Болят ноги: три совета, как облегчить свое состояние

Многие из нас страдают от болей в ногах, из-за которых мы не можем наслаждаться любимыми занятиями. Несколько простых советов могут помочь облегчить боль.

Подошвенный фасциит - одна из основных причин болей в ногах. , Он возникает, когда подошвенная фасция (соединительная ткань, проходящая по нижней части стопы) воспаляется и вызывает острую боль в пятке и своде стопы.

Справиться с этой болью могут помочь несколько простых советов, пишет Womans World.

Cделайте растяжку не вставая в постели

Первые шаги, которые вы делаете ежедневно, самые болезненные, так как фасция натягивается во время сна. Попробуйте начать свой день с растяжки. Потянитесь, когда проснетесь. Сядьте на край кровати и положите правую лодыжку на левое колено. Потяните пальцы правой ноги к голени, пока не почувствуете легкое растяжение. Задержитесь на 10 секунд; повторить 10 раз. Затем сделайте то же самое с противоположной ногой. Ежедневные упражнения на растяжку облегчают боль и способствуют исцелению

Купите стельки

Индивидуальные ортопедические стельки — это лучший способ лечения боли в пятке, хоть и достаточно дорогой. Но, оказывается недорогие ортопедические стельки из аптеки блокируют боль так же эффективно, как и стельки, сделанные на заказ врачом. Поддерживая свод стопы и смягчая воспаленную фасцию, вставки позволяют тканям заживать во время ходьбы.

Катайте по полу бутылку со льдом

Холодные ноги могут быть полезными — по крайней мере, когда речь идет об уменьшении боли при подошвенном фасциите. Утром положите в морозилку круглую пластиковую бутылку с водой. Когда вечером вы сидите в кресле с книгой или у телевизора, возьмите бутылку с замороженной водой и катайте ее взад-вперед по полу ногами, сосредоточив внимание на пятке и своде стопы.

Поначалу холод может вызывать дискомфорт, но со временем это поможет облегчить вашу боль. Выполнение этого упражнения в течение 20 минут значительно уменьшает боль на следующий день. Холод перед сном обеспечивает уменьшение боли на следующий день и даже уменьшает толщину воспаленной соединительной ткани подошвенного фасциита.

Конечно, если вас беспокоит боль в ногах, вам прежде всего стоит проконсультироваться с врачом.

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