Боли в правом подреберье: что болит, когда нам кажется, что болит печень

Боли в правом подреберье: что болит, когда нам кажется, что болит печень

При болях с правой стороны живота, под ребрами, чаще всего говорят: "У меня болит печень". Особенно, если накануне вы ели жареное или жирное или злоупотребляли спиртным.

На самом деле эти боли чаще всего имеют совсем другие причины. О них нам рассказал врач-гастроэнтеролог высшей категории Медицинской сети "Борис" Оксана Романенко.

Возможно, для вас будет открытием тот факт, что печень не болит. Может болеть только край печени и только в очень редких случаях. Это происходит при таких заболеваниях, как цирроз, гепатит, когда печень растянута и очень плотная. Как правило, люди, страдающие этими заболеваниям, знают о них. Во всех остальных случаях боли в правом подреберье касаются совсем других проблем.

Боли в правом подреберье могут иметь такие причины:

Заболевания желчного пузыря. Это может быть как некалькулезный холецистит (воспаление желчного пузыря без наличия камней), так и калькулезный холецистит (желчекаменная болезнь), если в желчном пузыре есть камни; Дисфункция сфинктера желчного пузыря (сфинктера Одди) – функциональная проблема в желчном пузыре; Спазм печеночного угла толстого кишечника; Торакалгия, или ущемление межреберных нервов; Правосторонний плеврит и правосторонняя пневмония; Почечная колика при мочекаменной болезни; Онкологическое заболевание.

Что делать?

Как видите, причин, по которым можно ощущать дискомфорт в правом подреберье, довольно много. Разобраться самостоятельно в этих причинах крайне сложно. Это может сделать только врач, как и назначить лечение.

Вы можете справиться с болью самостоятельно, приняв спазмолитик, например, 1-2 таблетки "Ношпы".

Если боль с приемом спазмолитика не уходит, следует обратиться к терапевту. Он должен принять решение, что делать, в зависимости от результатов осмотра. При сборе анамнеза доктор обращает внимание и на сопутствующие симптомы. Например, если при наличии болей присутствует рвота, большая вероятность, что причина болей в желчекаменной болезни или холецистите. Если при рвоте есть еще и температура, при этом пациент говорит, что боль отдает в спину, можно заподозрить, что причиной болей может быть почечная колика. Если при этом тяжело вдыхать и на третий день после возникновения болей поднялась температура, но при этом нет рвоты, это может быть признаком пневмонии или плеврита.

Если доктор не может разобраться в причине болей клинически, он назначает дополнительные обследования. Как правило, это УЗИ брюшной полости и компьютерная томография грудной клетки. Он также может направить на консультацию и обследование к врачу общей практики – гастроэнтерологу, пульмонологу, неврологу, урологу.

Если к боли в правом подреберье добавляется повышение температуры, не стоит пытаться справиться с ней самостоятельно, а следует незамедлительно обращаться к врачу.

Противопоказано: пытаться справиться с болью при помощи теплых компрессов и ванн. Если при почечной колике это допустимо, то, например, при обострении холецистита теплая ванна лишь усугубит ситуацию.

Татьяна Корякина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку