Магнитная буря красного уровня: прогноз солнечной активности на сегодня, 5 декабря

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5 декабря 2023 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности - К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 5 декабря, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 – красный уровень, которая уже завтра – 6 декабря – снизится до индекса 4 (желтый уровень), а уже к концу недели магнитосфера придет в норму, а уровень солнечной активности упадет до зеленого уровня с К-индексом 2.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли вспышки на Солнце и магнитные бури влиять на здоровье человека.

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