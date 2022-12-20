Борется с раком и не вызывает диабет: почему ученые решили реабилитировать картофель

Последнее время ученые стремятся вернуть хорошую репутацию некоторым продуктам, которые мы привыкли считать вредными. Так было доказано, что кофе скорее полезен, чем вреден, а шоколад может быть полезен не только черный, но и молочный. Сейчас вот ученые решили реабилитировать картофель.

Как сообщает The Sun, новое исследование, проведенное Центром биомедицинских исследований штата Луизиана, показало, что картофель не только богат ключевыми питательными веществами, но и не способствует развитию диабета 2 типа, как принято было считать раньше.

Ученые продемонстрировали, что, вопреки распространенному мнению, картофель не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы в крови. Люди, участвовавшие в исследовании, похудели, поедая картофель.

Другая группа ученых из Университета Эдит Коуэн в Австралии выяснила, что проблемы со здоровьем, связанные с картофелем, на самом деле могут быть связаны с тем, как люди его готовят и едят. Согласно их данным, вареный картофель не связан с повышенным риском диабета.

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И самые оптимистичные данные были получены учеными из Университета Адама Мицкевича в Познани, Польша. Эта группа исследователей обнаружила, что биологически активные соединения, называемые гликоалкалоидами, содержащиеся в картофеле, могут иметь потенциал для лечения рака.

И, поскольку картофель, похоже, ждет новая жизнь в качестве полезного продукта, давайте посмотрим, какой картофель наиболее полезен, какие питательные вещества содержит и как лучше всего готовить этот корнеплод, чтобы всех их сохранить.

Покупайте фиолетовый картофель и перестаньте его чистить

Картошка богата питательными веществами, но большая часть питательных веществ поступает из кожицы, поэтому картофель в мундире предпочтительнее, чем очищенный. Особенно много полезных веществ в сладком и фиолетовом картофеле. Как правило, чем ярче фрукты и овощи, тем выше в них концентрация питательных веществ.

Как картофель помогает бороться с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Картофель содержит ключевые витамины и минералы, в том числе почти 30 процентов рекомендуемой суточной нормы витаминов С и В6, а также калия, марганца, магния, фосфора, ниацина (В3, который помогает вашему организму превращать пищу в энергию) и фолиевой кислоты (В9).

Витамин С является антиоксидантом, а картофель содержит еще больше антиоксидантов в виде флавоноидов, каротиноидов и фенольных кислот. Антиоксиданты имеют решающее значение для уничтожения свободных радикалов (нестабильных частиц, которые могут повредить клетки) в организме, которые образуются в результате нормальных процессов в организме, а также диеты, стресса, курения, алкоголя, физических упражнений, лекарств и загрязняющих веществ. Со временем, если они начнут накапливаться, это может привести к заболеванию, включая рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Чем картофель полезен для кишечника

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Хороший кишечный микробиом жизненно важен для общего психического и физического здоровья, и картофель может помочь его улучшить. Картофель содержит резистентный крахмал, который не расщепляется организмом во время пищеварения и может достигать толстой кишки неповрежденным.

Крахмал по резистентности является пребиотиком, то есть его можно использовать в качестве топлива для питания полезных бактерий. Таким образом производятся жирные кислоты с короткой цепью, такие как бутират, которые обеспечивают источник энергии для клеток в толстой кишке. Было обнаружено, что бутират помогает справиться с воспалением и поддерживает здоровье кишечника.

Чтобы максимизировать резистентность крахмала, приготовьте картофельный салат и храните его в холодильнике. Содержание крахмала увеличивается по мере охлаждения картофеля.

Как картофель помогает похудеть

Картофель может быть отличным помощником в борьбе с аппетитом. Он содержит клетчатку, которая помогает нам чувствовать себя сытыми. Они также низкокалориен и практически не содержат жира - всего около 0,1 г на 100 г.

К сожалению, это не распространяется на чипсы, так как они обычно жарятся во фритюре в масле, которое увеличивает жир и калории, поэтому выбирайте вареные или запеченные картофельные блюда, если вы следите за своим весом.

Картофель - источник калия

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Картофель среднего размера содержит на 40% больше калия, чем обычный банан. Калий — это электролит, который поддерживает работу нервов и мышц, а также сводит на нет влияние натрия на повышение артериального давления. Исследования показывают, что это может улучшить ночной сон, поэтому было бы неплохо включить в свой ужин немного приготовленного на пару молодого картофеля или запеченного картофеля среднего размера.

Зачем нам нужен картофельный крахмал

Картофель хорош для того, чтобы держать вас в тонусе благодаря своему крахмалу. Крахмал — это тип углеводов, который расщепляется на глюкозу и обеспечивает быструю энергию для использования организмом, поэтому картофель — хороший источник калорий, если необходимо быстро и сытно поесть.

Крахмал, как правило, является нашим основным источником углеводов, но не переусердствуйте — он должен быть частью здоровой сбалансированной диеты. Употребление слишком большого количества углеводов может привести к увеличению веса и падению сахара в крови.

Как лучше всего готовить картофель

Картофель - продукт недорогой, чрезвычайно универсальный и может долго храниться в прохладном сухом темном месте. Картофель может быть полезным дополнением к сбалансированной диете, если его готовить на пару, варить или запекать и употреблять с кожурой.

Не добавляйте к нему сыр или насыщенные сливочные соусы. Вместо этого сбрызните их оливковым маслом и залейте греческим йогуртом с травами и чесноком.

И старайтесь все же ограничивать свои порции.

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