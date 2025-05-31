Бюстгальтер становится маловат: действительно ли грудь увеличивается перед месячными / © Credits

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Такие изменения — результат сложных гормональных процессов, происходящих в женском организме в течение менструального цикла. Издание Woman And Home рассказало, почему это происходит, когда именно грудь меняется, как правильно подобрать бюстгальтер в разные фазы цикла и как облегчить боль и дискомфорт.

Женская грудь — это не просто эстетическая часть тела. Они чувствительно реагируют на гормональные конфигурации. Больше всего это ощущается в лютеиновой фазе менструального цикла — это время после овуляции и до начала менструации. Изменения размера, плотности и чувствительности груди связаны с двумя основными гормонами — эстрогеном и прогестероном.

Эстроген способствует росту тканей молочных желез и улучшает эластичность кожи.

Прогестерон, в свою очередь, вызывает задержку жидкости в организме, а это дополнительно способствует отеку груди. Однако именно этот гормон чаще всего ответственен за боль, дискомфорт и чувствительность в бюсте перед месячными.

На каком этапе цикла грудь самая большая

Специалисты считают, что наибольшие изменения в объеме груди женщина испытывает перед менструацией обычно за 5–7 дней до ее начала. Это тот момент, когда уровень прогестерона самый высокий. У некоторых женщин объем груди изменяется настолько сильно, что может отличаться на целый размер чашки в течение месяца. И это вполне нормально.

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Почему бюстгальтер вдруг «не подходит»

Это связано с колебанием гормонов и уровнем жидкости в тканях. Однако влияние имеет также рацион, в частности, чрезмерное потребление углеводов в конце цикла, что также способствует задержке воды в организме.

К тому же ткани груди изменяют свою структуру. Увеличивается железистая ткань, которая под влиянием гормонов подготавливается к возможному грудному вскармливанию. Из-за этого грудь может казаться не только большей, но и бугристой, более твердой или асимметричной.

Как и когда правильно измерять размер бюстгальтера

Идеальное время для измерения размера груди — через 7–10 дней после начала менструации, то есть в фолликулярной фазе. В это время грудь имеет наименьший объем и это лучшая точка отсчета для базового размера бюстгальтера.

Если грудь заметно увеличивается во второй половине цикла, имейте в гардеробе бюстгальтер на пол размера или размер больше, с эластичными чашками или мягкими материалами.

Хорошо подойдут спортивные модели или бралеты без косточек — они более мягкие и подстраиваются под изменения формы.

Как уменьшить боль и чувствительность

Хотя боль в груди (масталгия) перед месячными — нормальное явление, есть способы сделать его менее ощутимым:

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Регулярный сон и снижение уровня стресса

Ограничения кофеина и алкоголя, которые могут усиливать чувствительность

Питьевой режим — вода помогает выводить избыток жидкости

Физическая активность — умеренные нагрузки уменьшают отечность

Витамин B6, магний и омега-3 — помогают снизить PMS-симптомы

Отслеживание цикла — вы сможете заранее подготовиться к «грудной неделе»

Почти каждая женщина сталкивается с изменениями груди во время цикла. Это естественно и это часть нашей биологии. Однако знание того, почему это происходит, поможет вам лучше понимать свое тело, адаптировать гардероб и снизить дискомфорт.

Так что в следующий раз, когда почувствуете, что любимый бюстгальтер давит — знайте, это не о лишних килограммах или «что-то не так», а только очередная гормональная волна, с которой легко справиться с пониманием и заботой к себе.