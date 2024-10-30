Бронхит и обычная простуда: в чем разница

Осенью и зимой заболевания дыхательных путей становятся привычным явлением и иногда сложно определить являются ли ваши симптомы следствием обычной простуды и бронхита или другой инфекции.

Чтобы правильно оценить свое состояние, важно понимать разницу между этими заболеваниями, ведь у инфекций верхних и нижних дыхательных путей могут схожие симптомы. Издание healthline рассказало, что необходимо знать, чего ожидать и своевременно реагировать, если симптомы ухудшаются.

Основные симптомы бронхита и простуды

У бронхита и простуды разная природа, хотя их проявления могут совпадать. Бронхит – это инфекция нижних дыхательных путей, тогда как простуда поражает верхние дыхательные пути.

Симптомы бронхита

Заложенность в груди

Насморк или заложенный нос

Легкая лихорадка

Хрипы или свист при дыхании

Кашель с выделением слизи

Усталость

Возможны также озноб и боли в теле, особенно во время острого бронхита, который может возникнуть внезапно.

Симптомы простуды

Простуда развивается постепенно, появляются первые признаки, например щекотание в горле. На начальной стадии простуды возникают:

Заложенность носа

Чихание

Кашель

Охриплость

Симптомы могут ухудшиться, появляются головные боли, усталость, боли в теле и иногда повышается температура. Кашель часто задерживается после исчезновения других симптомов.

Причины бронхита и простуды

Оба заболевания часто возникают в результате респираторных вирусов, хотя причины могут отличаться.

Причины бронхита

Острый бронхит может быть вызван вирусной инфекцией, хотя бактериальные инфекции тоже встречаются. Острый бронхит может развиться из-за вдыхания раздражающих веществ, таких как загрязненный воздух, пыль, дым.

Причины простуды

Вирусы – основные виновники простуды. Самый распространенный из них – риновирус, но причинами простуды также являются:

Вирусы парагриппа

Аденовирусы

Человеческие коронавирусы

Энтеровирусы

Метапневмовирус человека

Факторы риска

Бронхит

Любой может заболеть бронхитом, однако риск повышается у людей, перенесших вирусные или бактериальные инфекции. Ему особенно подвержены пожилые люди, маленькие дети, курильщики и люди с заболеваниями сердца или легких.

Простуда

Простуда поражает большинство людей, часто зимой. Взрослые простужаются от двух до четырех раз в год, в то время как дети подвергаются риску чаще. Ослабленная иммунная система, курение, стресс и недосыпание также могут увеличить вероятность заболевания.

Лечение бронхита и простуды

В большинстве случаев лечение обоих заболеваний предполагает схожие методы для уменьшения симптомов.

Лечение бронхита

Острый бронхит часто проходит самостоятельно, но:

Пейте много жидкости

Отдыхайте

Используйте увлажнитель воздуха для облегчения дыхания.

Принимайте безрецептурное лекарство для обезболивания и угнетения кашля

Лечение простуды

Лекарства против простуды не существует, поэтому основное внимание уделяется облегчению симптомов. Симптомы простуды могут продолжаться от двух дней до двух недель. Лучшее лечение – отдых и много питья. Для уменьшения симптомов можно принимать безрецептурное лекарство.

Профилактика бронхита и простуды

Предотвратить заболевание помогает ограничение контакта с микробами, например, частое мытье рук, избегание касания лица, соблюдение правил гигиены. Эти привычки помогут избежать как простуды, так и бронхита.

Может ли простуда перерасти в бронхит

Осложнения, связанные с инфекциями верхних дыхательных путей могут привести к бронхиту или даже пневмонии. Важно обращать внимание на длительность и характер симптомов, чтобы вовремя выявить возможные осложнения.

Как отличить бронхит от других заболеваний

Симптомы гриппа, COVID и других респираторных инфекций могут быть схожими. Различия состоят в возбудителях и характерных симптомах, таких как лихорадка при гриппе или проблемы с дыханием при COVID. Для диагностики важно обращаться к врачу.

Может ли пневмония походить на бронхит.

Пневмония и бронхит поражают разные части дыхательной системы. При пневмонии воспаляются альвеолы в легких, что обычно сопровождается более серьезными симптомами, такими как высокая температура и озноб.

Бронхит и простуда имеют определенные общие симптомы, но отличаются возбудителями, интенсивностью и характером проявлений. Если у вас появились симптомы, которые не улучшаются или даже ухудшаются, обратитесь к врачу.

Читайте также: