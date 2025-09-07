ТСН в социальных сетях

Булимия и анорексия: какая между ними разница

Проблемы с пищевым поведением — это не просто «капризы» или «мода на худобу». Это серьезные психические расстройства, которые могут разрушать жизнь и даже представлять угрозу для здоровья и жизни. Среди них самые известные — анорексия нервная и булимия нервная.

Станислава Бондаренко
На первый взгляд, они кажутся похожими, ведь и при анорексии, и при булимии человек чрезмерно фокусируется на своем весе, форме тела и еде. Но механизмы этих заболеваний и способы, которыми люди пытаются «контролировать» свой вес, отличаются, об этом рассказало издание Medical News Today.

Многие люди в течение жизни сталкиваются с расстройством пищевого поведения. Чаще всего такие проблемы возникают в подростковом возрасте и ранней молодости, в среднем около 18 лет.

Хотя общество часто связывает эти заболевания с подростками, на самом деле они могут появиться в любом возрасте. Даже мужчины страдают от них, хотя их случаи чаще остаются недиагностированными.

Анорексия

Анорексия нервная — это психическое расстройство, при котором человек сознательно ограничивает питание с целью потери веса или страха перед его набором.

Типичные проявления:

  • отказ от еды, пропуск приема пищи;

  • избегание продуктов с высокой калорийностью;

  • чрезмерные физические нагрузки вплоть до истощения;

  • постоянное взвешивание, ритуалы вокруг еды;

  • искаженное восприятие собственного тела (человек видит себя «полным», даже когда у него критически низкий вес);

  • ношение слишком просторной одежды, чтобы скрыть худобу;

  • применение препаратов для подавления аппетита.

Есть подтип «анорексия с перееданием и очищением», когда человек чередует сильное ограничение с эпизодами переедания, после которых вызывает рвоту или употребляет слабительные.

Опасность: анорексия может приводить к серьезным осложнениям, от нарушения менструального цикла и бесплодия до сердечной недостаточности и даже смерти.

Булимия

Булимия нервная проявляется циклом переедания и очищения. Человек может съедать большие количества пищи за короткое время, после чего пытается избавиться от калорий, например, вызывает рвоту, принимает слабительные или изнуряет себя физическими упражнениями.

Типичные проявления:

  • повторяющиеся эпизоды неконтролируемого переедания;

  • чувство вины и стыда после этого;

  • рвота, прием слабительных, клизмы или «очистительные» диеты;

  • хроническая боль в животе, кислотный рефлюкс;

  • проблемы с зубами и деснами из-за действия желудочной кислоты;

  • отечность лица, болезненность горла, неприятный запах изо рта;

  • нестабильный вес, часто в пределах нормы или немного выше, или ниже.

Опасность: булимия вызывает серьезные проблемы с сердцем и почками из-за обезвоживания и нарушения баланса электролитов.

Разница между анорексией и булимией

  • Анорексия — строгое ограничение пищи и постоянное стремление снизить вес.

  • Булимия — эпизоды переедания и попытки «очиститься».

Общее: чрезмерный страх набрать вес, искаженное восприятие тела, тревога, депрессия, низкая самооценка.

Симптомы

Физические признаки анорексии

  • резкое похудение, низкий ИМТ;

  • сухость кожи, выпадение волос, ломкие ногти;

  • постоянное ощущение холода;

  • нарушение менструального цикла;

  • анемия, мышечная слабость;

  • запоры, боль в животе;

  • риск органной недостаточности.

Физические признаки булимии

  • ослабление зубов, разрушение эмали;

  • воспаленное горло, отеки на лице;

  • нарушение сердечного ритма;

  • сильная усталость, головокружение;

  • вздутие живота, боль;

  • обезвоживание, судороги, костные проблемы.

Диагностика

Врач:

  • проводит беседу и физический осмотр;

  • может назначить анализы крови, мочи, ЭКГ;

  • проверяет работу почек, сердца, костной системы.

Очень важно быть откровенными с врачом, даже если это тяжелая тема.

Лечение

Лечение всегда комплексное и включает в себя:

  • Медицинскую помощь: устранение осложнений, восстановление веса.

  • Психотерапию: когнитивно-поведенческую (CBT, CBT-E), семейную терапию (FBT) — особенно эффективна для подростков, диалектическую (DBT) для развития навыков эмоциональной регуляции, другие методы (ACT, психодинамическую терапию, интерперсональную терапию).

  • Диетологическое сопровождение для формирования здорового питания.

  • Медикаменты при депрессии или тревожных расстройствах.

  • Группы поддержки и послелечебный уход, чтобы снизить риск рецидива.

В тяжелых случаях возможно лечение в стационаре.

Как поддержать близкого человека

  • Не комментируйте вес или внешность.

  • Будьте рядом и слушайте без критики.

  • Давайте ощущение ценности и поддержки.

  • Предложите помощь обратиться к специалисту.

  • Избегайте разговоров о диетах и калориях.

Анорексия и булимия — разные по проявлениям, но одинаково опасные расстройства пищевого поведения. Они разрушают не только физическое, но и психическое здоровье. Своевременная помощь может спасти жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких чувствует симптомы, обратитесь к врачу. Это не стыдно, а наоборот — шаг к выздоровлению.

