Будет ли вакцина против COVID-19 эффективна для людей с лишним весом

Будет ли вакцина против COVID-19 эффективна для людей с лишним весом

Исследования показали, что люди с ожирением вырабатывают вдвое меньше антител в ответ на вакцину против COVID-19.

О том, есть ли связь между вакцинацией COVID-19, лишним весом и количеством вырабатываемых организмом антител, рассказывает семейный врач Кристина Шевченко.

Глобальное исследование показывает масштаб угрозы, связанной с коронавирусом для пациентов с ожирением. Оказывается, слишком большая масса тела удваивает риск госпитализации, а риск смерти у людей с лишним весом – почти на 50% выше. Но это еще не все. Для такой группы пациентов вакцина против коронавируса может оказаться неэффективной.

Ожирение и вакцина против COVID-19: что их связывает

Люди с повышенным индексом массы тела (ИМТ) хуже реагируют на вакцину против COVID-19. Такой результат получили ученые в ходе исследований, проведенных в Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Рим). Так, было исследована кровь 248 медицинских работников, получивших две дозы против коронавирусной вакцины. Через неделю после второй дозы были проведены анализы на уровни антител при помощи итальянских тестов. У людей с нормальным весом концентрация антител составила около 325, а у полных – в среднем 167, что вдвое меньше.

Обратите внимание! Мы говорим об ожирении, когда индекс массы тела – от 30 и выше. Рассчитать свой ИМТ можно при помощи специального калькулятора в интернете.

Конечно, конкретные выводы делать рано, поскольку выборка людей с избыточным весом была слишком маленькой – в исследовании участвовало 30 человек. Однако, по мнению итальянских докторов, людям с избыточным весом может потребоваться дополнительная доза вакцины. Вот, что говорят ученые из Istituti Fisioterapici Ospitalieri:

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"Дело не в самой вакцине, а в реакции людей с избыточным весом. Не совсем понятно, по какой причине такая разница в количестве антител, но, скорее всего, подобное связано с нарушением обмена веществ, что влияет на многие функции, в том числе на работу иммунитета".

Другие исследования, проведенные бразильскими учеными, показали, что повторное заражение SARS-CoV-2 чаще встречается у людей с высоким ИМТ и что у них, как правило, более слабый ответ на первичное заражение коронавирусом.

Лишние килограммы и иммунитет: почему ожирение снижает иммунный ответ

Пациенты с ожирением подвергаются более высокому риску развития тяжелых симптомов и осложнений заболевания COVID-19. Это связано как с самим ожирением, так и с болезнями, которые оно вызывает. По этой причине пациентам с повышенной массой тела следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ученые впервые обнаружили связь между избыточным весом и более низкой эффективностью вакцинирования в 1970-х годах, исследуя вакцину против гепатита B. Они также выявили более слабый иммунный ответ у людей с ожирением, вакцинированных против гриппа типа А, бешенства и столбняка. Это первые исследования, которые показали связь между весом человека и реакцией организма на вакцину. Своим мнением поделились и ученые из центра биомедицинских исследований Пеннингтона Университета штата Луизиана:

"Не все вакцины работают должным образом у людей с высоким индексом массы тела. Именно это вызывает подозрения, что вакцина против COVID-19 также может не дать полноценной защиты".

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Эксперты считают, что лишние килограммы могут нарушить работу иммунной системы. Ожирение может становиться причиной хронических воспалений во всем организме, что увеличивает риск диабета второго типа и сердечных нарушений. В свою очередь, диабет, который часто сопровождается избыточным весом, является фактором риска заражения COVID-19, так как протекает с ослаблением иммунной системы.

До сих пор практически все ученые мира настаивают на проведение отдельного масштабного исследования, которое позволит определить эффективность вакцины против коронавируса для людей с избыточным весом и ожирением.

Избыточный вес и ожирение являются фактором риска серьезных осложнений, связанных с COVID-19.

С самого начала пандемии врачи подчеркивали, что люди с избыточным весом с большей вероятностью заразятся COVID-19, и у такой группы пациентов риск развития осложнений гораздо выше.

В исследовании, опубликованном в прошлом году в научном британском журнале Nature, сообщается, что ожирение значительно увеличивает риск смерти, связанной с COVID-19. Так, у людей с самым высоким ИМТ (от 35 и выше) риск смерти от коронавирусной инфекции был на 92% выше, чем у людей с индексом массы тела 25 и меньше.

Ученые говорят, что с ростом ожирения во всем мире понимание того, как лекарства и вакцины работают в этой группе, имеет решающее значение. Текущие оценки показывают, что высокий ИМТ наблюдается у 20% населения мира. В отдельных странах такой процент достигает отметки 60-65.

Помните! Перед любой вакцинацией рекомендуется тщательный сбор анамнеза и медицинское обследование для исключения противопоказаний.

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