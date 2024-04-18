Борется с болезнями и раковыми клетками: врачи назвали 5 полезных свойств чая с материнкой

Оказывается, чай с материнкой (орегано) богат соединениями, которые защищают от болезней, борются с воспалениями и многим другим.

Орегано на вашей полке для специй является основой многих средиземноморских и итальянских рецептов. Действительно, слегка сладкая и острая трава может украсить практически любое блюдо - от пиццы и салата до омлетов и пасты, но ее также можно заварить в восхитительный, полезный для здоровья чай.

Womans world подробно рассказал о преимуществах чая с материнкой и объяснил, как включить его в свой рацион.

Что такое чай с материнкой

Чай с материнкой (орегано) — это травяной напиток, содержащий сушеные или свежие листья орегано. Иногда это только листья, но некоторые смеси также включают дополнительные ингредиенты, такие как лимон, имбирь и другие травы, говорит София Дил, MS, диетолог.

5 преимуществ чая с материнкой для здоровья

Эта целебная трава имеет несколько научно обоснованных преимуществ, и вы можете получить пользу, выпив одну чашку чая с орегано.

Чай с орегано может уменьшить воспаление

Известно, что орегано содержит противовоспалительные компоненты, поэтому это хорошее дополнение к любой противовоспалительной диете, объясняет врач-натуропат Эми Ротенберг. Это впечатляет, поскольку уменьшение воспаления влияет на все: от потери веса до облегчения боли, улучшения психического здоровья, здоровья сердца и многого другого.

В частности, орегано содержит карвакрол, химическое вещество, которое придает орегано его уникальный аромат и вкус и, как было доказано, уменьшает отек и боль.

В одном научном обзоре описывалось благотворное влияние орегано на здоровье. Авторы исследования пришли к выводу, что соединения на основе орегано могут обеспечить новый подход к лечению ряда заболеваний, связанных с воспалениями, включая артрит, диабет и атеросклероз. Другой обзор показал, что карвакрол обладает большим противовоспалительным потенциалом. Несмотря на то, что исследование проводилось на животных моделях, исследователи говорят, что эти преимущества могут быть применимы и к людям.

5 полезных свойств чая с материнкой / Фото: Credits

Чай с материнкой борется с болезнями

Антиоксиданты — это природные соединения, содержащиеся в цельных продуктах, таких как фрукты, овощи и травы. Они помогают отслеживать и уничтожать свободные радикалы — молекулы, ответственные за болезни. Материнка и масло материнки особенно богаты антиоксидантами.

В одном из исследований оценивалось содержание антиоксидантов в 39 широко используемых травах и специях. Авторы пришли к выводу, что орегано имеет самую высокую концентрацию антиоксидантов и, следовательно, может быть очень полезным для предотвращения хронических заболеваний.

Чай с материнкой лечит кишечник

Карвакрол и тимол орегано (еще одно растительное соединение, содержащееся в чае материки) известны своими антимикробными свойствами. В частности, эти соединения могут помочь в борьбе с чрезмерным ростом вредных бактерий, которые могут нарушить баланс бактерий в кишечнике. Поскольку около 80% иммунной системы находится в кишечнике, здоровый баланс микробиоты имеет решающее значение.

София Дил говорит, что эти пробиотические бактерии играют решающую роль в поддержании здоровья кишечника, помогая пищеварению, укрепляя иммунную систему и производя необходимые питательные вещества.

Чай с материнкой может укрепить вашу иммунную систему

Еще одна потенциальная польза чая с орегано - повышенный иммунитет. Опять же, этот эффект можно отнести на счет тимола и карвакрола, содержащихся в материнке.

В одном из исследований было обнаружено, что масло орегано помогает уменьшить распространение некоторых вирусов в лабораторных условиях. В другом исследовании ученые пришли к выводу, что применение мази, настоянной на материнке, для заживления хирургических ран уменьшает количество вредных бактерий и снижает риск заражения.

Чай с орегано может помочь защитить от рака

Некоторые виды рака, такие как рак молочной железы, легких и колоректальный рак, особенно часто встречаются у женщин. И здесь чай с орегано может принести некоторую пользу. Фактически, несколько исследований в пробирках иллюстрируют способность травы останавливать распространение раковых клеток.

Исследование показало, что экстракт орегано останавливает рост раковых клеток толстой кишки и помогает их уничтожить. Другое исследование продемонстрировало как карвакрол (соединение, которое содержится в орегано) замедляет рост и распространение раковых клеток толстой кишки.

Чтобы сделать официальные выводы, необходимы дополнительные исследования, но одно можно сказать наверняка: чай с орегано обладает мощными целебными и защитными свойствами.

5 полезных свойств чая с материнкой / Фото: Credits

Как приготовить чай с материнкой

Вот как заваривать чай с материнкой.

Что вам понадобится:

сушеная материнка (орегано);

веточка свежей материнки или чайные пакетики с материнкой;

ситечко для чая;

один стакан кипятка.

Что делать:

Отмерьте 2 чайные ложки сушеной материнки (орегано) в ситечко для чая или поместите веточку свежего орегано в чайную чашку. Затем вскипятите 1 стакан воды и залейте им сухую или свежую материнку. Дайте воде настояться 3-5 минут и удалите растительные остатки. Добавьте мед, корицу или другой подсластитель по вкусу и пейте.

Если вы предпочитаете готовую смесь, просто залейте кипятком один или два пакетика чая с материнкой и дайте им настояться 3–5 минут. Затем достаньте чайные пакетики и пейте.

Сколько пить чая с материнкой

Чай с орегано может стать вкусным дополнением к утреннему распорядку, но не переусердствуйте. У некоторых людей возникает расстройство желудка, если они пьют слишком много чая с материнкой. 1-2 чашек в день должно быть достаточно.

Кому следует избегать чая с материнкой

Чай с орегано похож на другие травяные чаи тем, что представляет мало риска для здоровья. Однако это не для всех. Вам следует избегать чая с орегано, если у вас аллергия на материнку или любое другое растение семейства яснотковых, включая базилик, мяту, шалфей и лаванду, говорит доктор Ротенберг. Кроме того, избегайте этого, если у вас какой-либо тип нарушения свертываемости крови или за две недели до или после операции, поскольку орегано может усилить кровотечение. Не пейте чай с орегано, если вы принимаете препарат лития.

Дил рекомендует проконсультироваться с врачом перед употреблением чая с орегано, особенно если вы принимаете лекарства или имеете определенные заболевания. Ваш врач может определить, подходит ли вам чай с орегано, и дать индивидуальные рекомендации.

Другие способы получить пользу для здоровья от материнки

Добавление орегано в ваши блюда может принести аналогичную пользу для здоровья, говорит Дил. Сушеный орегано, как правило, содержит больше питательных веществ, чем свежий орегано, однако это зависит от того, как он обработан. Вы можете использовать в приготовлении пищи как сушеный, так и свежий орегано. Можно использовать орегано в томатных соусах, греческих салатах и пицце.

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