует обратиться к врачу для консультации. Часто причиной является вирусная инфекция (простуда или грипп), а иногда могут понадобиться антибиотики в случае бактериальной инфекции.

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