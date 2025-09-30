Ботокс не только против морщин: профессор объяснил, как инъекции снимают головную боль / © Associated Press

Мы привыкли думать, что ботокс — это исключительно косметическая процедура для разглаживания морщин. Но на самом деле этот метод имеет значительно более широкое медицинское применение. Уже более десяти лет ботулотоксин официально используется как средство профилактики хронической мигрени.

Профессор и доктор медицинских наук Вадим Билошицкий в разговоре для YouTube-канала Марички Падалко рассказал, как именно работает эта терапия, какие механизмы ее действия и кому она может помочь.

Что такое ботокс и как он работает

Ботулинический токсин типа А (ботокс) — это очищенный белок, который блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. В косметологии его вводят в небольшие мышцы лица, чтобы уменьшить их активность и, соответственно, морщины.

В неврологии же ботокс имеет другую цель. При хронической мигрени он вводится в зоны, связанные с болевыми путями: лоб, виски, затылок, шея и трапециевидные мышцы.

Механизм действия:

блокирует высвобождение нейромедиаторов боли;

снижает активность болевых рецепторов тройничного нерва;

уменьшает напряжение мышц, которое может быть триггером боли;

тормозит развитие воспалительных реакций в мозговых оболочках.

В результате пациенты испытывают меньшую частоту приступов, снижение их интенсивности и облегчение лечения, если приступ все же возникает.

Когда ботокс применяют для лечения мигрени

Профессор рассказал, что ботокс используется для пациентов с хронической мигренью — то есть, когда головная боль беспокоит 15 и более дней в месяц, из которых не менее 8 дней имеют типичные признаки мигрени.

Этот метод не подходит для людей с редкими приступами, ведь он имеет смысл только при частых и изнурительных болях, которые не поддаются стандартному лечению.

Как происходит процедура

Врач делает серию инъекций в определенные участки головы и шеи.

Обычно это 31 укол в 7 основных зон (лоб, межбровье, виски, затылок, шея и плечи).

Сеанс длится около 15-20 мин и не требует наркоза.

Эффект развивается постепенно и длится в среднем 3 месяца.

Процедуру нужно повторять каждые 12 недель, ведь действие препарата со временем уменьшается.

Преимущества ботокс-терапии при головной боли

Уменьшает количество дней с болью (снижение в среднем на 8-9 дней в месяц).

Облегчает течение приступов: они становятся менее интенсивными.

Снижает потребность в обезболивающих препаратах, а это особенно важно, ведь чрезмерное употребление лекарств может вызвать «медикаментозную головную боль».

Имеет мало побочных эффектов и хорошо переносится большинством пациентов.

Риски и побочные эффекты

Ботулотоксин считается безопасным средством, но как и любое медицинское вмешательство, он может иметь побочные эффекты:

легкая боль или отек в месте инъекции;

временное ощущение скованности мышц;

очень редко — аллергические реакции.

Серьезные осложнения встречаются крайне редко, особенно если процедуру проводит опытный врач-невролог.

Важность этого метода для женщин

Женщины страдают от мигрени втрое чаще мужчин, это связано с гормональными колебаниями (менструальный цикл, беременность, менопауза). Для многих пациенток мигрень становится настоящей проблемой, которая мешает работе, семейной жизни и отдыху.

Ботокс-терапия может стать выходом, когда:

приступы слишком частые и изнурительные;

лекарства помогают недостаточно или вызывают побочные эффекты;

есть риск развития зависимости от обезболивающих.

Другие методы профилактики мигрени

Важно понимать, что ботокс — лишь один из вариантов. Современная неврология предлагает несколько подходов:

Таблетированные препараты

антидепрессанты (некоторые виды);

противоэпилептические средства;

бета-блокаторы (лекарства против давления, которые снижают частоту приступов).

Изменение образа жизни

регулярный сон;

избегание триггеров (стресс, алкоголь, пропуск приема пищи);

физическая активность (кардиотренировки 3 раза в неделю).

Современные биологические препараты

инъекции антител к CGRP, которые блокируют главный механизм развития мигрени.

Ботокс — это не только средство красоты, но и эффективный метод контроля хронической мигрени. Он уменьшает количество и интенсивность приступов, помогает избежать чрезмерного приема лекарств и улучшает качество жизни.

Но это не универсальный рецепт, решение о применении ботокса принимает врач после детального обследования.

«Мы не лечим мимические морщины, мы лечим головную боль», — отмечает профессор Вадим Билошицкий. Для многих людей этот метод становится настоящим спасательным кругом.

