Бустерная и дополнительная дозы против COVID-19: в чем разница и какие комбинации предпочтительнее

Бустерная и дополнительная дозы против COVID-19: в чем разница и какие комбинации предпочтительнее

Теперь бустерная доза вакцины может быть введена всеми взрослыми в течение 5 месяцев после завершения полного календаря вакцинации против COVID-19.

Вакцины от COVID работают очень хорошо, но они не идеальны. Со временем в некоторых популяциях ученые стали наблюдать снижение фактической эффективности вакцины, измеряемой уровнями антител и стойкостью с течением времени. Поэтому было принято решение вводить бустерную дозу, чтобы противодействовать снижению эффективности вакцины и усилить защиту от инфекций, вызванных вирусом SARS-CoV2.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, что такое бустерная доза и зачем ее вводить.

Почему нужно вводить бустерную дозу?

Нет ничего необычного в снижении иммунного ответа после вакцинации. Примерами вакцин, для которых требуются бустерные дозы, являются вакцины против столбняка, дифтерии и коклюша, которые взрослые должны получать каждые 10 лет.

Одним словом, целью введения очередной дозы вакцины является улучшение, закрепление и продление защиты. В случае людей с ослабленным иммунитетом – достижение оптимальной защиты.

Как действует бустерная доза?

Бустерная доза укрепляет снижающийся иммунитет у людей, у которых был хороший иммунный ответ после первичных доз вакцин. Результаты исследований показывают, что введение бустерной дозы приводит к значительному увеличению титра антител. В Израиле, где были введены самые ранние бустерные дозы для всего населения (август 2021 г.), произошло значительное снижение риска заражения и симптомов тяжелой формы COVID-19, особенно среди лиц в возрасте 60 лет и старше.

Кто может получить третью – бустерную – дозу вакцины от COVID-19?

Бустерная доза может быть введена любому человеку в возрасте 18 лет и старше, получившему полный график вакцинации (две дозы) препаратами Comirnata (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) или одну дозу Johnson & Johnson от COVID.

Так, людям от 18 до 30 лет рекомендуется введение бустерной дозы препаратом Pfizer/BioNTech.

Пациентам старшего возраста — от 45 лет, предпочтительно введение Moderna, так как вакцина показала получение более высокого иммунного ответа в данной возрастной категории.

Обратите внимание! Подросткам в возрасте от 12 до 17 лет рекомендуется введение бустерной дозы только препаратом Pfizer.

Когда вводится бустерная доза?

Введение бустерной дозы проводится после 5-6 месяцев с момента проведения полной вакцинации. Так, ученые National Institutes of Health, NIH (Национальный институт здоровья США) выяснили, что наибольшее количество антител наблюдалось у людей, принявших три полные дозы (включая бустерную) Moderna. На втором месте оказалась комбинация из двух доз Pfizer и одной полной бустерной дозы Moderna. Стоит подчеркнуть, что в исследовании учитывалась полная доза Moderna, а не половина, как это принято во многих странах.

В чем разница между бустерной дозой и дополнительной дозой?

Людям, завершившим график первичной вакцинации, вводят бустерную дозу вакцины для быстрой мобилизации клеток иммунной памяти и повышения уровня защиты (например, уровней специфических антител и продления иммунитета после первичной вакцинации).

Бустерная доза используется как своего рода подстраховка или с целью усиления иммунного ответа, который со временем может снижаться.

Дополнительная доза вводится иммунокомпрометированным пациентам – людям с наличием хронических заболеваний, патологий иммунного характера, в случае онкологии или приема иммунодепрессантов. Поскольку для таких пациентов в силу наличия заболеваний две дозы вакцины не дают нужного эффекта, назначается дополнительная.

Дополнительная доза – защита для пациентов с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

Бустерная доза – для пациентов без тяжелых или хронических заболеваний с целью усиления иммунного ответа, который со временем угасает.

Какой препарат будет введен в качестве бустерной дозы?

В качестве бустерной дозы можно использовать следующие вакцины: Comirnaty (Pfizer-BioNTech) полная доза и вакцина Spikevax (Moderna) половинная доза. Выбор бустера в первую очередь определяется тем, какая вакцина была использована при первичной иммунизации.

Можно ли в качестве бустерной вводить другую вакцину против COVID-19?

Имеющиеся результаты исследований подтверждают безопасность и высокую эффективность применения смешанных схем вакцинации и введения другого препарата в виде бустерной дозы. Например, людям, вакцинированным AstraZeneca, вводят Pfizer-BioNTech или Moderna в качестве бустера.

А, людям прошедшим вакцинирование Sinovac-CoronaVac, рекомендуется бустерная доза Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Безопасна ли бустерная доза, какие побочные?

Побочные эффекты после третьей бустерной дозы вакцины от COVID-19 аналогичны тем, которые возникают после второй дозы – сообщило еще в сентябре американское агентство CDC. Наиболее распространенными побочными эффектами третьей дозы являются боль в месте инъекции, утомляемость, головная боль и боль в мышцах.

Также нередки случаи увеличения подмышечных лимфатических узлов после бустера от Pfizer и Moderna. Однако врачи напоминают, что подобный симптом в результате вакцинации временный, безвредный и говорит об эффективности препарата.

Не все вакцины обеспечивают пожизненный иммунитет. При некоторых прививках приобретенный иммунитет со временем снижается, что вполне естественно. Поэтому повторение некоторых прививок и в данном случае введение бустерной дозы рассматривается как нормальная и безопасная процедура.

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