Булгур: чем он полезен и как влияет на организм

Булгур часто используют для создания вкусных и питательных блюд, таких, как табуле, булгур-плов, мясные котлеты киббе, а также для приготовления сладких десертов. В чем же секрет булгура и как он влияет на наш организм рассказало издание healthline.

Что такое булгур

Булгур изготовляют из высушенной и измельченной пшеницы, преимущественно твердого сорта. Особенность этого зерна заключается в предварительном пропаривании, что облегчает его приготовление. В вареном виде булгур имеет жевательную текстуру, похожую на киноа или кус-кус, с легким ореховым оттенком. Благодаря пропариванию булгур не только быстро готовится, но и имеет длительный срок хранения.

Интересно, что булгур легко спутать с измельченной пшеницей, но их главное отличие заключается в способе обработки: измельченную пшеницу не пропаривают, что делает ее приготовление длительнее.

Пищевая ценность булгура

Булгур – настоящий источник питательных веществ. Это цельное зерно хранит все части пшеничного зерна: зародыш, эндосперм и отруби. Благодаря этому продукт содержит широкий спектр витаминов, минералов, клетчатки и белка, а также марганец, магний, железо и фолиевую кислоту.

Этот состав делает булгур особенно полезным для сердца, пищеварения, контроля уровня сахара в крови и поддержания здоровья в целом.

Как приготовить булгур

Булгур известен своей простотой в приготовлении. Его можно готовить на плите, в микроволновке или даже просто замочить в теплой воде.

На плите

Смешайте 1 стакан булгура с 2 стаканами воды или бульона.

Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте крышкой.

Варите 10–15 минут, пока зерно не станет мягким.

В микроволновке

Смешайте булгур и воду в пропорции 1:2 в миске, подходящей для микроволновки.

Нагревайте в течение 3 минут, затем дайте настояться еще 5 минут.

Замачивание

Залейте булгур теплой водой или бульоном в соотношении 1:2.

Оставьте на 45-60 минут.

Где использовать булгур

Булгур – универсальный продукт. Его добавляют в салаты, плов, супы, рагу и даже выпечку. Он отлично сочетается с овощами, специями, травами, мясом и даже фруктами. Булгур также можно использовать в качестве альтернативы рису или кус-кусу в любом рецепте.

Полезные свойства булгура

Способствует здоровью сердца. Булгур богат клетчаткой, помогающей снижать уровень холестерина и поддерживать эластичность сосудов. Цельнозерновые продукты, в частности булгур, снижают риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Булгур богат клетчаткой, помогающей снижать уровень холестерина и поддерживать эластичность сосудов. Цельнозерновые продукты, в частности булгур, снижают риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает контроль уровня сахара в крови. Цельные зерна способствуют стабильному уровню сахара в крови. Булгур особенно полезен людям с диабетом или тем, кто стремится улучшить чувствительность к инсулину.

Цельные зерна способствуют стабильному уровню сахара в крови. Булгур особенно полезен людям с диабетом или тем, кто стремится улучшить чувствительность к инсулину. Поддерживает пищеварение. Клетчатка в булгуре способствует росту полезных бактерий в кишечнике, улучшает пищеварение и уменьшает риск запоров.

Клетчатка в булгуре способствует росту полезных бактерий в кишечнике, улучшает пищеварение и уменьшает риск запоров. Способствует снижению веса. Продукты с высоким содержанием клетчатки, например булгур, обеспечивают ощущение сытости и могут помочь снизить общее потребление калорий.

Возможные недостатки

Булгур содержит глютен, поэтому его следует избегать людям с целиакией или аллергией на пшеницу. Людям с синдромом раздраженного кишечника или другими кишечными расстройствами также следует осторожно вводить этот продукт в рацион во избежание возможного дискомфорта.

Булгур – это очень питательный, вкусный и универсальный продукт. Его легко готовить, он подходит для многих рецептов. Добавление булгура в ваш рацион будет способствовать общему улучшению здоровья, поможет контролировать вес и укрепит сердечно-сосудистую систему. Это идеальный выбор для тех, кто хочет питаться полезно и вкусно.

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