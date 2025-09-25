Большие мышцы: как на них реагируют мужчины и женщины

Большие мышцы: почему они волнуют и женщин, и мужчин / © Credits

В современном мире мускулистое телосложение привлекает внимание не только на спортивных площадках или в фитнес-залах. Большие мышцы интересуют и мужчин, и женщин, но по разным причинам, одни видят в них символ здоровья и силы, другие — сигнал доминирования и конкурентоспособности. Почему люди так внимательно оценивают мышцы, какие группы важнее всего для привлекательности и что это говорит о нашем здоровье и социальных взаимоотношениях рассказало издание Psychology Today

Мышцы привлекают внимание

Исследования показывают, что люди почти мгновенно оценивают силу других. В эксперименте 187 участников просматривали фотографии 64 мужчин без рубашек всего 0,03 секунды. После этого они оценивали, насколько сильными кажутся мужчины. Результаты оказались интересными, ведь оценки людей коррелировали с реальным показателем силы.

Итак, мускулистое телосложение мгновенно говорит окружающим о физической мощи и доминантности, а это влияет на социальные взаимодействия еще до того, как начинается разговор.

Мышцы как символ привлекательности

Также в этом исследовании 141 женщина оценивала различные мужские типы телосложения по привлекательности, где максимальная оценка — 9 баллов:

Мускулистый — 6,97

Подтянутый — 6,87

Сильно атлетичный — 6,37

Стройный — 5,42

Средний — 4,28

Полный — 2,95

Женщины чаще выбирали мускулистых мужчин для краткосрочных отношений, даже если не было таких черт как доверие, эмоциональная близость для длительных отношений. Это объясняется тем, что мышцы являются физическим индикатором генетического здоровья и силы.

Мышцы пугают конкурентов

Для мужчин мускулистое телосложение другого мужчины часто является сигналом доминирования и потенциальной угрозы. В эксперименте участники оценивали, насколько вероятно мужчина победит в физическом конфликте. Оказалось, что физическая мощь была лучшим предсказанием сексуального успеха мужчин, чем их привлекательность для женщин.

Эволюционно такие мужские черты как сильные мышцы, глубокий голос, борода, формировались не только из-за привлекательности для женщин, а из-за конкуренции между мужчинами за ресурсы и партнерш.

Мышцы — индикатор здоровья

Мышцы показывают не только силу, но и физическое здоровье и выносливость.

Мужчины, которые могут выполнить 40 отжиманий и более, имеют на 96% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, кто делает меньше 10.

Отжимания лучше влияют на здоровье сердца, чем время проведенное на беговой дорожке.

Это подтверждает гипотезу, что сильное тело — это не только эстетика, а реальный маркер выносливости и физического здоровья.

Ключевые мышцы привлекательности

В одном из исследований было опрошено более 500 женщин и 900 мужчин относительно приоритетности развития различных мышц:

Топ-5 мышц по оценкам женщин:

Косые мышцы живота Ягодичные мышцы Прямые мышцы живота Бицепсы Плечи

Женщины предпочитают мышцы, которые трудно развивать, а мужчины предпочитают еще больший размер, что частично объясняет их стремление к доминированию и самоутверждению через тренировки.

Мускулистое телосложение важно как для женщин, так и для мужчин — но по разным причинам:

Женщины оценивают ее как сигнал здоровья, силы и генетической пригодности.

Мужчины воспринимают мышцы конкурентов как признак доминирования и потенциальной угрозы.

Для всех мышцы являются индикатором физического здоровья и выносливости.

Тренировка мышц не только улучшает внешность, но и укрепляет сердце, повышает силу и уверенность в себе. Итак, забота о мышцах — это больше чем эстетика, это инвестиция в здоровье и социальную уверенность.