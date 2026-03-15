Акупунктура — одна из древнейших практик традиционной китайской медицины. Она существует уже тысячи лет и сегодня активно используется не только в Азии, но и в современных медицинских центрах по всему миру, об этом рассказало издание Cleveland Clinic. Но несмотря на популярность метода, у многих возникает логичный вопрос, больно ли это.

Большинство пациентов удивляются после первой процедуры, ведь ожидают значительно более сильных ощущений. На самом деле акупунктура часто не вызывает боли или же ощущения настолько легкие и краткосрочные, что их легко игнорировать.

Больно ли делать акупунктуру

Иногда во время введения иглы человек может почувствовать легкое покалывание или короткий щипок. Но в целом процедура считается почти безболезненной.

Исследования показывают, что только около 3,75% пациентов сообщают о боли в месте введения иглы. Более того, в исследовании с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 21 года акупунктуру описали как «почти безболезненную и переносимую» процедуру.

Многие люди сравнивают ее с уколами или забором крови, но это совершенно разные ощущения.

Разница между обычными иглами и для акупунктуры

Секрет комфортной процедуры в самих иглах. Для акупунктуры используют филиформные иглы, которые значительно отличаются от обычных медицинских:

Они намного тоньше. Их толщина примерно равна человеческому волосу.

Они не полые, обычные иглы имеют отверстие для введения лекарств или забора крови.

Вводятся неглубоко, в большинстве случаев они проникают только в верхние слои кожи.

Специалисты объясняют, что в отверстие стандартной медицинской иглы можно поместить четыре-пять акупунктурных игл. Именно поэтому ощущения во время процедуры значительно мягче.

Что чувствует человек во время процедуры

Интересно, что многие пациенты вообще ничего не чувствуют. Иногда возможны легкие ощущения, такие как:

короткий щипок

легкое покалывание

ощущение тяжести в мышце

мягкое тепло или пульсация

Если человек испытывает дискомфорт, он обычно проходит за несколько секунд. В случае более сильного ощущения акупунктурист может просто изменить положение иглы.

Чувствительность определенных точек

Наше тело имеет зоны, в которых ощущения могут быть более выраженными.

Иногда специалист намеренно вводит иглу в определенную мышцу, чтобы снять напряжение или боль. В таком случае может появиться ощущение тяжести или легкого покалывания.

Нервные окончания. Некоторые части тела, например, пальцы, уши или стопы, содержат больше нервных окончаний, поэтому могут быть немного чувствительнее.

Воспаленные участки. Если есть травма или воспаление, эта зона может реагировать на иглу сильнее.

Кровеносные сосуды Иногда после введения иглы может появиться маленькая капля крови, но это случается редко и не требует даже пластыря.

Многие люди нервничают перед первой процедурой, особенно те, кто боится игл. Но после того, как пациенты видят, насколько тонкие эти иглы, страх быстро исчезает. Большинство людей после первого опыта понимают, что процедура значительно комфортнее, чем они ожидали. Именно поэтому многие пациенты возвращаются на следующие сеансы.

Акупунктура может звучать необычно или даже немного страшно, но на практике она часто оказывается гораздо более мягкой процедурой, чем кажется. Очень тонкие иглы, неглубокое введение и опыт специалиста делают ее практически безболезненной для большинства людей.

Если вы давно интересовались акупунктурой, но колебались из-за страха боли, возможно, стоит просто поговорить со специалистом и узнать больше о процедуре. Так что вполне вероятно, что после первого сеанса вы удивитесь, насколько это было легко.