Боли в животе: эксперты назвали 3 самые распространенные причины и способы борьбы с ними

Независимо от того, имеете ли вы дело с тупой болью, острой болью в животе или чем-то средним, вы, вероятно, задаетесь вопросом - почему у меня болит живот? Распространенные причины боли в ЖКТ могут варьироваться от простого употребления чего-то, что вам не подходит, до основного заболевания, требующего внимания.

Что с нами происходит, когда у нас болит живот, какой орган подает нам сигналы бедствия и когда стоит обратиться к врачу, а когда можно просто скорректировать диету - все эти вопросы хоть раз, но обязательно беспокоили каждого взрослого человека.

Поэтому Woman`sWorld поговорили с экспертами, чтобы разобрать несколько распространенных причин, по которым может болеть ваш живот, и получить советы по их лечению в домашних условиях.

3 распространенные причины боли в ЖКТ

Дискомфорт в животе может ощущаться по-разному в зависимости от причины. Вот как определить, что может стоять за болью в желудке.

Кислотный рефлюкс

Кислотный рефлюкс возникает, когда кислота из желудка попадает в пищевод, что часто приводит к ощущению покалывания или жжения в груди. Но у некоторых людей кислотный рефлюкс может также проявляться болью, которая возникает в верхней части желудка, говорит Триша Пасрича, доктор медицины, гастроэнтеролог и преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе.

Хотя кислотный рефлюкс может возникнуть и натощак, он часто возникает через некоторое время после еды, может быть, через 15–20 минут после еды, говорит доктор Пасрича. В таких случаях боль часто вызывается классическими триггерами рефлюкса, такими как острая пища или еда с томатами, например, спагетти или пицца, все с красным соусом.

Как лечить: Доктор Пасрича рекомендует принимать безрецептурные антациды, для устранения симптомов кислотного рефлюкса. Она также рекомендует поговорить с врачом, чтобы узнать, нужно ли вам скорректировать свой рацион, чтобы сдержать обострения.

Пищевая непереносимость

Пищевая непереносимость просто означает, что есть определенные продукты или ингредиенты, которые ваш организм с трудом переваривает, и употребление этих продуктов может вызвать у вас недомогание. Это плохое самочувствие часто проявляется в виде боли в животе, диареи и вздутия живота. (Это отличается от пищевого отравления, которое вызывается употреблением загрязненной пищи и обычно быстро возникает и проходит.

Доктор Пасрича говорит, что пищевая непереносимость очень распространена, особенно непереносимость лактозы (ваш организм не может расщеплять сахар, содержащийся в молочных продуктах) и непереносимость глютена (ваш организм испытывает трудности с перевариванием белка, содержащегося в пшенице).

Как лечить: Если вы постоянно испытываете дискомфорт после еды, доктор Пасрича предлагает вести дневник питания. Это может помочь вам отслеживать, какие продукты вызывают боль в животе. После того, как вы определите потенциальные триггеры, доктор Пасрича рекомендует поговорить с дипломированным диетологом или врачом, прежде чем исключать большие группы продуктов, чтобы убедиться, что вы предотвращаете боль в животе, не упуская при этом основные питательные вещества.

Синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника — это состояние, которое вызывает боль в животе, газы, вздутие живота, диарею и запоры. Люди с этим синдромом также могут заметить, что симптомы ухудшаются, когда они находятся в состоянии стресса.

Как лечить: доктор Пасрича говорит, что если вы испытываете боль в животе, и подозреваете, что это СРК, лучше всего обратиться к врачу, который может подтвердить диагноз. Если у вас есть это состояние, доктор Пасрича рекомендует принимать пищевые добавки с клетчаткой, такие как шелуха семян подорожника, чтобы помочь с запором. Соблюдение диеты при СРК, которая фокусируется на продуктах, которые с меньшей вероятностью вызывают боль в животе, также может облегчить симптомы.

Что еще может помочь: упражнения, говорит Марк Пиментель, доктор медицины, гастроэнтеролог. Это может показаться банальным, потому что упражнения рекомендуют помогают для всего, но упражнения на самом деле помогают движениям кишечника. Одна из проблем СРК заключается в том, что кишечник не очень хорошо координируется, и упражнения — это то, что вы можете делать дома, чтобы помочь.

Когда боль в животе является чрезвычайной ситуацией

Слабую боль в животе часто можно лечить домашними средствами, которые эксперты рекомендовали выше. Но если у вас сильная боль в животе, кровь в стуле или рвота кровью, важно немедленно обратиться к врачу.

Некоторые состояния, такие как аппендицит (который обычно начинается с боли в середине живота) или закупорка камнями в почках (которая вызывает острую боль в нижней части живота), могут потребовать хирургического вмешательства и привести к осложнениям, если не лечить их своевременно.

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