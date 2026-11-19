Брови становятся реже после 40 лет / © Credits

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Мы привыкли говорить о возрастных изменениях кожи, появлении морщин и потере упругости, однако есть ещё одна деталь, которая незаметно меняет наше лицо — брови. Они становятся тоньше, светлее, теряют густоту, а их кончики как будто постепенно исчезают. И если раньше достаточно было нескольких движений пинцетом, то теперь на помощь приходят карандаш, гель и терпение.

Издание HELLO! обращает внимание на то, что брови могут заметно поредеть, и попыталось выяснить, действительно ли перименопауза может стать причиной этого.

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С возрастом брови становятся более редкими

На выпадение и истончение бровей и ресниц могут влиять различные факторы:

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стресс

травмы

нарушения функции щитовидной железы

аутоиммунные заболевания

некоторые лекарства

естественное старение

Особую роль играют гормоны. Во время перименопаузы и менопаузы уровень эстрогена постепенно снижается. А этот гормон помогает поддерживать здоровый цикл роста волос, а именно: удлиняет фазу активного роста, способствует густоте и толщине волосков.

Когда уровень эстрогена снижается, волосы могут быстрее редеть. К тому же с возрастом замедляется работа волосяных фолликулов, волосы растут медленнее, становятся тоньше и ломче, а их обновление занимает больше времени.

Поэтому, если в 40–50 лет вы вдруг заметили, что брови уже не такие густые, как раньше, это может быть одним из проявлений возрастных гормональных изменений. Однако списывать всё только на перименопаузу не стоит, причину потери волосков поможет установить дерматолог.

Как вернуть бровям густоту

Хорошая новость заключается в том, что современная индустрия красоты предлагает несколько способов вернуть бровям более выразительный вид. Выбор зависит от причины истончения.

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Сыворотки для роста волос. Среди активных компонентов, которые применяют для стимуляции роста волос, можно выделить биматопрост и миноксидил. В то же время это не обычная косметика: такие средства имеют противопоказания и требуют консультации врача, особенно если речь идет об использовании в области глаз.

Уход и укрепление. Кондиционирующие средства помогают поддерживать волоски в хорошем состоянии, уменьшать ломкость и делать брови визуально более ухоженными. Стоит также обращать внимание на средства для питания и ухода за кожей в области бровей.

Микронидлинг. Специальные процедуры, в частности с использованием дермаштампа, иногда применяют для стимуляции фолликулов. Однако проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и консультации специалиста не стоит.

Микроблейдинг. Если естественной густоты уже недостаточно, можно рассмотреть вариант деликатного микропигментирования. Главное — стремиться к максимально естественному результату, без чрезмерно графичных линий.

Какие брови сейчас в моде

Если ждать, пока волоски отрастут, совсем не хочется, есть более простой способ вернуть бровям выразительность — правильный макияж.

В тренде по-прежнему остаются пушистые, естественные брови со слегка приподнятыми вверх волосками. Никаких слишком четких контуров или эффекта нарисованной рамки — напротив, чем естественнее выглядят брови, тем лучше.

Лучше использовать тонирующие гели, краски и тени для бровей. Карандаш также остается в арсенале, однако вместо сплошной линии лучше прорисовывать тонкие штрихи, имитирующие настоящие волоски. Так макияж будет выглядеть мягче и легче.

Густые брови — это не только вопрос моды, но и важная деталь, которая помогает обрамить лицо и подчеркнуть его черты. И хотя остановить естественные возрастные изменения невозможно, можно позаботиться о состоянии волосков, подобрать подходящий уход и найти свой способ макияжа. А главное — не спешить винить во всём возраст.

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