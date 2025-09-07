Булимия и анорексия: какая между ними разница / © Credits

Реклама

На первый взгляд, они кажутся похожими, ведь и при анорексии, и при булимии человек чрезмерно фокусируется на своем весе, форме тела и еде. Но механизмы этих заболеваний и способы, которыми люди пытаются «контролировать» свой вес, отличаются, об этом рассказало издание Medical News Today.

Многие люди в течение жизни сталкиваются с расстройством пищевого поведения. Чаще всего такие проблемы возникают в подростковом возрасте и ранней молодости, в среднем около 18 лет.

Хотя общество часто связывает эти заболевания с подростками, на самом деле они могут появиться в любом возрасте. Даже мужчины страдают от них, хотя их случаи чаще остаются недиагностированными.

Реклама

Анорексия

Анорексия нервная — это психическое расстройство, при котором человек сознательно ограничивает питание с целью потери веса или страха перед его набором.

Типичные проявления:

отказ от еды, пропуск приема пищи;

избегание продуктов с высокой калорийностью;

чрезмерные физические нагрузки вплоть до истощения;

постоянное взвешивание, ритуалы вокруг еды;

искаженное восприятие собственного тела (человек видит себя «полным», даже когда у него критически низкий вес);

ношение слишком просторной одежды, чтобы скрыть худобу;

применение препаратов для подавления аппетита.

Есть подтип «анорексия с перееданием и очищением», когда человек чередует сильное ограничение с эпизодами переедания, после которых вызывает рвоту или употребляет слабительные.

Опасность: анорексия может приводить к серьезным осложнениям, от нарушения менструального цикла и бесплодия до сердечной недостаточности и даже смерти.

Реклама

Булимия

Булимия нервная проявляется циклом переедания и очищения. Человек может съедать большие количества пищи за короткое время, после чего пытается избавиться от калорий, например, вызывает рвоту, принимает слабительные или изнуряет себя физическими упражнениями.

Типичные проявления:

повторяющиеся эпизоды неконтролируемого переедания;

чувство вины и стыда после этого;

рвота, прием слабительных, клизмы или «очистительные» диеты;

хроническая боль в животе, кислотный рефлюкс;

проблемы с зубами и деснами из-за действия желудочной кислоты;

отечность лица, болезненность горла, неприятный запах изо рта;

нестабильный вес, часто в пределах нормы или немного выше, или ниже.

Опасность: булимия вызывает серьезные проблемы с сердцем и почками из-за обезвоживания и нарушения баланса электролитов.

Разница между анорексией и булимией

Анорексия — строгое ограничение пищи и постоянное стремление снизить вес.

Булимия — эпизоды переедания и попытки «очиститься».

Общее: чрезмерный страх набрать вес, искаженное восприятие тела, тревога, депрессия, низкая самооценка.

Реклама

Симптомы

Физические признаки анорексии

резкое похудение, низкий ИМТ;

сухость кожи, выпадение волос, ломкие ногти;

постоянное ощущение холода;

нарушение менструального цикла;

анемия, мышечная слабость;

запоры, боль в животе;

риск органной недостаточности.

Физические признаки булимии

ослабление зубов, разрушение эмали;

воспаленное горло, отеки на лице;

нарушение сердечного ритма;

сильная усталость, головокружение;

вздутие живота, боль;

обезвоживание, судороги, костные проблемы.

Диагностика

Врач:

проводит беседу и физический осмотр;

может назначить анализы крови, мочи, ЭКГ;

проверяет работу почек, сердца, костной системы.

Очень важно быть откровенными с врачом, даже если это тяжелая тема.

Лечение

Лечение всегда комплексное и включает в себя:

Медицинскую помощь: устранение осложнений, восстановление веса.

Психотерапию: когнитивно-поведенческую (CBT, CBT-E), семейную терапию (FBT) — особенно эффективна для подростков, диалектическую (DBT) для развития навыков эмоциональной регуляции, другие методы (ACT, психодинамическую терапию, интерперсональную терапию).

Диетологическое сопровождение для формирования здорового питания.

Медикаменты при депрессии или тревожных расстройствах.

Группы поддержки и послелечебный уход, чтобы снизить риск рецидива.

В тяжелых случаях возможно лечение в стационаре.

Реклама

Как поддержать близкого человека

Не комментируйте вес или внешность.

Будьте рядом и слушайте без критики.

Давайте ощущение ценности и поддержки.

Предложите помощь обратиться к специалисту.

Избегайте разговоров о диетах и калориях.

Анорексия и булимия — разные по проявлениям, но одинаково опасные расстройства пищевого поведения. Они разрушают не только физическое, но и психическое здоровье. Своевременная помощь может спасти жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких чувствует симптомы, обратитесь к врачу. Это не стыдно, а наоборот — шаг к выздоровлению.