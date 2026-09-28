Ботокс против пота: какие зоны лечат с помощью инъекций и когда можно ожидать результат

Ботокс против пота: как это работает / © Credits

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Потоотделение — абсолютно естественный процесс, помогающий организму регулировать температуру. Однако для людей с повышенной потливостью даже обычный день может превратиться в постоянное переживание из-за мокрых пятен на одежде, запаха и ощущения дискомфорта, об этом сообщило издание Cleveland Clinic.

В таких случаях одним из вариантов лечения может стать ботулотоксин — тот самый ботокс, который используют в косметологии для разглаживания морщин.

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Ботокс уменьшает потливость

Ботулотоксин блокирует передачу сигналов от нервов к потовым железам. В норме нервные окончания выделяют химическое вещество ацетилхолин, которое «сообщает» потовым железам, что пришло время работать.

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После введения ботулотоксина этот сигнал блокируется, поэтому железы в обработанной зоне вырабатывают значительно меньше пота. Инъекции могут снизить потоотделение в подмышечных впадинах до 87%.

Где можно делать такие инъекции

Ботулотоксин можно использовать для лечения повышенной потливости подмышек или гипергидроза. Обычно к этому методу прибегают, если сильные антиперспиранты и другие способы не дают достаточного результата.

Врачи также могут вводить ботулотоксин в ладони, стопы, лицо, кожу головы и область под грудью. В таких случаях это называется применением вне официально утвержденных показаний.

Чаще всего процедуру проводят именно в подмышечных впадинах, ведь там она обычно менее болезненна, а риск побочных эффектов ниже, чем при работе с ладонями или стопами.

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Как проходит процедура

Врач делает серию небольших инъекций очень тонкой иглой непосредственно под кожу. Для подмышек обычно требуется около 15–25 уколов. Для ладоней и стоп их может быть больше, а для лица — меньше. Вся процедура обычно занимает до 30 минут.

Большинство людей описывают это ощущение скорее как короткое покалывание или укол, чем как сильную боль. Ладони и стопы могут быть более чувствительными. При необходимости врач может применить лед или обезболивающий крем.

Когда будет результат

Первые изменения могут стать заметными уже в течение 24 часов, а максимальный эффект обычно достигается через одну-две недели.

В среднем сухость сохраняется около шести месяцев, хотя у некоторых людей снижение потоотделения может сохраняться до года. В области подмышек эффект обычно длится дольше, чем в других зонах.

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Плюсы и минусы

Главное преимущество процедуры — значительное уменьшение потоотделения именно там, где оно мешает больше всего. Это может означать меньше пятен на одежде, меньше беспокойства из-за запаха и больше уверенности в повседневной жизни. К тому же процедура быстрая и не требует госпитализации.

Однако эффект не является постоянным, поэтому инъекции придется повторять. Еще один минус — стоимость. Среди возможных побочных эффектов — покраснение, отек, синяки или боль в области инъекций. При введении в ладони иногда возникает временная слабость кистей.

Ботулотоксин может стать хорошим вариантом для людей, которым повышенная потливость мешает жить комфортно, а обычные средства не помогают. В то же время это медицинская процедура, поэтому перед её проведением следует проконсультироваться с врачом.

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