Болит голова – проверьте зрение: офтальмолог рассказал, какие проблемы с глазами могут быть причиной

Головная боль может являться проявлением многих патологий – как общих, так и зрительной системы. Так что если возникает такой симптом, нужно своевременно обратиться к специалисту для диагностики и лечения.

Если после обезболивающего головная боль не проходит, она появляется во вторую половину дня или ночью и невролог только разводит руками, сходите к офтальмологу. Часто корень зла кроется в проблемах со зрением. О причинах его появления и глазных болезнях-провокаторах расскажет офтальмолог клиники "Новое Зрение" Инна Бондарук.

Обычно сначала идут к семейному врачу или неврологу. И только потом, уже по направлению, к офтальмологу. Причем специалисту не обязательно направлять больного МРТ или УЗИ головы – часто на этапе опроса, сбора анамнеза опытный врач может понять, офтальмологического ли характера у пациента головная боль.

"Очные" причины головной боли

Зрительное перенапряжение. Такая боль возникает во второй половине дня – после обеда и ближе к вечеру, когда глаза устают. Он локализуется преимущественно в области надбровных дуг, может отдавать в виски.

Кто в группе риска:

люди, выполняющие работу, связанную с большой зрительной нагрузкой: офисные работники; представители медиа;

мастера бьюти-сферы, делающие маникюр, наращивают ресницы;

ювелиры;

врачи;

военные;

водители – из-за постоянной необходимости сосредотачиваться на дороге, знаках и участниках дорожного движения.

Острый приступ глаукомы. Резкое повышение глазного давления приводит к внезапной головной боли в области глаза, которая может отдавать в виске и затылок. Обычно появляется в вечернее или ночное время. Это может привести к сильному эмоциональному возбуждению, длительной зрительной нагрузке при плохом освещении, работе в положении, когда наклонена голова или туловище.

Острый приступ глаукомы является опасным состоянием, когда нужно срочно вызвать скорую, чтобы оказать неотложную помощь. Иначе есть угроза потерять зрение.

“По своему опыту расскажу, – делится офтальмолог Инна Бондарук. – Еще за учебу я дежурила на скорой в ночную смену. В 10 вечера к нам привезли женщину, которая жаловалась на сильную боль в глазу и голове. Она была так невыносима, что пациентка не давала прикоснуться к себе. Задав вопрос и сделав осмотр, мы поняли, что это острій приступ глаукомы и провели необходимые манипуляции”.

Астенопия – быстрая утомляемость глаз из-за рассмотрения мелких деталей на близком расстоянии. Расстройство относится к аккомодационным проблемам, когда сложно сфокусироваться на объектах, расположенных на разном расстоянии.

В группе риска люди с такими боленями:

миопией (близорукость);

астигматизмом;

гиперметропией (дальнозоркостью);

пресбиопией (возрастной дальнозоркостью);

люди, не применяющие средства коррекции зрения;

люди, работающие в ночные смены.

При пресбиопии в глазу устает цилиарная мышца, вызывая нарушение аккомодации. Чтобы включить ее в работу, приходится напрягать глаз еще сильнее. Однако из-за усталости мышца не может работать как следует, поэтому возникает головная боль. Похожая ситуация у дальнозорких.

В случае миопии есть свой нюанс. близорукие напрягаются, наоборот, когда пытаются сфокусировать зрение на дальних предметах.

Гигантоклеточный артериит (воспаление артерий). В зависимости от пораженного сосуда локализуется боль: при поражении затылочной артерии будет болеть в затылке, височной – в виске, глазной – будет происходить временное ухудшение зрения. Если безотлагательно не оказать помощь, можно ослепнуть на один глаз, ведь нарушается кровоснабжение сетчатки.

Кто в группе риска:

люди старческого возраста;

те, у кого проблемы с сосудами;

имеют нарушение холестеринового обмена (холестериновые бляшки);

гипертоники

Чаще страдает височная артерия, поэтому в 60% случаев боль ощущается в височном участке.

Эндокринные глазные проблемы. При эндокринной орбитопатии происходит опущение верхнего века или глазное яблоко, напротив, выпячивается вперед и возникают головные боли (в участке за глазом, например). Это объясняется напряжением и усталостью, ведь больному приходится сильно напрягаться, чтобы рассмотреть какой-нибудь объект.

Кто в группе риска:

люди, имеющие патологии щитовидной железы, отеки вокруг глаз вне зависимости от периода суток.

Здесь важен мультидисциплинарный подход, сотрудничество офтальмолога и эндокринолога.

Опухоли. Чаще орбитальная локализация может ухудшать зрение, давать боль в глазу, которая отдается в голову – в висок или затылок.

Инна Бондарук рассказывает о случае из практики: “Обратился к нам молодой парень, 3 месяца ходил по разным офтальмологам. У него был красный глаз, который слезился, болел, и эта боль отдавала в голову, а именно – в височный участок. К сожалению, никто из районных специалистов не предположил, что у пациента может быть опухоль, при этом у больного уже начало ухудшаться зрение. Когда мы сделали МРТ-обследование, обнаружили за глазом новообразование, которое давило на глаз, из-за чего и была боль”.

В таких случаях офтальмолог работает с нейрохирургом, чтобы удалить опухоль.

Контузия. из-за войны такие случаи головной боли учащаются. Чувствуется он в ушах, глазах, висках. Если происходит перелом основания черепа, то возникает характерный признак – симптом очков: гематомы в области глаз. Тогда пострадавшего нужно везти в стационар, потому что это неотложное состояние, требующее срочной помощи.

Кто в группе риска:

люди, попавшие в эпицентр взрывов и получившие контузию из-за ударной волны.

Следует отметить, что боль может появиться и через 2-3 часа после травмы.

Если болит глаз, рекомендуется обследование офтальмолога. Он исследует, нет ли повреждения глаза.

Поражение тройничного нерва вирусного характера. Оно дает выраженную боль в области лица, в частности виски, лба, глаза, причем так сильна, что человек не дает прикоснуться к этому месту. Больной может жаловаться на ухудшение зрения, слезотечение, покраснение глаза. В этом случае при осмотре офтальмолог видит характерные изменения в роговице, которая имеет много поражающихся нервных окончаний, ведь вирус III типа (герпеса) живет в нервных волокнах.

Кто в группе риска:

пожилые люди, которые в детстве или подростковом возрасте переболели ветрянкой. Этот герпесвирус остается в организме (нервной системе) навсегда и при неблагоприятных обстоятельствах, в частности снижение иммунитета, снова активизируется, в результате чего развивается опоясывающий герпес.

Поражение тройничного нерва может иметь и неврологический характер, например от кондиционера или сквозняка. Тогда это состояние лечит невролог.

Что делать, когда возникает боль из-за перенапряжения глаз

1. Прежде всего – прийти на консультацию к офтальмологу, чтобы понять причину этой боли. Исследовать нет ли нарушения рефракции, астигматизма, пресбиопии. Получить рекомендации, как помочь в том или ином случае.

2. Делать перерывы при работе с компьютером. Выполняйте правило 3-х двадцаток: 20 минут взаимодействуете с гаджетом, 20 секунд отдыхаете и смотрите на расстояние не менее 20 футов (5-6 метров). Взгляните, например, в окно, на соседний дом, дерево, чтобы расслабить мышцы глаза.

3. Выполнять упражнения для глаз, уменьшающие зрительное напряжение. Часто и быстро поморгайте, посмотрите на дальний объект, затем на близкий и снова на дальний, переводите взгляд вправо-влево, вверх-вниз, сделайте движения глазами по кругу.

4. Умыться обыкновенной водой. Для эффекта тонизации можно чередовать тёплую и холодную.

5. Сделать зарядку. Для улучшения кровообращения в глазах и головном мозге разминайте плечи, двигайте руками, шеей, наклоняйте голову в разные стороны. Только выполняйте упражнения нерезко, в спокойном темпе, чтобы не было головокружения.

На самом деле, эти советы несложны и много времени не отнимут, а вот пользы принесут много.

Помощь при головной боли

Уж понятно, если боль мучает часто и таблетки бездействуют, нужно проверить зрение у офтальмолога.

Кстати, этот специалист увидит и другие проблемы, приводящие к боли в затылочной зоне, висках, а также головокружению. Речь идет о гипертонии. Тогда в сосудах сетчатки возникают специфические изменения, не свойственные ни одному заболеванию – ни глазам, ни общим болезням организма. Офтальмолог порекомендует производить замеры артериального давления и с результатами обратиться к терапевту или кардиологу для назначения соответствующей терапии.

Кроме того, офтальмолог может заметить патологию щитовидки. Признаком некоторых эндокринных нарушений характерны изменения глаз.

Итак, если головная боль появляется из-за проблем рефракции, врач подберет способ коррекции зрения – очки, контактные линзы или оперативные методы. И даст рекомендации, как предотвратить его возникновение.

Главные советы:

Начните с хорошего освещения в комнате или на рабочем месте.

Делайте перерывы, зарядку глаз, умывайтесь, чтобы снять перенапряжение.

Бывайте на свежем воздухе, особенно это важно детям, чтобы предупредить гипоксию.

В летний период защищайте глаза солнцезащитными очками с высоким SPF (UV 400). “Очень часто пациенты жалуются на то, что не переносят яркий свет – у них начинается головная боль. Поэтому я рекомендую им носить солнцезащитные очки, – говорит Инна Бондарук. – К тому же они защищают сетчатку, а у пациентов постарше предотвращают развитие катаракты”.

Если врач обнаружил слабость цилиарной мышцы, то кроме занятий на дому можно проходить курсы специальных упражнений на тренажерах – аппаратное лечение.

Гипертоникам следует контролировать давление и обращаться к кардиологу или терапевту, когда назначенная терапия перестает действовать.

Тем, кто болеет глаукомой раз в месяц-полтора измерять у офтальмолога внутриглазное давление.

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