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Ботулизм — яд, который можно не заметить: опасные продукты и первые симптомы
Домашние консервы, маринованные грибы, вяленая рыба и косметологические инъекции — в определенных ситуациях всё это может быть связано с ботулизмом — редким, но чрезвычайно опасным заболеванием, которое способно вызвать паралич мышц, остановку дыхания и смерть.
Ботулизм — это не обычное пищевое отравление, которое можно просто переждать, его вызывает ботулотоксин — один из самых сильных известных природных ядов, поражающий нервную систему, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Коварство заболевания заключается в том, что первые проявления могут казаться незначительными, однако состояние человека может быстро ухудшаться. Поэтому знать основные симптомы и источники опасности важно абсолютно каждому.
Что такое ботулизм и откуда он берется
Заболевание возникает из-за токсина, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum, а в отдельных случаях — Clostridium butyricum и Clostridium baratii. Эти бактерии широко распространены в окружающей среде. Они образуют споры — своеобразную защитную оболочку, которая помогает им выживать даже в неблагоприятных условиях. Сами по себе споры обычно не представляют опасности для большинства людей, однако при определенных условиях могут активизироваться и начать вырабатывать токсин.
Особенно благоприятной средой для этого становятся продукты с низкой кислотностью, небольшим содержанием соли и сахара, которые хранятся в условиях отсутствия доступа кислорода. Именно поэтому неправильно приготовленные домашние консервы, маринованные и ферментированные продукты могут стать источником заражения.
Виды ботулизма
Выделяют 5 основных форм заболевания:
Пищевой ботулизм. Развивается после употребления пищи, уже содержащей ботулотоксин. Чаще всего источником становятся неправильно законсервированные или хранившиеся домашние продукты. В то же время зараженные продукты могут встречаться и в магазине.
Раневой ботулизм. Возникает, когда бактериальные споры попадают в рану и начинают вырабатывать токсин. К группе повышенного риска относятся, в частности, люди, употребляющие инъекционные наркотики, а также те, кто получил серьезные травмы или перенес операцию.
Детский ботулизм. Развивается, когда споры попадают в кишечник младенца, прорастают и начинают вырабатывать токсин. Особенность этой формы — незрелая кишечная микрофлора малышей, которая ещё не способна достаточно эффективно противостоять бактериям.
Ятрогенный ботулизм. Может возникнуть из-за чрезмерной дозы ботулотоксина, введенной в косметических или медицинских целях, например, во время процедур по разглаживанию морщин или лечению мигрени.
Кишечная токсикоинфекция у взрослых. Очень редкая форма, при которой споры попадают в кишечник взрослого человека, размножаются и вырабатывают токсин. Причины её возникновения до сих пор недостаточно изучены.
Симптомы ботулизма
Ботулотоксин воздействует на нервную систему, нарушая передачу сигналов от нервов к мышцам. В результате возникает мышечная слабость, которая может прогрессировать до паралича. Среди наиболее распространенных симптомов:
затрудненное глотание
мышечная слабость
двоение в глазах
опущение век
затуманенное зрение
невнятная, нечеткая речь
трудности с движением глаз
затрудненное дыхание
При пищевом ботулизме также могут наблюдаться тошнота, рвота, боли в животе и диарея.
Особое внимание следует уделять младенцам, ведь у них заболевание может проявляться запорами, плохим аппетитом, слабым или необычным плачем, опущением век, снижением выраженности мимики и вялой реакцией зрачков на свет.
Важно: симптомы не обязательно проявляются все одновременно, поэтому отсутствие некоторых признаков не исключает ботулизма.
Когда нужно срочно обратиться к врачу
Ботулизм — это неотложное медицинское состояние, и самая большая опасность заключается в том, что токсин может парализовать мышцы, отвечающие за дыхание. Без своевременного лечения это представляет угрозу для жизни.
Если у вас или у вашего ребенка появились симптомы, характерные для ботулизма, немедленно обратитесь за медицинской помощью или отправляйтесь в отделение неотложной помощи. Не ждите, пока состояние ухудшится, и не пытайтесь лечиться самостоятельно.
Ботулизм — это тот случай, когда осторожность на кухне может буквально спасти жизнь. Следует очень внимательно относиться к домашним консервам, грибам, рыбе и продуктам, приготовленным с нарушением технологии хранения. Не пробуйте подозрительные консервы, даже если они имеют нормальный вид и запах, ведь наличие ботулотоксина невозможно определить по вкусу, аромату или внешнему виду продукта. И главное — при первых подозрительных симптомах не теряйте времени, при ботулизме скорость обращения за медицинской помощью имеет решающее значение.