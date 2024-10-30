Бронхит и обычная простуда: в чем разница

Осенью и зимой заболевания дыхательных путей становятся привычным явлением и иногда сложно определить являются ли ваши симптомы следствием обычной простуды и бронхита или другой инфекции.
Чтобы правильно оценить свое состояние, важно понимать разницу между этими заболеваниями, ведь у инфекций верхних и нижних дыхательных путей могут схожие симптомы. Издание healthline рассказало, что необходимо знать, чего ожидать и своевременно реагировать, если симптомы ухудшаются.
Основные симптомы бронхита и простуды
У бронхита и простуды разная природа, хотя их проявления могут совпадать. Бронхит – это инфекция нижних дыхательных путей, тогда как простуда поражает верхние дыхательные пути.
Симптомы бронхита
- Заложенность в груди
- Насморк или заложенный нос
- Легкая лихорадка
- Хрипы или свист при дыхании
- Кашель с выделением слизи
- Усталость
- Возможны также озноб и боли в теле, особенно во время острого бронхита, который может возникнуть внезапно.
Симптомы простуды
Простуда развивается постепенно, появляются первые признаки, например щекотание в горле. На начальной стадии простуды возникают:
- Заложенность носа
- Чихание
- Кашель
- Охриплость
Симптомы могут ухудшиться, появляются головные боли, усталость, боли в теле и иногда повышается температура. Кашель часто задерживается после исчезновения других симптомов.
Причины бронхита и простуды
Оба заболевания часто возникают в результате респираторных вирусов, хотя причины могут отличаться.
Причины бронхита
Острый бронхит может быть вызван вирусной инфекцией, хотя бактериальные инфекции тоже встречаются. Острый бронхит может развиться из-за вдыхания раздражающих веществ, таких как загрязненный воздух, пыль, дым.
Причины простуды
Вирусы – основные виновники простуды. Самый распространенный из них – риновирус, но причинами простуды также являются:
- Вирусы парагриппа
- Аденовирусы
- Человеческие коронавирусы
- Энтеровирусы
- Метапневмовирус человека
Факторы риска
Бронхит
Любой может заболеть бронхитом, однако риск повышается у людей, перенесших вирусные или бактериальные инфекции. Ему особенно подвержены пожилые люди, маленькие дети, курильщики и люди с заболеваниями сердца или легких.
Простуда
Простуда поражает большинство людей, часто зимой. Взрослые простужаются от двух до четырех раз в год, в то время как дети подвергаются риску чаще. Ослабленная иммунная система, курение, стресс и недосыпание также могут увеличить вероятность заболевания.
Лечение бронхита и простуды
В большинстве случаев лечение обоих заболеваний предполагает схожие методы для уменьшения симптомов.
Лечение бронхита
Острый бронхит часто проходит самостоятельно, но:
- Пейте много жидкости
- Отдыхайте
- Используйте увлажнитель воздуха для облегчения дыхания.
- Принимайте безрецептурное лекарство для обезболивания и угнетения кашля
Лечение простуды
Лекарства против простуды не существует, поэтому основное внимание уделяется облегчению симптомов. Симптомы простуды могут продолжаться от двух дней до двух недель. Лучшее лечение – отдых и много питья. Для уменьшения симптомов можно принимать безрецептурное лекарство.
Профилактика бронхита и простуды
Предотвратить заболевание помогает ограничение контакта с микробами, например, частое мытье рук, избегание касания лица, соблюдение правил гигиены. Эти привычки помогут избежать как простуды, так и бронхита.
Может ли простуда перерасти в бронхит
Осложнения, связанные с инфекциями верхних дыхательных путей могут привести к бронхиту или даже пневмонии. Важно обращать внимание на длительность и характер симптомов, чтобы вовремя выявить возможные осложнения.
Как отличить бронхит от других заболеваний
Симптомы гриппа, COVID и других респираторных инфекций могут быть схожими. Различия состоят в возбудителях и характерных симптомах, таких как лихорадка при гриппе или проблемы с дыханием при COVID. Для диагностики важно обращаться к врачу.
Может ли пневмония походить на бронхит.
Пневмония и бронхит поражают разные части дыхательной системы. При пневмонии воспаляются альвеолы в легких, что обычно сопровождается более серьезными симптомами, такими как высокая температура и озноб.
Бронхит и простуда имеют определенные общие симптомы, но отличаются возбудителями, интенсивностью и характером проявлений. Если у вас появились симптомы, которые не улучшаются или даже ухудшаются, обратитесь к врачу.
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