Булгур: чем он полезен и как влияет на организм

Булгур – уникальное цельное зерно, которое благодаря своему составу, вкусу и легкости приготовления завоевало популярность в разных кухнях мира.
Булгур часто используют для создания вкусных и питательных блюд, таких, как табуле, булгур-плов, мясные котлеты киббе, а также для приготовления сладких десертов. В чем же секрет булгура и как он влияет на наш организм рассказало издание healthline.
Что такое булгур
Булгур изготовляют из высушенной и измельченной пшеницы, преимущественно твердого сорта. Особенность этого зерна заключается в предварительном пропаривании, что облегчает его приготовление. В вареном виде булгур имеет жевательную текстуру, похожую на киноа или кус-кус, с легким ореховым оттенком. Благодаря пропариванию булгур не только быстро готовится, но и имеет длительный срок хранения.
Интересно, что булгур легко спутать с измельченной пшеницей, но их главное отличие заключается в способе обработки: измельченную пшеницу не пропаривают, что делает ее приготовление длительнее.
Пищевая ценность булгура
Булгур – настоящий источник питательных веществ. Это цельное зерно хранит все части пшеничного зерна: зародыш, эндосперм и отруби. Благодаря этому продукт содержит широкий спектр витаминов, минералов, клетчатки и белка, а также марганец, магний, железо и фолиевую кислоту.
Этот состав делает булгур особенно полезным для сердца, пищеварения, контроля уровня сахара в крови и поддержания здоровья в целом.
Как приготовить булгур
Булгур известен своей простотой в приготовлении. Его можно готовить на плите, в микроволновке или даже просто замочить в теплой воде.
На плите
- Смешайте 1 стакан булгура с 2 стаканами воды или бульона.
- Доведите до кипения, убавьте огонь и накройте крышкой.
- Варите 10–15 минут, пока зерно не станет мягким.
В микроволновке
- Смешайте булгур и воду в пропорции 1:2 в миске, подходящей для микроволновки.
- Нагревайте в течение 3 минут, затем дайте настояться еще 5 минут.
Замачивание
- Залейте булгур теплой водой или бульоном в соотношении 1:2.
- Оставьте на 45-60 минут.
Где использовать булгур
Булгур – универсальный продукт. Его добавляют в салаты, плов, супы, рагу и даже выпечку. Он отлично сочетается с овощами, специями, травами, мясом и даже фруктами. Булгур также можно использовать в качестве альтернативы рису или кус-кусу в любом рецепте.
Полезные свойства булгура
- Способствует здоровью сердца. Булгур богат клетчаткой, помогающей снижать уровень холестерина и поддерживать эластичность сосудов. Цельнозерновые продукты, в частности булгур, снижают риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний.
- Улучшает контроль уровня сахара в крови. Цельные зерна способствуют стабильному уровню сахара в крови. Булгур особенно полезен людям с диабетом или тем, кто стремится улучшить чувствительность к инсулину.
- Поддерживает пищеварение. Клетчатка в булгуре способствует росту полезных бактерий в кишечнике, улучшает пищеварение и уменьшает риск запоров.
- Способствует снижению веса. Продукты с высоким содержанием клетчатки, например булгур, обеспечивают ощущение сытости и могут помочь снизить общее потребление калорий.
Возможные недостатки
Булгур содержит глютен, поэтому его следует избегать людям с целиакией или аллергией на пшеницу. Людям с синдромом раздраженного кишечника или другими кишечными расстройствами также следует осторожно вводить этот продукт в рацион во избежание возможного дискомфорта.
Булгур – это очень питательный, вкусный и универсальный продукт. Его легко готовить, он подходит для многих рецептов. Добавление булгура в ваш рацион будет способствовать общему улучшению здоровья, поможет контролировать вес и укрепит сердечно-сосудистую систему. Это идеальный выбор для тех, кто хочет питаться полезно и вкусно.
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