Бурсит стопы: кто в группе риска и как облегчить боль без хирургического вмешательства

Бурсит стопы / © Credits

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Неудобный бугорок у основания большого пальца ноги может заставить вас дважды подумать, прежде чем обуть свои любимые сандалии с ремешками. Возможно, вы уже неоднократно задумывались над тем, как уменьшить боль и дискомфорт.

Но прежде чем прибегнуть к операции по удалению бурсита, которая часто является ненужной и не является легкой прогулкой, ознакомьтесь с этими простыми и недорогими хитростями самостоятельного ухода за бурситом от ведущих ортопедов, которыми полился Woman`sWorld. Они обеспечивают мощное обезболивание, чтобы вы могли вернуться к любимым делам.

Что такое бурсит

Бурсит (или hallux valgus) — это костный бугорок в плюснефаланговом суставе (ПФС) большого пальца ноги. Он образуется, когда плюсневая кость сразу за суставом большого пальца стопы со временем смещает свое положение, что приводит к нарушению правильного положения кости, говорит Майкл Дж. Трепал, доктор медицинских наук, ортопед и профессор хирургии.

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Кость может двигаться к противоположной стопе или вверх, а большой палец не может двигаться в этом направлении. Тогда обувь толкает палец к второму пальцу. Именно тогда вы получаете эту кривую конфигурацию большого сустава.

Бурсит может вызвать покраснение, боль и воспаление. Другие проблемы со стопами могут возникнуть в результате неправильной ходьбы, чтобы избежать боли или натирания от бурсита. Это включает развитие молоткообразных пальцев, мозолей под подушечкой стопы, боли в пятке и мозолей или раздражение, вызванное перекрытием первого и второго пальцев стопы.

Женщины более подвержены бурситу

Исследование показало, что женщины имеют до 2,5 раз большую вероятность развития шишек, вероятно, из-за высоких каблуков и более узкой, чем нужно обуви.

Возраст является еще одним фактором риска. Развитие бурситов наблюдается у людей в возрасте 30, 40 и 50 лет, и это прогрессирующая деформация, говорит Луис А. Родригес Анайя, доктор медицинских наук.

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К другим факторам риска относятся семейный анамнез (70 процентов людей, у которых развиваются бурситы, имеют семейный анамнез этого заболевания), избыточный вес, ношение обуви, которая сдавливает пальцы ног, и ревматоидный артрит.

Средства самостоятельного ухода за бурситом для быстрого облегчения боли

Безрецептурные корректоры и шины для бурсита могут уменьшить раздражение от обуви, но эти продукты вряд ли уменьшат фактическую деформацию, объясняет доктор Трепал. Нет убедительных исследований, что они регулярно исправляют бурсит.

Однако существует много других стратегий самостоятельного ухода за бурситом, которые можно попробовать, не выходя из дома.

Растяните пальцы ног

Растяжка — это важный шаг в уходе за бурситом на ногах, и мы этого делаем недостаточно, говорит доктор Родригес Анайя. Растягиваться необходимо сразу после пробуждения. Это особенно важно для ахиллова сухожилия, которое, когда оно напряжено, может вызвать больше напряжения и давления на переднюю часть стопы.

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Утром, еще в постели, попробуйте круговые движения вокруг лодыжек, выводя и сгибая стопы, разводя и сгибая пальцы ног и растягивая подколенные сухожилия. Для действительно эффективной растяжки подложите полотенце под стопу и осторожно потяните подушечку стопы к себе, держа ногу прямо, предлагает доктор Родригес Анайя.

Также полезна полуденная растяжка, чтобы облегчить боль в бурсите на ногах. Стоя, поднимите и широко расставьте пальцы ног, держа пятку и подушечку стопы на полу. Затем нажмите мизинцем вниз и наружу, а большим пальцем вниз и внутрь к внутренней стороне стопы; задержитесь на 5 секунд. Повторите 10 раз. Это активирует мышцу, отводящую палец стопы, — мышцу, которая помогает выпрямить большой палец.

Нанесите обезболивающий крем

Вы можете облегчить боль при бурсите с помощью безрецептурных обезболивающих кремов или, возможно, даже кремов со соединениями каннабиса, рекомендует доктор Трепал. Он добавляет, что местное масло или кремы из каннабиса могут обладать противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Еще один вариант — использовать крем с капсаицином, компонентом, который придает перцу чили остроту. При нанесении на кожу капсаицин помогает блокировать соединение, которое передает болевые сигналы в мозг. Исследование показало, что люди, которые ежедневно применяли крем с капсаицином, сообщали об улучшении боли в стопах и ее интенсивности в течение восьми недель.

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Попробуйте ортопедические стельки

Ортопедические стельки — это вставки для обуви, которые помогают правильно поддерживать и выравнивать ваши ноги. Делая это, они могут облегчить боль и помочь предотвратить ухудшение бурсита. Изготовление ортопедических стелек на заказ после комплексной биомеханической оценки ортопедом, как правило, является лучшим вариантом.

Но если вы не готовы потратиться на индивидуальные ортопедические стельки, безрецептурные варианты все еще могут быть частью вашей стратегии самостоятельного ухода за бурситом стопы.

Для наилучшего ухода за бурситом на вальгусной косточке важно искать стельки, которые соответствуют контурам вашей обуви, и, если возможно, примерять их перед покупкой.

Подкладывайте что-то под стопы

Маленькие круглые подушечки для вальгусной деформации помогают создать буфер между вашей стопой и обувью, предотвращая любое трение или давление, говорит доктор Родригес Анайя.

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Также разумным кажется использование разделителей для пальцев. Исследование показало, что, когда женщины использовали ортопедическую стельку, которая отделяла большой палец от второго пальца, они испытывали на 37 процентов меньше боли при вальгусной деформации. Это недорогое устройство, которое можно носить с обувью или без нее, уменьшает трение и помогает костям двигаться более естественно с каждым шагом.

Смените свою обувь

Согласно исследованию, одной из основных причин вальгусной деформации в дальнейшей жизни является ношение обуви, которая сжимает пальцы ног в возрасте от 20 до 39 лет. Хотя мы не можем исправить вред прошлого, переход сейчас на обувь с широким носком (разработанным для того, чтобы ваши пальцы ног могли естественно расходиться) мгновенно уменьшает боль и даже может затормозить прогрессирование вальгусной деформации.

Когда обращаться к врачу для лечения бурсита

Если самолечение не обеспечивает достаточного облегчения боли, или вы хотите избавиться от бурсита по косметическим причинам, хирургическое вмешательство возможно. И хотя хирургическое вмешательство является единственным способом полностью избавиться от бурсита, оно не является необратимым. Бурсит может вернуться, даже после того, как его удалили, предупреждает доктор Трепал.

Тип процедуры удаления бурсита, которая вам может понадобиться, зависит от размера и тяжести бурсита, говорит доктор Трепал. Однако почти во всех случаях врач разрежет кость и переместит ее.

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Доктор Родригес Анайя говорит, что людям следует рассмотреть возможность хирургического вмешательства, если они испытывают боль, не могут носить обувь и ограничены в том, какую активность они могут выполнять из-за своих бурситов. Если у вас нет боли или ваш бурсит не является настоящей проблемой, вероятно, вам не нужно делать операцию.

В любом случае, прежде чем принимать какие-то меры для облегчения боли или профилактики бурсита, посоветуйтесь со своим врачом.